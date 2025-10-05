बार-बार गेहूं पिसवाने का झंझट खत्म, घर ले आओ ये वाली जीरो मेंटेनेंस मशीन, एक्सरसाइज के साथ पिसाई भी

Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ नया वायरल होता रहता है. इस बार एक ऐसी शानदार मशीन वायरल हो रही है जिससे आप एक्सरसाइज करेंगे और साथ में गेहूं भी पिसता रहेगा. एक तरफ आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी और दूसरी तरफ अनाज पिसता रहेगा. चलिए जानते हैं ये मशीन कैसे काम करती है.

कितनी देर में पिसता है गेहूं?

इस मशीन को नाम दिया गया है 'साइकिल आटा चक्की'. इसपर साइकिलिंग करते-करते आप गेहूं, बाजरा, मक्का, चला, चावल आदि पीस सकते हैं. 20 से 22 मिनट एक्सरसाइज करने पर 1 किलो अनाज पिसता है और 350 कैलोरी बर्न भी होती है. साइकिल में ही एडजस्टेबल लगा हुआ है जिससे आप आटे को मोटा या बारीक कर सकते हैं.

कैसे वर्क करती है ये मशीन?

इस शख्स ने 'साइकिल आटा चक्की मशीन' के बारे में बताते हुए कहा कि जब आप इसमें आटा डालते हैं तो ये ग्राइंडर में जाता है और उसमें एक पत्थर लगा हुआ है जो 10 साल तक चलता है. इसके बाद वो शख्स कहता है कि ये मशीन जीरो मेंटेनेंस है.

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @delhi_food_shaukeen नाम के पेज से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 49 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस मशीन की काफी तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं मेहनत की रोटी." दूसरे यूजर ने लिखा, "बीता हुआ जमाना फिर आने वाला है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इस मशीन को जिम में लगाओ, लड़कों की फीस इसी में निकल जाएगी."

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.