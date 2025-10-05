Advertisement
बार-बार गेहूं पिसवाने का झंझट खत्म, घर ले आओ ये वाली जीरो मेंटेनेंस मशीन, एक्सरसाइज के साथ पिसाई भी

New Atta Chakki Machine: आमतौर पर जब हमें गेहूं पिसवाने हों तो हम आटा चक्की पर जाते हैं. चक्की वाले को गेहूं के साथ पिसाई के पैसे देते हैं और चक्की वाला हमें हमारे गेहूं पीसकर दे देता है, लेकिन अब बाजार में ऐसी मशीन आ गई है जिससे आप घर पर ही आटा पीस सकते हैं.

 

Oct 05, 2025
Viral Video: सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ ना कुछ नया वायरल होता रहता है. इस बार एक ऐसी शानदार मशीन वायरल हो रही है जिससे आप एक्सरसाइज करेंगे और साथ में गेहूं भी पिसता रहेगा. एक तरफ आपकी एक्सरसाइज होती रहेगी और दूसरी तरफ अनाज पिसता रहेगा. चलिए जानते हैं ये मशीन कैसे काम करती है.

कितनी देर में पिसता है गेहूं?
इस मशीन को नाम दिया गया है 'साइकिल आटा चक्की'. इसपर साइकिलिंग करते-करते आप गेहूं, बाजरा, मक्का, चला, चावल आदि पीस सकते हैं. 20 से 22 मिनट एक्सरसाइज करने पर 1 किलो अनाज पिसता है और 350 कैलोरी बर्न भी होती है. साइकिल में ही एडजस्टेबल लगा हुआ है जिससे आप आटे को मोटा या बारीक कर सकते हैं. 
यह भी पढ़ें: जिस कुल्हड़ में चाय पीकर फेंक देते हैं वो कितनी मेहनत से होता है तैयार, वीडियो देखकर हैरान रह जाएंगे

 

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे वर्क करती है ये मशीन?
इस शख्स ने 'साइकिल आटा चक्की मशीन' के बारे में बताते हुए कहा कि जब आप इसमें आटा डालते हैं तो ये ग्राइंडर में जाता है और उसमें एक पत्थर लगा हुआ है जो 10 साल तक चलता है. इसके बाद वो शख्स कहता है कि ये मशीन जीरो मेंटेनेंस है. 

वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @delhi_food_shaukeen नाम के पेज से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 49 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स इस मशीन की काफी तारीफ भी कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "इसे कहते हैं मेहनत की रोटी." दूसरे यूजर ने लिखा, "बीता हुआ जमाना फिर आने वाला है." तीसरे यूजर ने लिखा, "इस मशीन को जिम में लगाओ, लड़कों की फीस इसी में निकल जाएगी."
यह भी पढ़ें: दिवाली पर जलाने वाली फुलझड़ी कैसे बनती है? इस वीडियो को देख सब समझ आ जाएगा

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

