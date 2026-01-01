नए साल पर इससे प्यारा Video कुछ और हो ही नहीं सकता! गूंजते पटाखों के बीच बच्चे ने छोटी बहन को यूं किया प्रोटेक्ट

Advertisement
New Year 2026 Fireworks: नए साल 2026 के जश्न के बीच दो मासूम बच्चों का एक भावुक पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. फायरवर्क्स की तेज आवाज से छोटी बहन को बचाने के लिए बड़े भाई ने जो किया, उसने दुनियाभर के लोगों का दिल जीत लिया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 01, 2026, 08:39 AM IST
New Year 2026 Viral Video: नए साल 2026 के स्वागत के दौरान एक बेहद प्यारा और भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे डेली मेल ने शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही आसमान में रंग-बिरंगे फायरवर्क्स शुरू होते हैं और पटाखों की तेज आवाज गूंजती है, वहां मौजूद एक शख्स अपने साथ दो छोटे बच्चों को लेकर खड़ा होता है. जश्न का माहौल अचानक एक इमोशनल पल में बदल जाता है.

पटाखों की आवाज से बच्चे कैसे घबराए?

फायरवर्क्स की तेज आवाज जैसे ही बढ़ती है, वहां मौजूद छोटा बच्चा तुरंत स्थिति को समझ जाता है. उसे यह एहसास हो जाता है कि इतनी तेज आवाज उसकी छोटी बहन के लिए डरावनी हो सकती है. बिना कुछ सोचे-समझे वह अपनी छोटी बहन को अपने नन्हे हाथों से उसके कान बंद कर देता है, ताकि वह आवाज से परेशान न हो. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छोटा भाई पूरी तरह अपनी बहन की केयर में जुट जाता है. वह खुद भले ही बच्चे की उम्र का हो, लेकिन उसकी समझ और संवेदनशीलता लोगों को हैरान कर देती है. कुछ सेकेंड का यह सीन इतना सच्चा और मासूम है कि देखने वाला हर शख्स भावुक हो जाता है.

यह भी पढ़ें: पटक-पटक कर मारूंगा... आधी रात ऑटो ड्राइवर ने दो लड़कियों को क्यों दी गालियां? देख लें पूरा Video 

वीडियो का कैप्शन क्यों बना चर्चा का विषय?

इस वायरल वीडियो के साथ लिखा गया कैप्शन भी लोगों के दिल को छू गया. कैप्शन में लिखा था, “वो अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता है.” इस एक लाइन ने वीडियो की भावना को और गहराई दे दी. यही वजह रही कि कुछ ही घंटों में इस वीडियो को लाखों व्यूज मिल गए. वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर रिएक्शन्स की बाढ़ आ गई.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Daily Mail (@dailymail)

 

यह भी पढ़ें: अक्षय खन्ना के FA9LA गाने पर 'असल बलोचियों' का धाकड़ डांस! Viral Video देखकर लोग बोले- यही है ओरिजिनल स्टाइल...

एक यूजर ने लिखा, “इसे ही कहते हैं प्रोटेक्टिव भाई.” दूसरे यूजर ने कहा, “मुझे यह बहुत पसंद आया, बड़े भाई यही करते हैं, रक्षा करते हैं.” वहीं एक और यूजर ने लिखा, “वे दोनों बच्चे हैं और उसे समझ आ गया था कि यह आवाज उसकी छोटी बहन के लिए तेज हो सकती है.”

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक

Happy New YearHappy New Year 20261 January 20262026

