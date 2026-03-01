Advertisement
trendingNow13126493
Hindi Newsजरा हटकेऐसा कभी नहीं सोचा था… ड्रोन हमलों के बीच दुबई में बैठे भारतीय परिवार की WhatsApp चैट वायरल

ऐसा कभी नहीं सोचा था… ड्रोन हमलों के बीच दुबई में बैठे भारतीय परिवार की WhatsApp चैट वायरल

ईरान पर हमले के बाद यूएई की ओर ड्रोन-मिसाइल दागे जाने से दुबई में धमाकों की आवाजें गूंजीं. वायरल फैमिली WhatsApp चैट ने लोगों का डर दिखाया. अधिकारियों ने 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन मार गिराने का दावा कर हालात नियंत्रित बताए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 01, 2026, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऐसा कभी नहीं सोचा था… ड्रोन हमलों के बीच दुबई में बैठे भारतीय परिवार की WhatsApp चैट वायरल

दुबई, जिसे दुनिया की सबसे सुरक्षित जन्नत और 'सपनों का शहर' कहा जाता है, शनिवार की सुबह एक ऐसे खौफनाक मंजर के साथ जागा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी. अमेरिका और इजरायल के ईरान पर किए गए बड़े हमले और डोनाल्ड ट्रंप के उस सनसनीखेज दावे ने, जिसमें उन्होंने अयातुल्ला खमेनेई के मारे जाने की बात कही, पूरे मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया. लेकिन असली दहशत तब शुरू हुई जब ईरान ने पलटवार करते हुए संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की तरफ ड्रोन और मिसाइलों का रुख कर दिया. जो शहर अपनी लेट-नाइट कॉफी और चकाचौंध के लिए जाना जाता था, वहां अचानक सायरन और धमाकों की आवाजें गूंजने लगीं. लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागने लगे और इसी बीच एक परिवार की व्हाट्सएप चैट ने उस रात की पूरी हकीकत बयां कर दी.

ये भी पढ़ें: वो मरे नहीं, अमर हैं! ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) का भावुक पोस्ट वायरल

 दुबई में गूंजी धमाकों की आवाज

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरान की ओर से संयुक्त अरब अमीरात के कई इलाकों की तरफ ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं. रातों-रात दुबई और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने जोरदार धमाकों और एयर डिफेंस सिस्टम की आवाजें सुनीं. बताया गया कि कुछ ड्रोन दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास के इलाकों को निशाना बना सकते थे. वहीं इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन के मलबे से बुर्ज अल अरब के पास आग लगने की घटना भी सामने आई, जिसे इमरजेंसी टीमों ने तुरंत काबू कर लिया. राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं मिली.

 

 WhatsApp चैट ने दिखाया असली डर

इस तनावपूर्ण रात की झलक तब सामने आई जब हांगकांग के उद्यमी प्रकाश ददलानी ने अपने फैमिली WhatsApp ग्रुप का स्क्रीनशॉट शेयर किया. चैट में दुबई में मौजूद रिश्तेदार लगातार हालात बता रहे थे. एक मैसेज में लिखा था, “3 और धमाके अभी-अभी सुने,” जबकि दूसरे में आया, “अब डर लग रहा है, कोई अंत नहीं दिख रहा.” ददलानी ने लिखा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दुबई जैसे सुरक्षित शहर से ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी. यह चैट तेजी से वायरल हो गई और लोगों ने इसे उस रात की असली तस्वीर बताया.

अधिकारियों ने लोगों को दिया भरोसा

सोशल मीडिया पर बढ़ती चिंता के बीच यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर लोगों को भरोसा दिलाया. मंत्रालय ने बताया कि एयर फोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम ने 137 बैलिस्टिक मिसाइलें और 209 ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया. जेबेल अली पोर्ट पर इंटरसेप्शन के मलबे से लगी आग को भी तुरंत बुझा दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह सक्रिय हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है. हालांकि हालात नियंत्रण में बताए गए, लेकिन उस रात की आवाजों ने दुबई के लोगों को यह एहसास जरूर करा दिया कि वैश्विक तनाव कभी भी उनके दरवाजे तक पहुंच सकता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Middle EastDubaikavita dubai whatsappDonald TrumpAli Khamenei

Trending news

नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
Maharastra News
नागपुर में विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा ब्लास्ट, 15 की मौत, कई घायल
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
india iran news
सरेंडर लफ्ज नहीं, तेरी जुर्रत ही पहचान... खामेनेई की मौत पर क्या लिख रहे भारतीय?
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
West Bengal SIR
SIR को लेकर TMC के गुस्से का कर रहे सामना, कौन हैं EC के स्पेशल रोल ऑब्जर्वर मुरुगन
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
Assam elections
क्यों हिमंता ने इस जगह से शुरू की BJP की 'जन आशीर्वाद यात्रा'; समझें अंदर की कहानी
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
IMD Forecast
सावधान! मार्च में पड़ेगी मई-जून जैसी गर्मी, IMD ने जारी की चेतावनी
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
Kerala News
केरल के इस इमाम की अपील ने जमकर बटोरी वाहवाही, लोग बोले-ये है असली भाईचारा
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
DRDO
इजरायल-ईरान की जंग से दूर भारत क्यों कर रहा खामोश सैन्य तैयारी? बना लिया ये हथियार
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
Andhra Pradesh
पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 18 लोग; कई घायल
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
israel iran attack
'बातचीत की आड़ में उलझाकर ईरान पर हमला', यूएस-इजरायल पर बरसे कांग्रेस सांसद
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत
Odisha news
पहले प्रेमी ने किया दुष्कर्म, फिर मददगार बनकर आए अजनबी ने भी लूटी इज्जत