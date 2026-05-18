काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा दे दो! नई मां को HR ने दी ऐसी सलाह; रोते हुए महिला ने बयां किया कॉरपोरेट का दर्द

Toxic HR Conversation with New Mother: मां बनना किसी भी महिला की जिंदगी का सबसे खूबसूरत अनुभव माना जाता है. लेकिन नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए यह समय कई बार भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों से भी भरा होता है. खासकर तब, जब परिवार और बच्चे के साथ-साथ नौकरी की जिम्मेदारियां भी साथ चल रही हों. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक नई मां का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उसने अपने ऑफिस और HR के साथ हुई बातचीत का अनुभव साझा किया है. महिला का कहना है कि कंपनी ने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बातचीत के दौरान उसे ऐसा महसूस कराया गया, जैसे नौकरी छोड़ना ही सबसे आसान रास्ता हो.

मैटरनिटी लीव बढ़ाने की थी मांग

महिला ने वीडियो में बताया कि उसका बच्चा समय से पहले पैदा हुआ था. ऐसे में उसे बच्चे के साथ थोड़ा और समय बिताने की जरूरत थी. उसने कंपनी से एक या दो महीने की और छुट्टी मांगी थी. खास बात यह थी कि वह इस अतिरिक्त छुट्टी के लिए वेतन भी नहीं चाहती थी. महिला के मुताबिक, वह पहले ही छह महीने की पेड मैटरनिटी लीव ले चुकी थी और अब सिर्फ बिना पेमेंट वाली छुट्टी चाह रही थी. लेकिन यहीं से उसकी परेशानी शुरू हो गई.

यह भी पढ़ें:- कल मेरे बाबा चले जाएंगे... दादा-पोती की इस भावुक बातचीत देख रो पड़े लोग; देखें Video

Add Zee News as a Preferred Source

HR ने कही ऐसी बात, बढ़ गई चिंता

महिला ने दावा किया कि HR ने उसकी छुट्टी बढ़ाने से मना कर दिया. उसने बताया कि कंपनी की तरफ से सिर्फ 15 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी की बात कही गई. इसके बाद बातचीत का रुख अचानक दूसरी तरफ चला गया. महिला का कहना है कि HR बार-बार उससे नौकरी छोड़ने और नोटिस पीरियड को लेकर सवाल पूछने लगा. बातचीत के दौरान उससे पूछा गया कि अगर वह इस्तीफा देती है, तो उसे एक महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना होगा. महिला ने कहा कि यह सब सुनकर उसे ऐसा महसूस हुआ, जैसे बिना सीधे बोले उसे नौकरी छोड़ने का इशारा दिया जा रहा हो.

'नई मां बनने के बाद कॉर्पोरेट बदल जाता है'

वीडियो में महिला ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है. उसने कहा कि कई बार कॉर्पोरेट का माहौल नई मांओं को खुलकर सहयोग नहीं देता. बल्कि हालात ऐसे बना दिए जाते हैं कि व्यक्ति खुद ही नौकरी छोड़ने के बारे में सोचने लगता है. महिला ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कंपनी में पर्याप्त कर्मचारी मौजूद हैं और वह सिर्फ एक महीने की बिना पेमेंट वाली छुट्टी मांग रही है, तो फिर इसमें दिक्कत क्या है? उसने कहा कि मां बनने के बाद महिलाओं को सबसे ज्यादा सहयोग की जरूरत होती है, लेकिन कई बार उन्हें उल्टा दबाव महसूस कराया जाता है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

महिला का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. देखते ही देखते हजारों लोगों ने इसे देख लिया और अपनी राय देनी शुरू कर दी. कई लोगों ने महिला के प्रति सहानुभूति दिखाई, जबकि कुछ लोगों ने उसे अपने अधिकारों को समझने की सलाह दी. कई यूजर्स का मानना था कि नौकरी करने वाली महिलाओं को ऐसे मामलों में कानूनी अधिकारों की जानकारी जरूर होनी चाहिए.

लोगों ने दिए अलग-अलग सुझाव

वीडियो के कमेंट सेक्शन में लोगों ने खुलकर अपनी राय रखी. एक यूजर ने लिखा कि किसी भी बातचीत को सिर्फ फोन पर न रखें, बल्कि ईमेल के जरिए उसका रिकॉर्ड रखें. दूसरे यूजर ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए जा सकते हैं. वहीं, कुछ लोगों ने कहा कि नई मांओं को लेकर कंपनियों का रवैया बदलने की जरूरत है.

एक वीडियो ने छेड़ दी बड़ी बहस

इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या नौकरी और मातृत्व के बीच संतुलन बनाना आज भी महिलाओं के लिए इतना मुश्किल है? लोग अब इस मुद्दे पर खुलकर बात कर रहे हैं. क्योंकि मां बनना एक नई शुरुआत होती है, लेकिन अगर उसी समय नौकरी का दबाव बढ़ जाए, तो यह सफर आसान नहीं रह जाता. शायद यही वजह है कि यह वीडियो अब सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, बल्कि हजारों काम करने वाली मांओं की आवाज बनता नजर आ रहा है.

यह भी पढ़ें:- किंग कोबरा अंडे से कैसे आता है बाहर? पैदा होने का Video देख दुनिया रह गई दंग

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.