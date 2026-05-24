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Hindi Newsवायरलबगल में लगाने वाले डियोड्रेंट को चाट-चाटकर खाती है ये लड़की! महीने में साफ कर देती है डिब्बे के डिब्बे, अजीब लत देख डॉक्टर भी हैरान

बगल में लगाने वाले डियोड्रेंट को चाट-चाटकर खाती है ये लड़की! महीने में साफ कर देती है डिब्बे के डिब्बे, अजीब लत देख डॉक्टर भी हैरान

Woman Addicted To Eating Deodorant: न्यूयॉर्क की एक लड़की की अजीब लत ने लोगों को चौंका दिया है. उसे खाने-पीने की चीजों की नहीं, बल्कि डियोड्रेंट खाने की ऐसी आदत पड़ गई कि दिन की शुरुआत से लेकर रात की नींद तक सब कुछ उसी के इर्द-गिर्द घूमने लगा है. 19 वर्षीय निकोल ने TLC टीवी शो 'माई स्ट्रेंज एडिक्शन' में खुद इसका खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि वह महीने में कई डिब्बे डियोड्रेंट चट कर जाती है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 24, 2026, 07:46 AM IST
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Image credit: instagram/@ My_Strange_Addiction
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Woman Addicted To Eating Deodorant: दुनिया में आपको कई लोगों के अंदर अजीब-अजीब आदतें और लत देखने को मिलेंगी. लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं, जो सुनने वालों को भी हैरान कर देते हैं. किसी को मिट्टी खाने की आदत होती है, कोई कागज चबाता है, तो कोई बर्फ खाने का शौकीन होता है. लेकिन इन दिनों न्यूयॉर्क में रहने वाली एक लड़की की कहानी फिर चर्चा में है, जिसने अपनी अजीब लत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया. अमेरिका के न्यूयॉर्क की रहने वाली 19 साल की निकोल की जिंदगी एक ऐसी चीज के आसपास घूमती थी, जिसे लोग आमतौर पर शरीर पर लगाते हैं. लेकिन निकोल उसे खाती थी. वह डियोड्रेंट की इतनी आदी हो गई थी कि दिनभर में करीब आधी स्टिक तक खत्म कर देती थी. क्या आप सोच सकते हैं कि बगल में लगाने वाले डियोड्रेंट को भी कोई व्यक्ति खा सकता है?

सुबह उठते ही शुरू हो जाती थी तलब

निकोल ने टीवी चैनल TLC के शो माई स्ट्रेंज एडिक्शन में बताया कि जैसे ही वह सुबह उठती थी, सबसे पहले उसे डियोड्रेंट खाने की इच्छा होती थी. खाना खाने के बाद, तनाव होने पर, यहां तक कि रात में नींद खुलने पर भी उसे डियोड्रेंट की याद आती थी. उसने बताया कि यह आदत कोई नई नहीं थी. बचपन में करीब 4 साल की उम्र से उसने डियोड्रेंट को चखना शुरू किया था. शुरुआत में यह सिर्फ देखने की बात थी कि यह कैसा होता है. लेकिन धीरे-धीरे यह आदत ऐसी बनी कि फिर लत में बदल गई. निकोल डियोड्रेंट की स्टिक खोलती, उसमें से थोड़ा हिस्सा निकालती और उसे खा जाती थी. उसका कहना था कि अलग-अलग ब्रांड का स्वाद भी अलग लगता था और कुछ ब्रांड उसे ज्यादा पसंद थे.

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स्प्रे वाला डियोड्रेंट भी बन गया पसंद

हैरानी की बात यह रही कि बाद में निकोल को डियोड्रेंट स्प्रे भी पसंद आने लगा. उसका कहना था कि स्प्रे का स्वाद जल्दी महसूस होता है और यह मुंह में ज्यादा देर तक नहीं रहता. हालांकि, इस अजीब आदत का असर उसके शरीर पर दिखने लगा था. उसे पेट दर्द, मुंह सूखना और कई दूसरी परेशानियां होने लगी थीं. डॉक्टरों ने भी साफ वार्निंग दी थी कि यह आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है.

डॉक्टरों ने बताई गंभीर परेशानी

डॉक्टरों के अनुसार, डियोड्रेंट में कई तरह के रसायन मौजूद होते हैं. इनमें कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं, जो लंबे समय तक शरीर में जाने पर गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. डॉक्टरों ने निकोल को समझाया कि इससे शरीर के अंदर कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं. निकोल ने बताया कि उसने एक बार इसे छोड़ने की कोशिश भी की थी. लेकिन सिर्फ एक हफ्ते में उसे सिरदर्द और बेचैनी होने लगी. जब उसके पास डियोड्रेंट खत्म होने लगता था, तो वह घबरा जाती थी. उसका कहना था कि अगर डियोड्रेंट न मिले, तो उसे लगता था जैसे कोई बहुत जरूरी चीज उससे दूर हो गई हो.

आखिर क्या होती है ऐसी अजीब लत?

डॉक्टरों के अनुसार, कई बार लोग ऐसी चीजों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं, जो खाने की नहीं होतीं. इस स्थिति को मेडिकल भाषा में पिका डिसऑर्डर कहा जाता है. इस समस्या में लोगों को मिट्टी, कागज, साबुन, राख या दूसरी गैर खाने वाली चीजें खाने की इच्छा होती है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कई बार इसके पीछे मानसिक तनाव, चिंता या शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी भी वजह बन सकती है.

इंटरनेट पर भी लोग रह गए दंग

ऐसी कहानियां जब सोशल मीडिया और टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचती हैं, तो हर कोई हैरान रह जाता है. कुछ लोग इसे अजीब बताते हैं, तो कुछ इसे मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्या मानते हैं. फिलहाल, निकोल की कहानी यह जरूर बताती है कि इंसान की कुछ आदतें कब एक सामान्य शौक से बढ़कर खतरनाक लत बन जाती हैं, इसका पता लगाना आसान नहीं होता. और कई बार ऐसी लत इंसान को ऐसे रास्ते पर ले जाती है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल होती है.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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