गड्ढा खोदकर बिल में घुस जाता है ये सांप, मेघालय के जंगलों में मिला 'रहस्यमयी' जीव, वैज्ञानिकों के उड़े होश!

New Snake Species Meghalaya: प्रकृति के रहस्यों की कोई सीमा नहीं है. हाल ही में मेघालय के पश्चिम गारो हिल्स जिले में वैज्ञानिकों की एक टीम ने जमीन के नीचे रहने वाले एक बेहद दुर्लभ सांप की खोज की है. इस सांप को अब तक एक दूसरी प्रजाति का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आधुनिक तकनीक और गहन शोध ने इसे एक नई पहचान दी है. आइए जानते हैं इस 'गुमनाम' सांप की पूरी कहानी.

मेघालय के जंगलों से निकला नया सच

मेघालय का गारो हिल्स क्षेत्र हमेशा से अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर रहा है. हाल ही में यहां के ओरागितोक (Oragitok) क्षेत्र में रिसर्चर्स को एक खास तरह का सांप मिला है. इस सांप का नाम 'Calamaria garoensis' रखा गया है, जिसे आम भाषा में 'गारो हिल्स रीड स्नेक' कहा जा रहा है. यह खोज 'Taprobanica' नाम के एक इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हुई है.

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बरसों पुरानी गलतफहमी हुई दूर

हैरानी की बात यह है कि इस सांप को अब तक 'Calamaria pavimentata' नाम की प्रजाति समझा जाता था. दशकों से वैज्ञानिक इसे वही पुराना सांप मान रहे थे, लेकिन जब इसकी गहराई से जांच की गई तो सच कुछ और ही निकला. यह सांप दिखने में भले ही दूसरों जैसा लगे, लेकिन इसके गुण और DNA इसे सबसे अलग बनाते हैं.

DNA टेस्ट ने खोला राज

असम की 'हेल्प अर्थ', कॉटन यूनिवर्सिटी और इंडोनेशिया की नेशनल रिसर्च एजेंसी जैसे बड़े संस्थानों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर काम किया. उन्होंने सांप के शरीर की बनावट और उसके 'माइटोकॉन्ड्रियल DNA' की जांच की. रिपोर्ट में सामने आया कि यह सांप मिजोरम में पाए जाने वाले सांपों से भी करीब 6.3% अलग है. इतनी बड़ी जेनेटिक भिन्नता इसे एक पूरी तरह से नई प्रजाति साबित करने के लिए काफी थी.

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कैसा दिखता है यह नया सांप?

रीड स्नेक (Reed Snakes) आमतौर पर छोटे होते हैं और अपना ज्यादातर समय जमीन के नीचे बिताते हैं. इसी वजह से इन्हें ढूंढना और इन पर स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है. 'Calamaria garoensis' की पहचान इसकी पूंछ के नीचे बनी एक काली पट्टी और इसके शरीर पर मौजूद खास धारियों से होती है. इसकी पूंछ आगे से नुकीली नहीं बल्कि चपटी होती है, जो इसे मिट्टी खोदने में मदद करती है.

संरक्षण की बढ़ती जरूरत

वैज्ञानिकों का मानना है कि गारो हिल्स जैसे क्षेत्रों में अभी भी कई ऐसी प्रजातियां छिपी हुई हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है. चेसिम संगमा और मनमथ भराली जैसे रिसर्चर्स का कहना है कि ये छोटे जीव हमारे ईकोसिस्टम का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इनकी खोज सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि इन्हें बचाने की दिशा में पहला कदम है. अगर हमने इन घने जंगलों को नहीं बचाया, तो कई प्रजातियां दुनिया के सामने आने से पहले ही खत्म हो सकती हैं.