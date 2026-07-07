Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /शॉपिंग करते-करते अचानक गिर गई छत, मॉल से आया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो; अटकी सांसें

शॉपिंग करते-करते अचानक गिर गई छत, मॉल से आया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो; अटकी सांसें

अमेरिका के न्यू जर्सी में खराब मौसम के दौरान एक बड़े सुपरमार्केट की छत का हिस्सा गिर गया. हादसे के वक्त स्टोर में 27 लोग मौजूद थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 07, 2026, 07:13 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:13 AM IST
शॉपिंग करते-करते अचानक गिर गई छत, मॉल से आया रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो; अटकी सांसें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पद्मश्री से लेकर हॉल ऑफ फेम तक... धोनी को यूं ही नहीं कहा जाता महान
MS Dhoni23 min ago
2
french waiter26 min ago
3
Mahesh Babu28 min ago
4
Indian Cia Agent29 min ago
5
chhattisgarh news30 min ago