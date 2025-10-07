Advertisement
ऐसी छिपकली जिसके पंजे मुड़े हुए, रेंगते वक्त दिखती है भयानक; जंगल में साइंटिस्ट की खोज से सब खौफ में

New Species in Thailand: थाईलैंड के सघन जंगलों में वैज्ञानिकों ने एक नई प्रजाति के गेको (छिपकली) की खोज की है जिसके उंगलियां मुड़ी हुई हैं. इस दुर्लभ जीव का नाम Cyrtodactylus sakaeratensis रखा गया है, जो यूनेस्को संरक्षित साकाएरत बायोस्फीयर रिजर्व में पाया गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Oct 07, 2025, 10:03 AM IST
Thailand Gecko: थाईलैंड के उत्तर-पूर्वी घने जंगलों में वैज्ञानिकों की एक टीम रात में रिसर्च कर रही थी, जब उन्हें एक पतली, हल्के भूरे रंग की छिपकली दिखी जिसकी उंगलियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं. बाद में DNA टेस्ट में पता चला कि यह कोई आम गेको नहीं, बल्कि एक नई प्रजाति है, जिसे नाम दिया गया – Cyrtodactylus sakaeratensis, यानी सकारात मुड़ी हुई पंजे वाली छिपकली.

कैसी दिखती है ये नई प्रजाति?

यह छिपकली आकार में करीब 2.5 से 3.3 इंच लंबी होती है. इसका शरीर हल्के भूरे रंग का होता है जिस पर गहरे भूरे बैंड बने होते हैं जिनके किनारे पीले रंग से घिरे रहते हैं. इसकी आंखें बड़ी और भूरे रंग की होती हैं जिनके चारों ओर पीले स्केल्स की खूबसूरत परत होती है. इस गेको के पंजे बहुत मजबूत हैं लेकिन इसके पैर पर चिपकने वाले पैड्स कम विकसित हैं, जिससे यह खुरदुरी सतहों पर आसानी से चढ़ सकता है.

कहां पाई जाती है ये छिपकली और क्या खास है इसके घर में?

यह नई प्रजाति थाईलैंड के Sakaerat Biosphere Reserve में पाई गई है, जो बैंकॉक से लगभग 150 मील उत्तर-पूर्व में स्थित है. यह इलाका यूनेस्को द्वारा संरक्षित है और यहां सूखे सदाबहार जंगल और पथरीले इलाके पाए जाते हैं. वैज्ञानिकों ने बताया कि यह छिपकली दिन में पेड़ों की दरारों में छिपी रहती है और रात को बाहर निकलकर तनों और शाखाओं पर घूमती है.

वैज्ञानिकों ने कैसे साबित किया कि यह एक नई प्रजाति है?

रिसर्च टीम ने integrative taxonomy तकनीक अपनाई जिसमें शरीर के माप, स्केल्स की गिनती और DNA डेटा को मिलाकर प्रजाति की पहचान की जाती है. उन्होंने माइटोकॉन्ड्रियल ND2 जीन का विश्लेषण किया और पाया कि इस गेको का DNA अन्य प्रजातियों से 6% से 29% तक अलग है, जो यह साबित करता है कि यह एक अलग और नई प्रजाति है.

क्यों खास हैं इसके मुड़े हुए पंजे?

इस गेको की उंगलियां मुड़ी हुई हैं जो इसे पेड़ों की छाल और संकरी शाखाओं पर पकड़ बनाए रखने में मदद करती हैं. आम गेको के पैरों में चिपकने वाले पैड होते हैं, लेकिन इस प्रजाति के पंजे पंजे जैसे मजबूत होते हैं जिनकी मदद से यह असमान सतहों पर आसानी से फिसले बिना चल सकती है. अलग-अलग जगहों के हिसाब से इन गेकोज के पैरों की बनावट बदलती रहती है, और यही इन्हें खास बनाती है.

