बिल्ली लड़कों को देखकर ज्यादा करती हैं म्याऊं-म्याऊं, इसके पीछे है एक शॉकिंग वजह?

Meowing Behavior With Men: क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी बिल्ली किसी पुरुष को देखते ही अचानक ज्यादा बोलने लगती है? ताजा साइंटिस्ट स्टडी कहता है कि यह सिर्फ संयोग नहीं है. यह रिसर्च बताती है कि बिल्लियां पुरुषों को महिलाओं की तुलना में ज्यादा और वह भी जोर से म्याऊं करती हैं. वजह यह नहीं कि वे पुरुषों से ज्यादा प्यार करती हैं, बल्कि इसलिए कि पुरुष अक्सर उन्हें कम ध्यान देते हैं.

स्टडी का असली मकसद क्या था और कैसे की गई?

एथोलॉजी जर्नल में पब्लिश इस स्टडी में रिसर्चर्स ने मालिकों के बताए हुए अनुभव पर भरोसा नहीं किया, बल्कि असली मानव–बिल्ली इंटरैक्शन को जांचा. तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी की Yasemin Salgirli Demirbas की टीम ने 31 बिल्लियों और उनके केयरगिवर्स को उनके ही घरों में मॉनिटर किया. हर बिल्ली को एक छोटा सा चेस्ट कैमरा पहनाया गया ताकि यह रिकॉर्ड हो सके कि इंसान के घर लौटते ही बिल्ली कैसे रिएक्ट करती है. नतीजा चौंकाने वाला था बिल्लियां पुरुष केयरगिवर्स को महिलाओं की तुलना में हमेशा ज्यादा म्याऊं, पर्स और चिर्प करती दिखाई दीं. फर्क बिल्ली की उम्र, नस्ल या घर के साइज के बावजूद देखने को मिला.

मेल-फीमेल में म्याऊं की संख्या में कितना अंतर?

स्टडी के मुताबिक, किसी पुरुष के कमरे में आते ही बिल्लियां पहले 100 सेकंड में औसतन 4.3 म्याऊं करती हैं. वहीं महिलाओं को सिर्फ 1.8 म्याऊं मिलते हैं. रिसर्चर का मानना है कि पुरुष कम बोलते हैं, इसलिए बिल्ली उन्हें रिस्पॉन्स दिलवाने के लिए ज्यादा आवाजें निकालती है. स्टडी ने पाया कि जब इंसान घर लौटता है, तो बिल्लियां खुशी और तनाव कम करने वाले दोनों तरह के संकेत देती हैं. म्याऊं, पर्स और फिजिकल रबिंग इनके मिलेजुले इमोशन्स को दिखाते हैं जैसे खुशी भी और राहत भी कि उनका इंसान वापस आ गया.

क्या यह रिसर्च दुनिया की सभी बिल्लियों पर लागू होगी?

हालांकि यह निष्कर्ष दिलचस्प हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने कहा कि स्टडी सिर्फ तुर्की में और सीमित बिल्लियों पर की गई है. इसलिए यह जरूरी है कि इसे अलग-अलग देशों और संस्कृतियों में दोबारा किया जाए ताकि पता चले कि क्या पूरी दुनिया की बिल्लियां भी ऐसे ही व्यवहार करती हैं.