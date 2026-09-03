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न्यूयॉर्क में रहना इतना महंगा! कपल हर महीने खर्च करता है 7.4 लाख रुपये, महिला ने दिया हिसाब; जानिए कहां जाता है सारा पैसा

न्यूयॉर्क को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिना जाता है और यहां रहने का खर्च आम शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा है. अब अमेरिका की एक महिला ने अपने पति के साथ न्यूयॉर्क में एक महीने के खर्च का पूरा हिसाब सोशल मीडिया पर शेयर किया है. उनका दावा है कि उन्होंने खर्च में कटौती की कोशिश के बावजूद एक महीने में करीब 7.4 लाख रुपये खर्च कर दिए.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 03, 2026, 08:01 AM IST|Updated: Sep 03, 2026, 08:01 AM IST
न्यूयॉर्क में रहना इतना महंगा! कपल हर महीने खर्च करता है 7.4 लाख रुपये, महिला ने दिया हिसाब; जानिए कहां जाता है सारा पैसा
Image Credit: कपल ने बताया न्यूयॉर्क में एक महीने का खर्च! Image credit: instagram/@alliedition

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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