भूतिया घर... 200 से ज्यादा भूखे-बीमार जानवर और 95 साल की औरत, क्या है इस Horror House का रहस्य

New York Couple: नॉर्थपोर्ट के लॉन्ग आइलैंड से इन दिनों एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पुलिस ने 57 वर्षीय समांथा बॉयड और उनके 61 वर्षीय बॉयफ्रेंड नील वेशलर के घर से 200 से ज्यादा भूखे और बीमार जानवरों को बचाया. अधिकारियों के अनुसार, यह घर पूरी तरह से गंदगी का केंद्र बन चुका था. पुलिस को शिकायतें मिलने के बाद छापा मारा गया. घर के अंदर कैट्स, डॉग्स, तोते, गिलहरी और अन्य जानवर जंग लगे पिंजरों में बंद थे, गंदगी में ढके हुए और साफ पानी या खाना नहीं था.

95 वर्षीय महिला भी फंसी मिली

जानवरों की स्थिति के अलावा, घर के ऊपर के कमरे में 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी फंसी मिली. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, घर में जमा गंदगी इतनी घनी थी कि महिला अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी. बताया गया कि महिला literalmente garbage की ढेरों के बीच फंसी थी और उसे दैनिक कार्य करने में भी दिक्कत हो रही थी. स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि यह स्थिति 'गहन रूप से चिंताजनक' है और इसे तुरंत नियंत्रित किया गया.

कानूनी कार्रवाई और आरोप

समांथा बॉयड पर 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला की जान को खतरे में डालने और कई पशु क्रूरता के मामलों में आरोप लगाए गए हैं, जबकि उनके बॉयफ्रेंड नील वेशलर पर भी इसी तरह के आरोप दर्ज किए गए हैं. दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. सुफ़ोक काउंटी के जिला अटॉर्नी रे टिएरनी ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि यह ‘बेहद दुखद और विचलित करने वाला मामला’ है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बात की गहन जांच की जाएगी कि एक लाइसेंसधारी वन्यजीव पुनर्वासक (wildlife rehabilitator) ऐसे अमानवीय हालात में कैसे काम कर रही थी.

बचाव और आगे की जांच

बचाए गए जानवरों को अब स्थानीय आश्रयों (शेल्टर्स) में आपात देखभाल दी जा रही है. वहीं, 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है. फिलहाल जांच जारी है और पशु चिकित्सकों व स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर आगे और आरोप लगाए जा सकते हैं. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस घटना पर गहरा आक्रोश और दुख जताया है. कुछ यूजर्स का कहना है कि ‘जानवरों के साथ ऐसा बर्ताव अमानवीय है’, जबकि कुछ ने इसे ‘मानसिक बीमारी’ बताया. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी.