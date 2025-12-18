Video: अस्पताल का कमरा, गोद में नवजात बेटी और पिता का अक्षय खन्ना वाला FA9LA डांस, ऐसा पल जिसने जीत लिया दिल

Advertisement
FA9LA Trend Video: बेटी के जन्म पर एक नए पिता ने अस्पताल के कमरे में FA9LA हुकस्टेप पर डांस कर खुशियां मनाईं. वीडियो वायरल हुआ और लोगों ने इसे बेटियों के स्वागत की सबसे खूबसूरत मिसाल बताया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 18, 2025, 03:40 PM IST
Father Celebrates Daughter Birth: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक दिल छू लेने वाले वीडियो में एक नए पिता ने अपनी बेटी के जन्म की खुशी को बेहद खास अंदाज में मनाया. वीडियो की शुरुआत अस्पताल के कमरे से होती है, जहां एक नर्स नवजात बच्ची को गोद में लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में डांस करती नजर आती है. इसके बाद कैमरा पिता की ओर घूमता है, जो अपनी बेटी की पहली झलक देखते ही FA9LA हुकस्टेप पर झूम उठता है. इस सीन ने लोगों को भावुक भी किया और मुस्कुराने पर मजबूर भी कर दिया.

FA9LA डांस ने इस पल को इतना खास क्यों बना दिया?

यह डांस स्टेप फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना द्वारा किया गया आइकॉनिक FA9LA हुकस्टेप है, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. लेकिन इस वीडियो में वही बैकग्राउंड म्यूजिक बिल्कुल अलग भावना लेकर आया. जहां आमतौर पर यह स्टेप स्टाइल और स्वैग के लिए जाना जाता है, वहीं यहां यह एक पिता की बेइंतहा खुशी और गर्व की अभिव्यक्ति बन गया. वीडियो को एक्स पर 'विनर ऑफ द ट्रेंड' कैप्शन के साथ शेयर किया गया.

यह भी पढ़ें: सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिछड़ा प्यार 54 साल बाद मिला, लेकिन इस मुलाकात में खुशी नहीं बल्कि छिपा था ऐसा दर्द; जिसने दुनिया को रुला दिया

सोशल मीडिया यूजर्स ने इस वीडियो पर क्या कहा?

इंटरनेट यूजर्स ने इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटाया. कई लोगों ने पिता की एनर्जी और मुस्कान की तारीफ की और इसे इंटरनेट की सबसे प्यारी चीज बताया. एक यूजर ने लिखा कि एक ही म्यूजिक होते हुए भी भावना पूरी तरह अलग है और नवजात की एंट्री ने इस ट्रेंड को यादगार बना दिया. दूसरे यूजर ने कहा कि पिता की मुस्कान ही सब कुछ कह देती है और वह असली विजेता है.

 

 

कई लोगों ने इस वीडियो को बेटियों के प्रति सोच बदलने वाला पल बताया. यूजर्स का कहना है कि इस तरह के वीडियो समाज में यह संदेश देते हैं कि बेटी का जन्म भी उतनी ही खुशी और गर्व का मौका है जितना बेटे का. एक कमेंट में लिखा गया कि यह बच्ची वाकई खुशकिस्मत है, जो ऐसे परिवार में जन्मी है जहां उसका स्वागत इतने प्यार से हुआ. फिल्म धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर की पत्नी और एक्ट्रेस यामी गौतम धर ने भी इस वीडियो को रीशेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, “निस्संदेह, विजेता.” और इस तरह उस पिता को इस वायरल ट्रेंड का ऑफिशियल विजेता घोषित कर दिया. इसके बाद वीडियो की चर्चा और तेज हो गई.

यह भी पढ़ें: 87 साल के बुढ़उ पेंटर का 50 साल छोटी इस खूबसूरत लड़की से हुआ बेटा, 2500 करोड़ की है संपत्ति!

FA9LA ट्रेंड आखिर है क्या और क्यों छाया हुआ है?

FA9LA गाना फिल्म धुरंधर के रिलीज होने के बाद दुनियाभर में वायरल हो गया है. यह असल में एक बहरीन का हिप-हॉप सॉन्ग है, जिसे फ्लिपेराची और डैफी ने लिखा और गाया है. बहरीनी अरबी में इसका मतलब मस्ती और पार्टी के मूड से जुड़ा होता है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़े और अपनी कहानी, परफॉर्मेंस और म्यूजिक की वजह से हर उम्र के दर्शकों के दिल में जगह बना ली.

