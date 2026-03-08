Advertisement
इस मां को देना चाहिए देसी जुगाड़ का अवार्ड, टी शर्ट की बजाय मासूम को पहना दी पॉलिथीन

इस मां को देना चाहिए देसी जुगाड़ का अवार्ड, टी शर्ट की बजाय मासूम को पहना दी पॉलिथीन

Mother Desi Jugaad: कुछ माएं नए-नए आइडिया निकालती रहती हैं और बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करती हैं. इस मां ने तो कमाल ही कर दिया. अपने लाल को टी शर्ट की बजाय पॉलिथीन पहना दी. वीडियो देख लोग लोटपोट हो रहे हैं. आप भी देखें.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Mar 08, 2026, 06:41 PM IST
Viral Video: सोशल मीडिया पर मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कई वीडियो इतने फनी होते हैं कि हंसते-हंसते पेट में दर्द हो जाता है. इन दिनों एक मां ने ऐसा आइडिया निकाला जिसे देख आप भी हैरान रह जाएंगे. चलिए देखते हैं.

सोशल मीडिया पर देसी जुगाड़ के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं. कोई साइकिल में मोटर लगाकर मोटरसाइकिल बना देता है तो कोई गधा गाड़ी में हैंड ब्रेक लगवा लेता है. इस बार के देसी जुगाड़ का अवार्ड तो इस मां को देना चाहिए. मां ने अपने बच्चे को टी शर्ट की जगह ब्लैक पॉलिथीन पहना दी. चलिए जानते हैं इस मां ने पॉलीथीन को कैसे पहनाया.

ऐसे बनाई पॉलिथीन की टी शर्ट

वीडियो में देखा जा सकता है कि आप जिस काली पॉलिथीन में बाजार से फल या सब्जी लेकर आते हैं, उसी पॉलिथीन की टी शर्ट बना दी गई है. महिला ने पॉलिथीन के निचले हिस्से को काट दिया है. इसके बाद वो पॉलिथीन के निचे के खुले हुए हिस्से से बच्चे पर पहनाती है और पॉलिथीन के ऊपर बने हैंडल में से हाथ निकाल देती है. इस तरह पॉलिथीन की टी शर्ट बनकर तैयार हो गई.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन को बना दिया थिएटर, प्रोजेक्टर लगाकर देखी फिल्म, यूजर बोले- आइडिया अच्छा लेकिन...

किसने पोस्ट किया वीडियो?

वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है. वीडियो इंस्टाग्राम पर @ravihzb1210 नाम के हैंडल से पोस्ट किया गया. अभी तक वीडियो को 9 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो पर 2.5 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं.

क्या बोले यूजर्स?

यूजर्स वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने इस टी शर्ट को वॉटर प्रूफ बता दिया. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'बड़े होकर सबसे पहले तुमको घर से बाहर करेगा.' किसी ने मजे लेते हुए कहा कि अब बड़े ब्रांड इसको कॉपी कर लेंगे. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

