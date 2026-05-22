बस से उतरते ही बाढ़ के तेज बहाव में बह गई महिला; सड़कों पर दिखा कुदरत का खौफनाक रूप, रोंगटे खड़े कर देगा यह Video

Woman Swept Away By Flood: अचानक आई बाढ़ कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा शायद कोई नहीं लगा सकता. कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से सामने आए एक वायरल वीडियो में देखने को मिला, जिसने इंटरनेट यूजर्स को झकझोर कर रख दिया. महज 15 सेकेंड की इस क्लिप में एक महिला बस से उतरते ही तेज बहते पानी में फंस जाती है और फिर जो होता है, उसे देखकर लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो अब तेजी से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. कई लोग इस घटना को डरावना बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे शहर में बिगड़ते हालात का संकेत मान रहे हैं.

मूसलाधार बारिश ने बिगाड़े हालात

न्यूयॉर्क शहर इन दिनों लगातार भारी बारिश और तेज तूफानों की मार झेल रहा है. कई इलाकों में अचानक आई बाढ़ से सड़कें पानी में डूबी हुई हैं. हालात ऐसे बन गए कि सड़कों पर गाड़ियां चलाना तक मुश्किल हो गया है. शहर की कई जगहों पर पानी इतना भर गया कि ड्रेनेज सिस्टम भी जवाब देता नजर आया. लगातार हो रही बारिश ने सामान्य जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. इसी बीच एक घटना कैमरे में कैद हुई, जिसने लोगों को चौंका दिया.

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बस से उतरना बन गया मुसीबत

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला गुलाबी रंग का टॉप पहने बस से उतर रही होती है. लेकिन सड़क पर पानी इतना ज्यादा भरा था कि बस चालक गाड़ी को फुटपाथ के बिल्कुल पास नहीं लगा पाया. ऐसी स्थिति में यात्रियों को सीधे सड़क के बीच भरे पानी में उतरना पड़ा. बाकी लोग किसी तरह संभलते नजर आए, लेकिन महिला जैसे ही नीचे उतरी, वह दूरी का सही अंदाजा नहीं लगा पाई. महिला का पैर फुटपाथ के किनारे से टकराया और अगले ही पल तेज पानी का बहाव उसे अपने साथ खींच ले गया.

Woman got washed away in the NYC flood pic.twitter.com/KFWwASKwYW Rain Drops Media (@Raindropsmedia1) May 21, 2026

लोगों की चीख-पुकार से मच गई अफरा-तफरी

वीडियो में आप देख सकते हैं कि घटना के बाद आसपास के लोग कैसे अचानक घबरा जाते हैं. महिला को बहता देख कुछ लोग उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं. हर तरफ चीख-पुकार मच जाती है. वीडियो में यह पल इतना डरावना नजर आता है कि कई लोग इसे बार-बार देखने से भी बच रहे हैं. कुछ यूजर्स ने कहा कि महिला का सिर भी किनारे से टकराता दिखाई दिया, जिससे चोट लगने की आशंका बढ़ गई है. हालांकि अभी तक महिला की स्थिति को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

सोशल मीडिया पर उठे सवाल

वीडियो वायरल होने के बाद इंटरनेट पर लोगों ने बस चालक को लेकर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए. कई यूजर्स का कहना था कि अगर बस को थोड़ा और फुटपाथ के करीब रोका जाता, तो शायद यह हादसा टल सकता था. एक यूजर ने लिखा कि ड्राइवर बस थोड़ा और पास लगा सकता था. उम्मीद है महिला सुरक्षित होगी. दूसरे ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि न्यूयॉर्क में इतना महंगा किराया देकर लोग घर नहीं, टाइटैनिक जैसी जिंदगी जी रहे हैं. वहीं कुछ लोगों ने इस घटना को शहरी व्यवस्था पर बड़ा सवाल बताया.

शहर का सिस्टम भी पड़ गया कमजोर

CBS न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, शहर के प्रशासन का कहना है कि इतनी तेज बारिश हुई कि न्यूयॉर्क का सीवर सिस्टम भी दबाव नहीं झेल पाया. सामान्य तौर पर सिस्टम एक घंटे में सीमित मात्रा में बारिश संभालने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इस बार पानी उम्मीद से कहीं ज्यादा बरसा. यह वीडियो सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि यह भी दिखाता है कि बदलते मौसम और अचानक आने वाली बाढ़ अब बड़े शहरों के लिए भी गंभीर चुनौती बनती जा रही है. कुछ सेकेंड की लापरवाही या मुश्किल हालात कभी-कभी बहुत भारी पड़ सकते हैं.

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