युद्ध में बदल गई कंगना की रस्म! दूल्हा-दुल्हन में बस हाथापाई होने से बची; Video देखें

युद्ध में बदल गई कंगना की रस्म! दूल्हा-दुल्हन में बस हाथापाई होने से बची; Video देखें

Kangana Rasam Funny Video: शादियों का सीजन है लेकिन इस बार शादी का नहीं, बल्कि शादी के बाद होने वाली कंगना रस्म का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. दूल्हा दुल्हन ने कंगना रस्म को युद्ध का मैदान बना दिया. वीडियो देखकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Dec 24, 2025, 09:35 PM IST
युद्ध में बदल गई कंगना की रस्म! दूल्हा-दुल्हन में बस हाथापाई होने से बची; Video देखें

Kangana Rasam Funny Video: शादियों का सीजन है ऐसे में शादी से जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. कहीं दूल्हा अपनी अजीब हरकतों के चलते वायरल हो रहा है तो कहीं दुल्हन ही खुद की शादी में रायता फैला रही है. सब कुछ सही हो तो मेहमानों के नाटक शादी का मजा किरकिरा कर देते हैं. इस बार शादी का नहीं, लेकिन शादी के तुरंत बात का वीडियो वायरल हो रहा है. दरअसल, कंगना खेलते समय दूल्हा दुल्हन ऐसे भिड़ गए ऐसे कोई जंग का मैदान हो. वीडियो देखकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाएगा.

कैसे कंगना खेल रहा था कपल?
शादी में सिर्फ जयमाला या फेरे ही नहीं होते. शादी से पहले और शादी के बाद भी कई तरह की रस्में होती हैं. कुछ रस्में और रीति रिवाज समुदाय और क्षेत्र पर भी निर्भर करती हैं. शादी के बाद एक पवित्र रस्म होती है जिसे कंगना कहते हैं. कई बार ये लड़की वालों के घर पर ही खेला जाता है तो कई बार दुल्हन घर आने पर खेला जाता है. इसमें दूल्हा-दुल्हन एक दूध या हल्दी के पानी में अंगूठी ढूंढते हैं और एक दूसरे का कंगना खोलते हैं. सोशल मीडिया पर इसी कंगला खेलते दूल्हा दुल्हन का वीडियो वायरल हो रहा है.
यह भी पढ़ें: अनिरुद्धाचार्य महाराज से की पति की शिकायत, महाराज जी ने गाना गाकर बताया सोल्युशन

किसको मिली अंगूठी?
इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि दूल्हा दुल्हन एक बड़ी परात या तस्ले में कंगना खेल रहे हैं. परात में सफेद पानी है जिसमें बाहर से अंगूठी दिखाई नहीं दे सकती है. इस दौरान दूल्हा और दूल्हन ऐसे अंगूठी ढूंढ़ रहे हैं जैसे कोई युद्ध चल रहा हो जहां एक तरफ दूल्हा हार नहीं मानता है वहीं दूसरी ओर दुल्हन भी दोनों हाथों से परात को पूरा उथल पुथल कर देती है. इस दौरान घर की महिलाएं और बच्चे इस पल का आनंद ले रहे हैं. काफी मशक्कत के बाद दुल्हन के हाथ अंगूठी लग गई. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आप भी नीचे वीडियो देख सकते हैं.

A post shared by mr. (@ayu_kmwt_1812)

किसने पोस्ट की वीडियो?
इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @ayu_kmwt_1812 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 63 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

