इस भिखारी को मिलना चाहिए ऑस्कर अवॉर्ड, निकाल लिया भीख मांगने का यूनीक तरीका

Viral Video: सोशल मीडिया पर रोज लाखों वीडियो पोस्ट किए जाते हैं, इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर हम लाइक और शेयर कर देते हैं और इस तरह ये वीडियो वायरल हो जाते हैं. कुछ वीडियो ऐसे भी वायरल होते हैं. जिन्हें देखकर गुस्सा भी आता है और हंसी भी छूट जाती है. ऐसे ही एक टोपीबाज आदमी का वीडियो वायरल हो रहा है. जो विकलांग होने का नाटक करके भीख मांग रहा है. इस भिखारी की सारी चालाकी कैमरे में कैद हो गई.

कैसे भीख मांग रहा था ये शख्स?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा है, लेकिन उसके भीख मांगने का अंदाज बिल्कुल अलग है. वीडियो में दिखता है कि वो पैर पर खड़ा होने के बजाए जमीन पर बैठा है और हाथों की मदद से खिसक कर चल रहा है. वीडियो में दिखता है कि वो सबके सामने हाथ फैलाता है और मांगता है. जैसे ही वो ट्रेन से बाहर प्लेटफॉर्म पर उतरता है. तो तुरंत अपने दोनों पैरों से चलने लगता है. इसको देखकर सब चौंक जाते हैं कि जो अभी कुछ सेकेंड पहले विकलांग था और हाथों की मदद से खिसक कर चल रहा था. वो अचानक पैरों पर कैसे खड़ा हो गया. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. वीडियो देखकर यूजर्स कह रहे हैं कि बड़े ही खतरनाक लोग हैं. वीडियो देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे.

यह भी पढ़ें: रावण को नए अंदाज में दी मौत, जलाने के बजाय कर दिया ये अंजाम, Video देखें

Add Zee News as a Preferred Source

इस वीडियो को किसने किया शेयर?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @goga_ga_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और अभी तक इस वीडियो पर 26 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. यूजर्स इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "ऑस्कर अवॉर्ड भी चला गया." दूसरे यूजर ने लिखा, "बहुत खतरनाक लोग हैं भाई." तीसरे यूजर ने लिखा, "मुम्बई में एक्टर बनने आया था."

यह भी पढ़ें: हेलमेट क्यों नहीं लगाया? जवाब सुनकर पुलिस वाले का घूम गया माथा; वीडियो देखकर आ जाएगा मजा

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.