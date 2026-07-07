/शॉपिंग करते-करते अचानक गिर गई छत, मॉल से आया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो; अटकी सांसें

New Jersey Roof Collapse: अमेरिका के न्यू जर्सी से एक बेहद डराने वाली खबर सामने आई है. यहां सोमवार को खराब मौसम और भारी बारिश के बीच एक मशहूर सुपरमार्केट की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक ढह गया. इस हादसे के वक्त स्टोर के अंदर कई लोग शॉपिंग कर रहे थे, जो अचानक मलबे के बीच फंस गए. घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंच गया और आनन-फानन में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया.
यह चौंकाने वाली घटना न्यू जर्सी के मनमथ काउंटी की है. यहां ओशन टाउनशिप में स्थित 'बीजे होलसेल क्लब' में रोज की तरह लोग खरीदारी करने पहुंचे थे. सुबह करीब 11:15 बजे अचानक स्टोर की छत का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग आराम से ग्रोसरी का सामान देख रहे थे, तभी पलक झपकते ही छत नीचे आ गिरी और स्टोर के अंदर तेजी से पानी का सैलाब बहने लगा.
मलबे में फंस गए थे लोग
फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, हादसे के वक्त सुपरमार्केट के अंदर कुल 27 लोग मौजूद थे. छत गिरते ही पूरे स्टोर में चीख-पुकार मच गई. अधिकारियों के मुताबिक, दो लोग मलबे में आंशिक रूप से फंस गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब रहे. गनीमत यह रही कि इतने बड़े हादसे के बावजूद किसी भी इंसान को गंभीर चोट नहीं आई और सभी 27 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया.
Security camera footage shows the moment the roof collapsed at a BJ's store in Oakhurst, New Jersey.
No injuries were reported. pic.twitter.com/1Bqk26n8vi
— Shlomo Schorr (@OneJerseySchorr) July 6, 2026
ड्रोन और डॉग स्क्वायड से तलाशी
हादसे की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बड़ी संख्या में इमरजेंसी टीमों को काम पर लगा दिया. पुलिस और शेरिफ ऑफिस के जवानों ने मलबे में किसी और के फंसे होने की आशंका को देखते हुए दो बार सर्च ऑपरेशन चलाया. इस काम के लिए खास तौर पर हाईटेक इनडोर ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, जिसने खतरनाक हो चुकी बिल्डिंग के अंदर जाकर तस्वीरें लीं. इसके साथ ही न्यू जर्सी अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की के-9 (डॉग स्क्वायड) टीम ने भी मलबे की बारीकी से जांच की.
मनमथ काउंटी के शेरिफ शॉन गोल्डेन ने खराब मौसम और बाढ़ जैसी स्थिति के बीच बेहतरीन काम करने के लिए बचाव दल की तारीफ की. उन्होंने कहा कि यह घटना इस बात का सबूत है कि खराब मौसम कितनी जल्दी खतरनाक रूप ले सकता है. दूसरी तरफ, ओशन टाउनशिप के पुलिस चीफ माइकल सोरेंटिनो ने लोगों से अपील की है कि वे इस इलाके से दूर रहें.