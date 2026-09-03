/न्यूयॉर्क में रहना इतना महंगा! कपल हर महीने खर्च करता है 7.4 लाख रुपये, महिला ने दिया हिसाब; जानिए कहां जाता है सारा पैसा

न्यूयॉर्क में घर लेना हो, बाहर खाना हो या रोज ऑफिस और दूसरे कामों के लिए आना-जाना, हर चीज की कीमत जेब पर भारी पड़ सकती है. इसी को दिखाने के लिए इंस्टाग्राम पर Alli Edition नाम से कंटेंट शेयर करने वाली एक अमेरिकी महिला ने अपने पति के साथ एक महीने के खर्च का ब्रेकडाउन बताया है.
महिला के मुताबिक, दोनों ने महीने भर कोशिश की कि खर्च को ज्यादा न बढ़ने दें. इसके बावजूद उनका कुल खर्च 7,840 डॉलर रहा. भारतीय करेंसी में यह रकम करीब 7.4 लाख रुपये बैठती है. महिला ने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा पैसा घर के किराए और खाने पर खर्च हुआ.
कपल के बजट में सबसे बड़ी कीमत किराए की थी. दोनों न्यूयॉर्क के मशहूर कोलंबस सर्कल इलाके के पास एक बेडरूम और एक बाथरूम वाले अपार्टमेंट में रहते हैं. इसके लिए वह हर महीने 2,800 डॉलर यानी करीब 2.6 लाख रुपये किराया देते हैं. अपार्टमेंट में कुछ दिक्कतें होने के बावजूद Alli का कहना है कि लोकेशन को देखते हुए यह किराया उन्हें अच्छा डील लगता है. इसका मतलब सिर्फ घर की छत के लिए हर महीने ढाई लाख रुपये से ज्यादा खर्च हो रहे हैं. यही वजह है कि न्यूयॉर्क में रहने की लागत की चर्चा होते ही सबसे पहले रेंट का जिक्र आता है.
कपल के महीने के खर्च में दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा ग्रॉसरी का था. उन्होंने एक महीने में किराने के सामान पर 1,210 डॉलर यानी करीब 1.1 लाख रुपये खर्च किए. Alli के मुताबिक, उनके घर में ऑर्गेनिक और होल फूड्स को प्राथमिकता दी जाती है. इसी वजह से ग्रॉसरी का बिल काफी ज्यादा आता है. सोशल मीडिया पर उनके खर्च का यह हिस्सा लोगों के बीच खास चर्चा का विषय भी बना गया. लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई. घर पर खाने के लिए ली गई ग्रॉसरी के अलावा कपल ने रेस्टोरेंट और बाहर खाने पर 617 डॉलर यानी करीब 58 हजार रुपये भी खर्च किए हैं.
न्यूयॉर्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी पसंद किया जाता है, लेकिन Alli और उनके पति का ट्रांसपोर्ट बजट भी छोटा नहीं था. एक महीने में दोनों ने आने-जाने पर 532 डॉलर यानी करीब 50 हजार रुपये खर्च किए. महिला ने बताया कि गर्मियों के दौरान उनका ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ गया. इसकी एक वजह सिटी बाइक्स का ज्यादा इस्तेमाल करना था. मौसम अच्छा होने पर दोनों साइकिल से ज्यादा सफर करने लगे, जिससे इस कैटेगरी में खर्च बढ़ गया.
महीने के बाकी जरूरी बिल भी मिलकर अच्छी-खासी रकम बना रहे थे. फोन, इंश्योरेंस और दूसरी सर्विसेज से जुड़े बिल और सब्सक्रिप्शन पर कपल ने 671 डॉलर यानी करीब 63 हजार रुपये खर्च किए. इसके अलावा फिटनेस पर 159 डॉलर यानी लगभग 15 हजार रुपये गए. इसमें Alli की ClassPass मेंबरशिप और उनके पति की जिम मेंबरशिप शामिल थी. मतलब न्यूयॉर्क में रहने के लिए सिर्फ घर, खाना और ट्रांसपोर्ट ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च भी बजट का बड़ा हिस्सा बन सकते हैं.
