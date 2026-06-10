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जिस ब्रिज को पार करने से डरते थे लोग, वहां रातोंरात कैसे आ गए 21 हाथी? पढ़ें 140 साल पुराना किस्सा

New York Bridge Facts: न्यू यॉर्क का ब्रुकलिन ब्रिज सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि इसका इतिहास बेहद चौंकाने वाला है. जानिए कैसे 21 हाथियों ने दूर किया था लोगों का डर और इस पुल से जुड़े 5 मजेदार फैक्ट्स.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 10, 2026, 07:27 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 07:34 AM IST
जिस ब्रिज को पार करने से डरते थे लोग, वहां रातोंरात कैसे आ गए 21 हाथी? पढ़ें 140 साल पुराना किस्सा
Image Credit: AI Image

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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