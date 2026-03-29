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Hindi Newsजरा हटकेन्यू ट्रिक अनलॉक... शख्स ने चम्मच से खाए बिस्किट, 1 ही दिन में 90 लाख लोगों ने देखा वीडियो!

न्यू ट्रिक अनलॉक... शख्स ने चम्मच से खाए बिस्किट, 1 ही दिन में 90 लाख लोगों ने देखा वीडियो!

Viral Video: सोशल मीडिया पर बिस्किट खाने का अनोखा तरीका वायरल हो रहा है. चलिए जानते हैं इस शख्स ने कैसे बिस्टिक का केक बना दिया. एक ही दिन में वीडियो पर 90 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.

Written By  Nirdosh Sharma|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:15 PM IST
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पानी डालकर बिस्किट खाता शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @yogesh_sargara_
पानी डालकर बिस्किट खाता शख्स. फोटो क्रेडिट: इंस्टाग्राम @yogesh_sargara_

Viral Video: यूं तो सोशल मीडिया पर खूब देसी जुगाड़ के वीडियो वायरल होते रहते हैं. लेकिन आज जुगाड़ किसी मशीन के साथ नहीं, बल्कि खाने के साथ हुआ है. बिस्किट के साथ नया एक्सपेरिमेंट किया गया है. देखें उसने कैसे बिस्कुट का केक बना दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 लड़के बैठे हैं और उसमें से एक लड़के के हाथ में बिस्किट का पैकेट है. इस दौरान लड़का बिस्किट के पैकेट को इस तरह खोलता है जिससे उसमें पानी भरा जा सके. लड़का बिस्किट के ऊपर पानी डालना शुरू करता है. इसके बाद पानी से बिस्किट का पैकेट भर जाता है और पैकेट के सारे बिस्किट पानी को सोख लेते हैं. इसके बाद बिस्किट नरम हो जाते हैं और अपने ही आकार में पेस्ट के रूम में हो जाते हैं. चलिए जानते हैं इस शख्स ने बिस्किट को कैसे खाया.

चम्मच से खाए बिस्कुट

जब बिस्किट पानी में भीगकर फूल जाते हैं तो ये शख्स चम्मच उठाता है और चम्मच से बिस्कुट को ऐसे काटता है जैसे कोई केक हो. चम्मच से बिस्किट खाने का ये निराला अंदाज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. चलिए जानते हैं बिस्किट खाने के इस अंदाज पर लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी.

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क्या बोले यूजर्स?

वीडियो देख यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "भाई फ्रिज में रख दो आइसक्रीम बन जाएगी." किसी यूजर ने कहा कि भैया पानी की जगह चाय डालो. एक यूजर ने लिखा, "भाई बचपन की याद दिला दी."

यह भी पढ़ें: चूहेदानी में फंसा 'लाड साहब'! डरने के बजाय मोबाइल पर देख रहा 'ओ माय फ्रेंड गणेशा', वायरल हुआ नन्हे चूहे का वीडियो

 

वायरल हो गया वीडियो

वायरल हो रहा वीडियो इंस्टाग्राम पर @yogesh_sargara_ नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. खबर लिखे जाने तक वीडियो पर 1.2 लाख से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं, सिर्फ एक ही दिन में 9 मिलियन से ज्यादा लोग वीडियो देख चुके हैं.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Nirdosh Sharma

निर्दोष शर्मा ज़ी न्यूज़ डिजिटल में पिछले 2 वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हैं और वायरल, ट्रेंडिंग तथा जरा हटके खबरों को कवर करते हैं. इसके साथ ह...और पढ़ें

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