नए आलू खाने में आती थी मिट्टी, अंकल ने वॉशिंग मशीन से लगाया ऐसा जुगाड़, वीडियो देख पीट लेंगे सिर

Hindi Newsजरा हटकेनए आलू खाने में आती थी मिट्टी, अंकल ने वॉशिंग मशीन से लगाया ऐसा जुगाड़, वीडियो देख पीट लेंगे सिर

Potatoes in Washing Machine: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखकर आप अपना माथा पीटने लगेंगे. एक अंकल ने आलू से मिट्टी हटाने के लिए ऐसा जुगाड़ निकाला, जिससे आलू भी साफ हो जाएं और मेहनत भी ना करनी पड़े.

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Jan 07, 2026, 10:42 PM IST
Potatoes in Washing Machine: आपने देसी जुगाड़ और अनोखे आइडिया वाले वीडियो तो बहुत देखें होंगे, लेकिन आप हम आपको ऐसा वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके तोते उड़ जाएंगे. नए आलू में मिट्टी ज्यादा लगी होती है, इसलिए उसका अच्छी तरह साफ करना जरूरी होता है, लेकिन अंकल जी ने ऐसा आइडिया निकाला जो आलू भी साफ हो जाएं और मेहनत भी ना करनी हो. चलिए जानते हैं अंकल ना कमाल का दिमाग लगाया है.

आलू कैसे धो रहे अंकल?
आपने वॉशिंग मशीन में सिर्फ डालकर कपड़े तो धोए होंगे या घर में कपड़े धुलते देखे होंगे, लेकिन क्या आपने की कभी सोचा था कि वॉशिग मशीन में आलू भी धोए जा सकते है. जी हां, अंकल ने आलू साफ करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए और कपड़ों की तरह घुमा दिए. अंकल कहते हैं कि नए आलू आ रहे थे, इनमें मिट्टी ज्यादा होती है. इसलिए मैंने मशीन पानी डालकर धो दिए. इसके बाद अंकल जी आलू निकालकर दिखाते हैं कि कितने साफ धुल रहे हैं. इसके बाद अंकल कहते हैं कि बताओ कैसा लगा मेरा जुगाड़ आप भी ट्राई करो. अब अंकल जी का ये देसी जुगाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान के इस बाजार में होती थीं हिन्दुओं की दुकानें, आज भी मौजूद हैं उनके निशां

A post shared by sidak97 (@narang_vlogs97_)

किसने पोस्ट किया वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @narang_vlogs97_ नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 29 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इसके अलावा यूजर्स वीडियो देखकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कमेंट बॉक्स में रिएक्शन आ रहे हैं. एक यूजर ने सावधान करते हुए लिखा, "खराब हो जाएगी मशीन, मशीन में मिट्टी फंस जाएगी." 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

Viral VideoDesi Jugaad

