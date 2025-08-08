Video: आज खाने में क्या बनाएं? सवाल के जवाब पर महिला ले रही है 500 से 1000 रुपये, दो सब्जी का जानना है तो बढ़ेगा रेट; लोगों ने कहा- मिल गया नया Business Idea
New Business Idea for Women Viral: आज खाने में क्या बनाएं? इसका एक महिला ने बिजनेस ही शुरू कर दिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Aug 08, 2025, 10:20 AM IST
New Business Idea for Women Viral: आज खाने में क्या बनाएं? अक्सर ये सवाल महिलाओं के बीच बना रहता है. सुबह क्या बनाना है ये सोचते-सोचते पूरी रात गुजर जाती है और दोपहर क्या बनाएं ये सोचकर शाम आ जाती है. शाम को रात के खाने की टेंशन, मानों दिन भर बस समय ये सोचने में चला जाता है कि खाने में क्या बनाएं, इस सवाल का जवाब हर महिला के पास होता है लेकिन फिर भी ये सवाल हर दिन महिला के पास होता है. अगर आप भी बहुत परेशान रहते हैं तो इस सवाल का जवाब एक महिला देती नजर आ रही है.

वीडियो हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला दूसरे लोगों खाने में क्या बनाया जाए इसका जवाब दे रही है. वीडियो में देख सकते हैं कि एक के बाद एक कॉल आती है और सभी के सवाल के जवाब को दे रही होती है. इस वीडियो को काफी लोगों ने पसंद किया है और वो इसे एक नया बिजनेस आइडिया भी बता रहे हैं.

दो सब्जी का बताने पर एक्स्ट्रा चार्ज

इंस्टाग्राम पर @gazalojha नाम के अकाउंट से वीडियो को साझा किया गया है. इसमें देख सकते हैं कि एक महिला ने नए बिजनेस आइडिया को दिखाया है. टेबल पर एक लिस्ट रखी हुई है जिसमें महिलाओं के नाम है और वो एक-एक कर महिलाओं को फोन कर रही है और बता रही है कि आज उन्हें खाने में क्या बनाना है. ऐसे में जब एक महिला दो सब्जियों के बारे में पूछती है तो इसके लिए 1000 रुपये फीस बताती है. आमतौर पर एक टाइम का बताने के लिए 500 रुपये, दो टाइम का बताने के लिए 800 रुपये और दो सब्जियों का पूछने पर 1000 रुपये चार्ज बताती है. इस बिजनेस आइडिया को जानकर आप भी तारीफ करते नहीं थकेंगे.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Gazal Ojha (@gazalojha)

यूजर्स ने क्या कहा?

वीडियो को साझा करते समय कैप्शन में लिखा- ‘महिलाओं के लिए खुशखबरी.. एक बड़ी समस्या का समाधान अब आ गया है...’ इस वायरल वीडियो पर यूजर्स के अलग-अलग कमेंट रहे. एक यूजर ने लिखा- ‘मैं आज क्या बनाऊं प्लीज बताओ’ दूसरे यूजर ने कमेंट किया कि और फिर आप इससे निपटने की योजना कैसे बनाते हैं – ‘मेरे वो नहीं खाते ये चीज’ या ‘मेरी सास को नहीं पसंद’ या ‘मेरी मेरा ससुर को डायबिटीज है" या "मेरे बच्चों को कुछ स्वादिष्ट खाना है’ इस वीडियो को भले ही मजाक के तौर पर बनाया गया लेकिन लोगों को आईडिया मिल गया.

