Google पर भूलकर भी सर्च न करना ये 6 चीजें! नहीं तो सीधे जेल की हवा खा सकते हैं आप

आज के डिजिटल दौर में Google हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. पढ़ाई, नौकरी, इलाज से लेकर रोजमर्रा की जानकारी तक के लिए लोग सबसे पहले गूगल का सहारा लेते हैं. लेकिन कई बार अनजाने में किया गया सर्च या किसी कंटेंट को शेयर करना आपको कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है. भारत में कुछ खास तरह की जानकारियों को सर्च करना या फैलाना कानूनन अपराध माना गया है. ऐसे मामलों में भारी जुर्माना ही नहीं, बल्कि जेल तक की सजा हो सकती है. इसलिए इंटरनेट इस्तेमाल करते समय यह जानना बेहद जरूरी है कि किन चीजों को Google पर सर्च करने से बचना चाहिए.

गर्भपात से जुड़ी गैरकानूनी जानकारी सर्च करना है अपराध

भारत में गर्भपात को लेकर सख्त नियम और कानून बनाए गए हैं. Google पर यह सर्च करना कि गर्भपात कैसे कराया जाए या गैरकानूनी तरीकों की जानकारी ढूंढना अपराध की श्रेणी में आता है. गलत या अवैध गर्भपात से महिला की जान को खतरा हो सकता है, इसी वजह से ऐसी जानकारी को साझा करना भी कानूनन गलत माना गया है. अगर कोई व्यक्ति इस तरह की जानकारी सर्च करता है या दूसरों को शेयर करता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और जेल की सजा भी दी जा सकती है.

पीड़ित की पहचान और पोर्न कंटेंट पर सख्त कानून

सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार, किसी भी पीड़ित का नाम, फोटो या पहचान से जुड़ी जानकारी को Google पर सर्च करना या सोशल मीडिया पर शेयर करना पूरी तरह गैरकानूनी है. ऐसा करने पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है. इसके अलावा भारत में पोर्नोग्राफिक कंटेंट को सर्च करना, डाउनलोड करना या फैलाना भी अपराध है. IT एक्ट के तहत ऐसे मामलों में पुलिस केस दर्ज हो सकता है. कई बार लोग इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यह गंभीर कानूनी परेशानी का कारण बन सकता है.

हथियार, बम और पाइरेटेड कंटेंट से भी रखें दूरी

Google पर बम बनाने या किसी भी तरह के हथियार तैयार करने की प्रक्रिया सर्च करना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. सुरक्षा एजेंसियां ऐसे सर्च पर नजर रखती हैं और दोषी पाए जाने पर जेल की सजा हो सकती है. इसके अलावा रिलीज से पहले फिल्म लीक करना, पाइरेटेड फिल्में, वेब सीरीज या सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना भी कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है. साथ ही, किसी व्यक्ति के निजी फोटो या वीडियो बिना अनुमति के अपलोड या शेयर करना निजता के अधिकार का हनन है, जिस पर सख्त सजा का प्रावधान है.

