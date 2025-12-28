नहा भी ली और पानी भी ना छुआ! ठंड से बचने के लिए बहन ने लगाया गजब का आइडिया

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो ठंड में पानी से बचने के लिए नया जुगाड़ बनाती है और ऐसे नहाती है कि नहाना भी हो गया और पानी से भी बच गई. जी हां, ये लड़की के नहाने का वीडियो देखकर सब समझ आ जाएगा.

ये था लड़की का आइडिया?

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि एक लड़की ठंड में पानी से बचने के लिए ऐसा दिमाग लगाती है कि वीडियो इंटरनेट पर छा जाता है. दरअसल, ये लड़की बाथरूम में प्लास्टिक की पॉलिथीन ओढ़कर बैठी है. इसके बाद लड़की नहाना शुरू करती है और पॉलिथीन के ऊपर से ही पानी डालना शुरू करती है. इसके बाद लड़की शैम्पू भी लगाती है. इतना ही नहीं लड़की हाथों में साबुन भी लगाती है. वीडियो में दिख रहा है कि लड़की नहा रही है और पानी भी उसकी बॉडी को टच नहीं कर रहा है. अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यूजर्स वीडियो को जमकर शेयर कर रहे हैं और मजेदार बातें लिख रहे हैं.

यह भी पढ़ें: कोहरे में विजिबिलिटी हुई जीरो तो इंस्ट्रक्शन के लिए दोस्त को बोनट पर​ बिठाया, Video हुआ वायरल



वीडियो देखकर क्या बोले यूजर्स?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @babykumarijhs नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "दुनिया का सबसे बेस्ट आइडिया." दूसरे यूजर ने लिखा, "वाटरप्रूफ नहाना." तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "गर्म पानी से भी नहा लेती बहन." एक यूजर ने लिखा, "पानी और शैम्पू बर्बाद मत करो." चौथे यूजर ने लिखा, "नहाने की क्या जरूरत है फिर."

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.