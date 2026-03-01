ऐसा कभी नहीं सोचा था… ड्रोन हमलों के बीच दुबई में बैठे भारतीय परिवार की WhatsApp चैट वायरल

दुबई, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जन्नत और 'सपनों का शहर' कहा जाता है, शनिवार की सुबह एक ऐसे खौफनाक मंजर के साथ जागा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए गए बड़े हमले और डोनाल्ड ट्रंप के उस सनसनीखेज दावे ने, जिसमें उन्होंने अयातुल्ला खमेनेई के मारे जाने की बात कही, पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया. लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब ईरान ने पलटवार करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की तरफ ड्रोन और मिसाइलों का रुख कर दिया. जो शहर अपनी लेट-नाइट कॉफी और चकाचौंध के लिए जाना जाता था, वहां अचानक सायरन और धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं. लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागने लगे और इसी बीच एक परिवार की व्हाट्सएप चैट ने उस रात की पूरी हकीकत बयां कर दी.

दुबई में गूंजी धमाकों की आवाज

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात के कई इलाकों की तरफ ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं. रातों-रात दुबई और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने जोरदार धमाकों और एयर डिफेंस सिस्टम की आवाजें सुनीं. बताया गया कि कुछ ड्रोन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास के इलाकों को निशाना बना सकते थे. वहीं इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे से बुर्ज अल अरब के पास आग लगने की घटना भी सामने आई, जिसे इमरजेंसी टीमों ने तुरंत काबू कर लिया. राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली.

Dubai is one of the safest cities in the World. Never imagined my family chat would look like this one day. pic.twitter.com/GlWTniMgsr — Prakash Dadlani (@prakdadlani) February 28, 2026

WhatsApp चैट ने दिखाया असली डर

इस तनावपूर्ण रात की झलक तब सामने आई जब हांगकांग के उद्यमी प्रकाश ददलानी ने अपने फैमिली WhatsApp ग्रुप का स्क्रीनशॉट शेयर किया. चैट में दुबई में मौजूद रिश्तेदार लगातार हालात बता रहे थे. एक मैसेज में लिखा था, “3 और धमाके अभी-अभी सुने,” जबकि दूसरे में आया, “अब डर लग रहा है, कोई अंत नहीं दिख रहा.” ददलानी ने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुबई जैसे सुरक्षित शहर से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी. यह चैट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इसे उस रात की असली तस्वीर बताया.

अधिकारियों ने लोगों को दिया भरोसा

सोशल मीडिया पर बढ़ती चिंता के बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर लोगों को भरोसा दिलाया. मंत्रालय ने बताया कि एयर फोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम ने 137 बैलिस्टिक मिसाइलें और 209 ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया. जेबेल अली पोर्ट पर इंटरसेप्शन के मलबे से लगी आग को भी तुरंत बुझा दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह सक्रिय हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. हालांकि हालात नियंत्रण में बताए गए, लेकिन उस रात की आवाजों ने दुबई के लोगों को यह एहसास जरूर करा दिया कि वैश्विक तनाव कभी भी उनके दरवाजे तक पहुंच सकता है.