/जिस ब्रिज को पार करने से डरते थे लोग, वहां रातोंरात कैसे आ गए 21 हाथी? पढ़ें 140 साल पुराना किस्सा

Brooklyn Bridge History: न्यू यॉर्क का नाम सुनते ही दिमाग में गगनचुंबी इमारतें, टाइम्स स्क्वायर और खूबसूरत ब्रुकलिन ब्रिज की तस्वीरें घूमने लगती हैं. आज यह ब्रिज दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्पॉट है, जहां लोग रील्स और फोटोज बनाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से करीब 140 साल पहले लोग इस पुल पर पैर रखने से भी डरते थे? इस पुल को लेकर लोगों के मन में ऐसा खौफ था कि उसे दूर करने के लिए सरकार को 21 हाथियों की परेड करवानी पड़ी थी. ब्रुकलिन ब्रिज से जुड़ी ऐसी ही 5 बेहद दिलचस्प और मजेदार बातें, जो शायद ही आपको किसी गाइड ने बताई होंगी.
जब 21 हाथियों ने बचाई पुल की साख
बात साल 1883 की है, जब यह पुल बनकर तैयार हुआ था. यह उस समय का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज था. पुल खुलने के कुछ ही दिनों बाद एक अफवाह उड़ गई कि यह पुल कभी भी गिर सकता है. इस अफवाह के कारण मची भगदड़ में कई लोगों की जान भी चली गई. लोगों का भरोसा पूरी तरह उठ चुका था. तब साल 1884 में एक सर्कस के मालिक पी.टी. बरनम ने सरकार की मदद की. उन्होंने अपने सर्कस के सबसे मशहूर हाथी 'जंबो' समेत 21 हाथियों को एक साथ इस पुल पर दौड़ा दिया. जब लोगों ने देखा कि इतने भारी-भरकम हाथियों के वजन से भी पुल को कुछ नहीं हुआ, तब जाकर उनका डर दूर हुआ.
इस पुल को बनाने का आइडिया जॉन ए. रोबलिंग का था, लेकिन काम शुरू होने के कुछ समय बाद ही उनकी मौत हो गई. इसके बाद उनके बेटे वाशिंगटन रोबलिंग ने काम संभाला, लेकिन वो भी एक बीमारी के कारण पैरालिसिस का शिकार हो गए. ऐसे में वाशिंगटन की पत्नी एमिली वारेन रोबलिंग आगे आईं. उन्होंने हार नहीं मानी और चीफ इंजीनियर के रूप में पूरे काम को संभाला. जब यह पुल बनकर तैयार हुआ, तो इस पर सबसे पहले कदम रखने वाली शख्स एमिली ही थीं.
पुल के नीचे छुपा था शराब का 'खजाना'
ब्रुकलिन ब्रिज के बारे में एक और मजेदार बात यह है कि इसके बड़े-बड़े पत्थरों वाले पिलर्स के नीचे खाली जगह यानी वाइन सेलर्स बनाए गए थे. इन तहखानों को शराब और शैंपेन को ठंडा रखने के लिए किराए पर दिया जाता था. इससे जो किराया मिलता था, उसका इस्तेमाल पुल को बनाने में लगे कर्ज को चुकाने के लिए किया जाता था. यानी यह पुल न्यू यॉर्क के लिए कमाई का जरिया भी था.
न्यू यॉर्क की दो बड़ी जगहों को जोड़ने का जादू
आज मैनहट्टन और ब्रुकलिन को न्यू यॉर्क का हिस्सा मानते हैं, लेकिन जब इस पुल का निर्माण शुरू हुआ था, तब ये दोनों अलग-अलग शहर हुआ करते थे. इस पुल ने न सिर्फ दो जमीनों को जोड़ा, बल्कि दोनों शहरों को मिलाकर एक करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई. यही वजह है कि इसे इंजीनियरिंग का एक बड़ा चमत्कार माना जाता है.
ब्रुकलिन ब्रिज को बने हुए 140 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन इसकी मजबूती आज भी वैसी ही है. इसे चूना पत्थर, ग्रेनाइट और स्टील से बनाया गया था. आज हर रोज इस पुल से हजारों गाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग गुजरते हैं. इसकी गॉथिक स्टाइल की मेहराबें आज भी न्यू यॉर्क की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं.