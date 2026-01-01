नए साल पर इससे प्यारा Video कुछ और हो ही नहीं सकता! गूंजते पटाखों के बीच बच्चे ने छोटी बहन को यूं किया प्रोटेक्ट

New Year 2026 Viral Video: नए साल 2026 के स्वागत के दौरान एक बेहद प्यारा और भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे डेली मेल ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही आसमान में रंग-बिरंगे फायरवर्क्स शुरू होते हैं और पटाखों की तेज आवाज गूंजती है, वहां मौजूद एक शख्स अपने साथ दो छोटे बच्चों को लेकर खड़ा होता है. जश्न का माहौल अचानक एक इमोशनल पल में बदल जाता है.

पटाखों की आवाज से बच्चे कैसे घबराए?

फायरवर्क्स की तेज आवाज जैसे ही बढ़ती है, वहां मौजूद छोटा बच्चा तुरंत स्थिति को समझ जाता है. उसे यह एहसास हो जाता है कि इतनी तेज आवाज उसकी छोटी बहन के लिए डरावनी हो सकती है. बिना कुछ सोचे-समझे वह अपनी छोटी बहन को अपने नन्हे हाथों से उसके कान बंद कर देता है, ताकि वह आवाज से परेशान न हो. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छोटा भाई पूरी तरह अपनी बहन की केयर में जुट जाता है. वह खुद भले ही बच्चे की उम्र का हो, लेकिन उसकी समझ और संवेदनशीलता लोगों को हैरान कर देती है. कुछ सेकेंड का यह सीन इतना सच्चा और मासूम है कि देखने वाला हर शख्स भावुक हो जाता है.

वीडियो का कैप्शन क्यों बना चर्चा का विषय?

इस वायरल वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन भी लोगों के दिल को छू गया. कैप्शन में लिखा था, “वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है.” इस एक लाइन ने वीडियो की भावना को और गहराई दे दी. यही वजह रही कि कुछ ही घंटों में इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल गए. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई.

एक यूजर ने लिखा, “इसे ही कहते हैं प्रोटेक्टिव भाई.” दूसरे यूजर ने कहा, “मुझे यह बहुत पसंद आया, बड़े भाई यही करते हैं, रक्षा करते हैं.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “वे दोनों बच्चे हैं और उसे समझ आ गया था कि यह आवाज उसकी छोटी बहन के लिए तेज हो सकती है.”