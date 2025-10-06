Advertisement
trendingNow12950648
Hindi Newsजरा हटके

भूतिया घर... 200 से ज्यादा भूखे-बीमार जानवर और 95 साल की औरत, क्या है इस Horror House का रहस्य

New York Couple: न्यूयॉर्क के नॉर्थपोर्ट में पुलिस ने 200 से ज्यादा बीमार जानवरों और 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला को गंदगी से भरे घर से बचाया. समांथा बॉयड और उनके बॉयफ्रेंड नील वेशलर पर पशु क्रूरता और बुजुर्ग को खतरे में डालने के आरोप लगे हैं. दोनों गिरफ्तार हैं और जांच जारी है.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 06, 2025, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भूतिया घर... 200 से ज्यादा भूखे-बीमार जानवर और 95 साल की औरत, क्या है इस Horror House का रहस्य

New York Couple: नॉर्थपोर्ट के लॉन्ग आइलैंड से इन दिनों एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 57 वर्षीय समांथा बॉयड और उनके 61 वर्षीय बॉयफ्रेंड नील वेशलर के घर से 200 से ज्यादा भूखे और बीमार जानवरों को बचाया. अधिकारियों के अनुसार, यह घर पूरी तरह से गंदगी  का केंद्र बन चुका था. पुलिस को शिकायतें मिलने के बाद छापा मारा गया. घर के अंदर कैट्स, डॉग्स, तोते, गिलहरी और अन्य जानवर जंग लगे पिंजरों में बंद थे, गंदगी में ढके हुए और साफ पानी या खाना नहीं था.

95 वर्षीय महिला भी फंसी मिली

जानवरों की स्थिति के अलावा, घर के ऊपर के कमरे में 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी फंसी मिली. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घर में जमा गंदगी इतनी घनी थी कि महिला अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी. बताया गया कि महिला literalmente garbage की ढेरों के बीच फंसी थी और उसे दैनिक कार्य करने में भी दिक्कत हो रही थी. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि यह स्थिति 'गहन रूप से चिंताजनक' है और इसे तुरंत नियंत्रित किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

कानूनी कार्रवाई और आरोप

समांथा बॉयड पर 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान को खतरे में डालने और कई पशु क्रूरता के मामलों में आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनके बॉयफ्रेंड नील वेशलर पर भी इसी तरह के आरोप दर्ज किए गए हैं. दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. सुफ़ोक काउंटी के जिला अटॉर्नी रे टिएरनी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह ‘बेहद दुखद और विचलित करने वाला मामला’ है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बात की गहन जांच की जाएगी कि एक लाइसेंसधारी वन्यजीव पुनर्वासक (wildlife rehabilitator) ऐसे अमानवीय हालात में कैसे काम कर रही थी.

बचाव और आगे की जांच

बचाए गए जानवरों को अब स्थानीय आश्रयों (शेल्टर्स) में आपात देखभाल दी जा रही है. वहीं, 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. फिलहाल जांच जारी है और पशु चिकित्सकों व स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे और आरोप लगाए जा सकते हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश और दुख जताया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि ‘जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव अमानवीय है’, जबकि कुछ ने इसे ‘मानसिक बीमारी’ बताया. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoViral NewsNew York Couple

Trending news

बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
Sanjay Nirupam
बिहार के बाद महाराष्ट्र में भी SIR की मांग, संजय निरुपम बोले- यहां फर्जी वोटरों...
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
Lawrence Bishnoi
लॉरेंस बिश्नोई गैंग-BKI के बीच संबंधों पर NIA का शिकंजा, चार्जशीट में हुए कई खुलासे
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
Ropeway
अमरनाथ, सोनमर्ग से ऊटी तक...14 राज्यों में 50 रूट्स पर धड़ाधड़ बनेंगे रोपवे
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
Election Commission of India
J&K के उपचुनाव की तारीखों का ऐलान! बडगाम और नगरोटा में 11 नवंबर को होंगे चुनाव
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
Supreme Court
CJI गवई पर जूता फेंकने वाले वकील पर एक्शन, BCI ने किया निलंबित, अभी और चलेगा 'चाबुक'
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
us
भारतीय छात्र को मिली 89 लाख की स्कॉलरशिप, 'फालतू' वजह देकर US ने कैंसिल किया वीजा
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
India Weather news
सावधान! भारी वर्षा के साथ ओले गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग कह रहा 'घर में ही रहें'
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
karnataka
लिंगायत मुद्दे पर CM सिद्धारमैया ने झाड़ा पल्ला, बोले- जो लोगों का रुख वही मेरा
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
Hyderabad News
ड्रग्स, गांजा, शराब और..हैदराबाद के करीब चल रही थी रेव पार्टी, क्यों हैरान हुई पुलिस
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार
Mamata Banerjee
'यह सैलाब कुदरती नहीं...', CM ममता ने बंगाल में आई बाढ़ के लिए किसे ठहराया जिम्मेदार