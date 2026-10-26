/दूसरों की खुशी देख जले पड़ोसी: पूजा के अगले ही दिन नई कार पर मार दिए स्क्रैच; लोग बोले- दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती

नई गाड़ी खरीदने के बाद ज्यादातर लोग उसे बड़े जतन से अपने घर के पास रखते हैं. कार पर कोई छोटा सा निशान भी आ जाए, तो मन खराब हो जाता है. ऐसे में अगर कोई जानबूझकर पूरी गाड़ी पर खरोंच डाल दे, तो मालिक की परेशानी समझी जा सकती है.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल एक वीडियो में दावा किया गया है कि एक शख्स ने अपनी नई कार घर के बाहर खड़ी की थी. पूजा-पाठ के बाद अगली सुबह जब वह गाड़ी देखने पहुंचा, तो उसकी बॉडी पर कई जगह खरोंचें थीं. पोस्ट में दावा है कि किसी ने रात के समय किसी नुकीली चीज से कार को नुकसान पहुंचाया. हालांकि, घटना कहां की है और इसके पीछे कौन था, इसकी पक्की जानकारी पोस्ट से सामने नहीं आती. इसके बावजूद तस्वीरों और दावे ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच लिया है.
यह पोस्ट X पर यूजर @lakshaymehta08 ने शेयर की. पोस्ट में कार के मालिक के दर्द का जिक्र करते हुए कहा गया कि अपनी मेहनत की कमाई से नई गाड़ी खरीदने के बाद अगली सुबह उसे इस हालत में देखना बेहद दुखद है. पोस्ट में इस घटना की वजह पड़ोसियों की जलन को बताया गया है. इसके बाद कई यूजर्स ने कमेंट में अपनी नाराजगी जाहिर की. कुछ लोगों ने कहा कि दूसरों की चीजों को नुकसान पहुंचाना बेहद गलत है, जबकि कुछ ने ऐसी घटनाओं के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की. हालांकि, घटना के पीछे की असली वजह और जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान नहीं हुई है.
पोस्ट पर कमेंट करने वाले कुछ लोगों ने अपने साथ हुई ऐसी ही घटनाओं का जिक्र किया. एक यूजर ने बताया कि उसकी कार पार्किंग में खड़ी थी और शाम के समय आसपास बच्चे खेल रहे थे. अगली सुबह जब वह अपनी गाड़ी के पास पहुंचा, तो उस पर कई खरोंचें नजर आईं. उस यूजर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कई बार लोगों को दूसरों की तरक्की बर्दाश्त नहीं होती. उसके मामले में भी खरोंच किसने लगाई थी, यह साफ नहीं हुआ था. ऐसे कमेंट से पता चलता है कि गाड़ी पर खरोंच लगने जैसी घटनाएं लोगों को कितना परेशान कर सकती हैं. खासकर तब, जब नुकसान जानबूझकर किए जाने का शक हो और जिम्मेदार व्यक्ति का पता भी न चले.
A man bought a brand-new car and parked it outside his house. Someone scratched the entire car with a sharp object at night Jealousy is an ugly thing. People who are jealous of you can go to extreme lengths to harm you and your things. Imagine buying a brand-new car with your hard-earned money, only to see it like this the very next morning. It really hurts
— Lakshay Mehta (@lakshaymehta08) October 24, 2026
सोशल मीडिया पर हर कोई इस घटना को जलन से जोड़कर नहीं देख रहा. कुछ यूजर्स ने सवाल उठाया कि क्या यह जरूरी है कि नई कार को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति मालिक से जलता ही हो? एक यूजर ने शक जताया कि आसपास खेल रहे किसी बच्चे ने ऐसा किया हो सकता है. वहीं, एक अन्य यूजर ने परिचितों या पड़ोसियों के साथ किसी पुराने विवाद की संभावना पर बात की. कुछ लोगों का कहना था कि पूरी कहानी जाने बिना किसी नतीजे पर पहुंचना ठीक नहीं है. हो सकता है कि घटना के पीछे कोई निजी विवाद हो या नुकसान किसी दूसरी वजह से हुआ हो. फिलहाल, ये सभी सोशल मीडिया यूजर्स की अटकलें हैं, जिनकी पुष्टि नहीं हुई है.
कई यूजर्स ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नियमों और कार्रवाई की जरूरत बताई. उनका कहना था कि किसी दूसरे की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. दरअसल, कार पर खरोंच लगने से सिर्फ उसका लुक खराब नहीं होता, बल्कि उसे ठीक कराने में भी पैसे खर्च होते हैं. नई गाड़ी के मामले में यह परेशानी और बढ़ जाती है, क्योंकि मालिक उसे लंबे समय तक बेदाग रखना चाहता है. लेकिन किसी घटना में कार्रवाई की मांग करने से पहले यह पता लगाना जरूरी है कि नुकसान किसने पहुंचाया और किन परिस्थितियों में हुआ.
इस घटना ने एक बार फिर घर के बाहर गाड़ी पार्क करने की सुरक्षा पर चर्चा शुरू कर दी है. कई घरों में गैराज या निजी पार्किंग की जगह नहीं होती, इसलिए लोगों को अपनी कार सड़क पर खड़ी करनी पड़ती है. ऐसी स्थिति में अच्छी रोशनी वाली जगह पर गाड़ी पार्क करना, आसपास कैमरे लगे हों तो उनकी मदद लेना और कार पर हुए किसी नुकसान की तस्वीरें सुरक्षित रखना उपयोगी हो सकता है. अगर जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का शक हो, तो मामले की शिकायत पुलिस से की जा सकती है.
फिलहाल, सोशल मीडिया पर वायरल इस पोस्ट को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं लगातार चर्चा में हैं. कुछ इसे दूसरों की सफलता से जलने का मामला बता रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि घटना की पूरी जानकारी सामने आए बिना किसी पर आरोप लगाना ठीक नहीं. कार को नुकसान पहुंचाने की वजह चाहे जो भी हो, किसी की मेहनत की कमाई से खरीदी गई चीज को जानबूझकर खराब करना गलत है. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस मामले में कभी जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान हो पाएगी या यह घटना भी सोशल मीडिया पर चर्चा बनकर रह जाएगी.