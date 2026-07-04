अमेरिका में ग्रोसरी स्टोर बना 'सब्जी मंडी'! सस्ती सब्जियों के लिए ओपनिंग के दिन टूट पड़े लोग, धक्का-मुक्की का वीडियो वायरल

New Jersey Indian Grocery Store Viral Video: अमेरिका में भारतीय समुदाय तेजी से बढ़ रहा है और इसके साथ ही भारतीय सामान बेचने वाले बड़े स्टोर भी लगातार खुल रहे हैं. लेकिन न्यू जर्सी में एक नए इंडियन ग्रोसरी स्टोर की शुरुआत जिस तरह चर्चा में आई, उसने सोशल मीडिया पर अलग ही बहस छेड़ दी.
स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग के दौरान इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ी कि कुछ समय के लिए वहां हालात बेकाबू हो गए. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में लोग शॉपिंग ट्रॉली लेकर तेजी से अंदर जाते दिखाई दे रहे हैं. कई जगह लोगों की लंबी लाइनें लगी थीं, जबकि कुछ लोग डिस्काउंट वाले सामान को जल्दी-जल्दी लेने की कोशिश करते नजर आए.
बताया जा रहा है कि स्टोर ने ग्रैंड ओपनिंग के मौके पर कई प्रोडक्ट्स पर खास ऑफर और भारी डिस्काउंट दिए थे. खासकर ताजी सब्जियां, भारतीय मसाले, स्नैक्स और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान कम कीमत पर मिलने की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंच गए. वीडियो में दिखाई देता है कि पार्किंग से लेकर स्टोर के अंदर तक लोगों की भीड़ लगी हुई है. कई लोग शॉपिंग कार्ट भरते नजर आए, जबकि कुछ ग्राहक जल्दी सामान लेने के लिए एक-दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे.
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस स्टोर को मजाकिया अंदाज में 'अमेरिकन सब्जी मंडी' कहना शुरू कर दिया है. कई लोगों ने लिखा कि वीडियो देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि यह अमेरिका का सुपरमार्केट है. माहौल बिल्कुल भारत की भीड़भाड़ वाली सब्जी मंडी जैसा दिखाई दे रहा था. कुछ यूजर्स ने लिखा कि वहां मौजूद भीड़ और खरीदारी का उत्साह उन्हें अपने शहर की मंडियों की याद दिला गया.
Uncontrollable crowd at new Indian grocery store opening in New Jersey pic.twitter.com/giOEEbJNRG
— Catherine (@catherine_6907) July 3, 2026
सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि स्टोर की ओपनिंग पर पहुंचे लोगों में बड़ी संख्या गुजराती समुदाय की थी. हालांकि इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई ऑनलाइन पोस्ट में यही बात कही गई. न्यू जर्सी और आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में भारतीय परिवार रहते हैं, जिनमें गुजराती समुदाय की अच्छी-खासी आबादी शामिल है. इसी वजह से ऐसे स्टोर्स में भारतीय सामान की मांग लगातार बढ़ती जा रही है.
वायरल वीडियो के बाद लोगों ने स्टोर के बारे में जानकारी भी शेयर की. बताया जा रहा है कि यहां ताजी भारतीय सब्जियां, दालें, मसाले, आटा, चावल, रेडी-टू-ईट फूड, मिठाइयां, स्नैक्स और घर में इस्तेमाल होने वाला कई तरह का भारतीय सामान मिल जाता है. कई लोग ऐसे स्टोर्स को भारतीय समुदाय के लिए काफी सुविधाजनक मानते हैं, क्योंकि यहां उन्हें अपने देश जैसा सामान आसानी से मिल जाता है.
वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी दो हिस्सों में बंटी नजर आईं. कई यूजर्स ने कहा कि विदेश में भारतीय सामान इतनी आसानी से मिलना बड़ी बात है और लोगों का उत्साह स्वाभाविक है. वहीं दूसरी ओर कई लोगों ने भीड़ के दौरान दिखाई गई अव्यवस्था पर सवाल उठाए. कुछ यूजर्स ने लिखा कि चाहे दुनिया के किसी भी देश में रहें, सार्वजनिक जगहों पर अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. उनका कहना था कि डिस्काउंट के लिए इस तरह की धक्का-मुक्की अच्छी तस्वीर पेश नहीं करती.
कई भारतीय यूजर्स ने इस वीडियो को देखकर अपने बचपन और पुराने दिनों को याद किया. किसी ने लिखा कि सब्जी मंडी में इसी तरह लोग सुबह-सुबह ताजी सब्जियां लेने पहुंचते थे. एक अन्य यूजर ने मजाक में लिखा कि वीडियो देखकर ऐसा लगा मानो अमेरिका नहीं, बल्कि अहमदाबाद या सूरत की कोई मंडी हो. कई लोगों ने इसे घर जैसा एहसास बताया.
पिछले कुछ सालों में अमेरिका में भारतीय समुदाय की संख्या लगातार बढ़ी है. इसके साथ ही बड़े इंडियन सुपरमार्केट और ग्रोसरी चेन भी तेजी से विस्तार कर रहे हैं. इन स्टोर्स में सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के लोग भी भारतीय मसाले, स्नैक्स और फूड प्रोडक्ट्स खरीदने पहुंचते हैं. यही वजह है कि कई शहरों में भारतीय ग्रोसरी स्टोर अब स्थानीय बाजार का अहम हिस्सा बन चुके हैं.
न्यू जर्सी के इस स्टोर का वायरल वीडियो सिर्फ भीड़ की वजह से चर्चा में नहीं है, बल्कि इसने एक बार फिर यह दिखाया कि विदेशों में रहने वाले भारतीय अपने खानपान और संस्कृति से कितना गहरा जुड़ाव रखते हैं. हालांकि कुछ लोगों ने भीड़ के व्यवहार पर सवाल उठाए, लेकिन कई लोगों का मानना है कि किसी नए स्टोर की शुरुआत और आकर्षक ऑफर की वजह से ऐसी भीड़ असामान्य नहीं होती. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा और शेयर किया जा रहा है. कोई इसे भारत की याद दिलाने वाला पल बता रहा है, तो कोई इसे सार्वजनिक अनुशासन पर चर्चा का मौका मान रहा है.
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