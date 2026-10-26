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दूसरों की खुशी देख जले पड़ोसी: पूजा के अगले ही दिन नई कार पर मार दिए स्क्रैच; लोग बोले- दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती

नई कार खरीदने का सपना हर किसी के लिए खास होता है. सालों की मेहनत और बचत के बाद जब कोई अपने घर नई गाड़ी लाता है, तो उसकी खुशी अलग ही होती है. लेकिन सोचिए, अगर कार खरीदने के अगले ही दिन उस पर जगह-जगह खरोंचें नजर आएं, तो कैसा लगेगा. सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देख यूजर्स इसे पड़ोसी की जलन या ईर्ष्या बता रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 26, 2026, 07:30 AM IST|Updated: Oct 26, 2026, 07:30 AM IST
दूसरों की खुशी देख जले पड़ोसी: पूजा के अगले ही दिन नई कार पर मार दिए स्क्रैच; लोग बोले- दूसरों की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती
Image Credit: Image credit: X/@lakshaymehta08

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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