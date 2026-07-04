अमेरिका में ग्रोसरी स्टोर बना 'सब्जी मंडी'! सस्ती सब्जियों के लिए ओपनिंग के दिन टूट पड़े लोग, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल

न्यू जर्सी के इस स्टोर का वायरल वीडियो सिर्फ भीड़ की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इसने एक बार फिर यह दिखाया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने खानपान और संस्कृति से कितना गहरा जुड़ाव रखते हैं. हालांकि कुछ लोगों ने भीड़ के व्यवहार पर सवाल उठाए, लेकिन कई लोगों का मानना है कि किसी नए स्टोर की शुरुआत और आकर्षक ऑफर की वजह से ऐसी भीड़ असामान्य नहीं होती. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा और शेयर किया जा रहा है. कोई इसे भारत की याद दिलाने वाला पल बता रहा है, तो कोई इसे सार्वजनिक अनुशासन पर चर्चा का मौका मान रहा है.