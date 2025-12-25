न्यू ईयर के रुझान आने शुरू, दोस्तों ने भरे बाजार में निकाला 2025 का जनाजा, Video वायरल

Funny Viral Video: सोशल मीडिया पर एक से एक फनी वीडियो वायरल होते रहते हैं. कुछ वीडियो इतने फनी होते हैं कि जिन्हें देखकर हंसते हंसते पेट में दर्द हो जाता है. ऐसा ही वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें दोस्तों ने मिलकर 2025 की ऐसी अर्थी निकाली कि पूरी मार्केट में लोग इसी नजारे को देख रहे थे. चलिए देखते हैं ये मजेदार वीडियो.

दोस्तों ने मिलकर कर दिया कांड

इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में दिखता है कि मार्केट भरी हुई लोग खरीदारी कर रहे हैं. तभी कुछ लड़के दिखाई देते हैं जिनके कंधों पर एक अर्थी होती है. लेकिन ये क्या अर्थी पर कोई मुर्दा नहीं है, बल्कि एक जिंदा इंसान 2025 बनकर खड़ा है. ये नजारा देखकर वहां मौजूद लोग पहले तो चौंक जाते हैं फिर ठहाका मारकर हंसने लगते हैं.

कैसे सजाई अर्थी?

2025 बने लड़के को अर्थी पर खड़ा देख वहां मौजूद छोटा बच्चा मां की गोद में ही रोने लगा. ये नजारा इतना फनी था कि जिसने देखा वो अपनी हंसी ही नहीं रोक पा रहा था. अर्थी पर एक लड़का 2025 बनकर मुर्दा बनने की एक्टिंग करता है. इस लड़के की छाती पर एक पोस्टर लगा होता है जिसपर 2025 लिखा है. इसके अलावा इसको मुर्दा घोषित करने के लिए लड़के के गले में फूलों की एक माला भी डाल दी जाती है. इसके बाद इस 2025 को कई बार झूला झुलाकर अर्थी पर लिटाया जाता है और पूरे बाजार में सरे आम जनाजा निकाला जाता है.

किसने डाला वीडियो?

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @harish_prank_232 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 41 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. वीडियो इतना फनी है कि पूरा कमेंट बॉक्स हंसी वाले इमोजी से भरा हुआ है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.