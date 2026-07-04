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अमेरिका में ग्रोसरी स्टोर बना 'सब्जी मंडी'! सस्ती सब्जियों के लिए ओपनिंग के दिन टूट पड़े लोग, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल

मेरिका के न्यू जर्सी में खुले एक नए इंडियन ग्रोसरी स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग का वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भारी डिस्काउंट के लालच में सैकड़ों लोग स्टोर पर पहुंच गए, जिससे वहां धक्का-मुक्की और अफरा-तफरी जैसे हालात बन गए. वीडियो देखकर कई लोगों ने कहा कि ऐसा लग रहा था मानो अमेरिका नहीं, बल्कि भारत की कोई सब्जी मंडी हो.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 04, 2026, 12:04 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 12:04 PM IST
अमेरिका में ग्रोसरी स्टोर बना 'सब्जी मंडी'! सस्ती सब्जियों के लिए ओपनिंग के दिन टूट पड़े लोग, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल
Image Credit: Image credit: X/@catherine_6907Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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