Alli के खर्चों में एक और कैटेगरी ने लोगों का ध्यान खींचा. कपल ने महीने भर में कॉफी और मैचा पर 237 डॉलर यानी करीब 22 हजार रुपये खर्च कर दिए. भारत में जहां कॉफी या चाय का रोज का खर्च कई लोगों के लिए मामूली माना जाता है, वहीं न्यूयॉर्क में रोजमर्रा की छोटी-छोटी चीजें महीने के आखिर में बड़ी रकम बना सकती हैं. Alli के ब्रेकडाउन से यही पता चलता है कि महंगे शहर में सिर्फ बड़े खर्च ही नहीं, छोटे-छोटे खर्च भी कुल बजट को तेजी से बढ़ाते हैं.
महीने में शॉपिंग पर कपल ने 847 डॉलर यानी करीब 80 हजार रुपये खर्च किए. इसके अलावा 484 डॉलर यानी लगभग 46 हजार रुपये अलग-अलग तरह के मिसलेनियस खर्चों में चले गए. अपार्टमेंट की यूटिलिटीज के लिए 212 डॉलर यानी करीब 20 हजार रुपये खर्च हुए. घर से जुड़े दूसरे सामान पर 73 डॉलर यानी लगभग 7 हजार रुपये और खर्च हुए. इन सभी खर्चों को जोड़ने के बाद महीने का कुल बिल 7,840 डॉलर यानी करीब 7.4 लाख रुपये पहुंच गया.
Alli ने जब अपना पूरा खर्च सोशल मीडिया पर शेयर किया तो लोगों ने अलग-अलग तरह से प्रतिक्रिया दी. कुछ लोगों को कुल रकम काफी ज्यादा लगी, जबकि कुछ ने कहा कि न्यूयॉर्क जैसे शहर में कपल के लिए यह खर्च बहुत असामान्य नहीं है. एक यूजर ने खाने के खर्च को लेकर कहा कि अच्छी और हेल्दी डाइट पर कटौती नहीं करनी चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा कि दो लोगों के लिए यह खर्च काफी सामान्य है और वह अकेले रहते हुए भी लगभग इतना ही खर्च करते हैं. सबसे ज्यादा चर्चा हालांकि कोलंबस सर्कल के पास 2,800 डॉलर के किराए की हुई. कुछ लोगों ने इसे लोकेशन के हिसाब से अच्छा सौदा बताया.
Alli के वीडियो पर अमेरिका से बाहर के लोगों ने भी कमेंट किए. स्वीडन की एक महिला ने लिखा कि इतनी रकम उनके लिए हैरान करने वाली है. उनके मुताबिक, न्यूयॉर्क में एक महीने का खर्च स्वीडन में कई लोगों की कई महीनों की कमाई के बराबर हो सकता है. इस तरह Alli का खर्च सिर्फ न्यूयॉर्क की महंगाई की तस्वीर नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि अलग-अलग देशों और शहरों में रहने की लागत को लेकर लोगों की सोच कितनी अलग हो सकती है.
Alli और उनके पति का यह खर्च उनकी व्यक्तिगत लाइफस्टाइल और पसंद पर आधारित है. इसमें महंगा इलाका, ऑर्गेनिक ग्रॉसरी, बाहर खाना, कॉफी-मैचा, शॉपिंग और फिटनेस जैसी चीजें शामिल हैं. इसलिए इसे न्यूयॉर्क में हर कपल के लिए जरूरी या सामान्य मासिक खर्च नहीं माना जा सकता. फिर भी यह ब्रेकडाउन एक बात साफ करता है. न्यूयॉर्क जैसे शहर में अगर कोई कपल अच्छी लोकेशन, बेहतर खाना और अपनी पसंद की लाइफस्टाइल बनाए रखना चाहता है तो महीने का बजट कुछ ही दिनों में लाखों रुपये तक पहुंच सकता है. यही वजह है कि न्यूयॉर्क में रहने का सपना देखने वालों के लिए शहर की चमक-दमक के साथ वहां की कीमतों का हिसाब समझना भी उतना ही जरूरी है.
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