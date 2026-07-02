/एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचे कपल ने लहराया बैनर, फिर 1454 फीट ऊपर किया प्रपोज; अब पुलिस केस में फंसे

New York Viral Stunt: दुनिया की मशहूर इमारतों में शामिल न्यूयॉर्क की एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर बुधवार को एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. यहां एक कपल ने बिल्डिंग के सबसे ऊंचे हिस्से तक पहुंचकर वहां जाकर बैनर लहरा दिया. यह कोई आम टूरिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक स्टंट था.
इन दोनों कपल ने बिना किसी सुरक्षा गियर के बिल्डिंग के स्पायर तक पहुंचकर कुछ मिनट बिताए. इस दौरान आसपास मौजूद लोगों और कैमरों में यह पूरा मामला रिकॉर्ड हो गया. लेकिन जहां एक तरफ इस कपल का रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया, वहीं दूसरी तरफ अब दोनों कानूनी मुश्किलों में फंस गए हैं.
इस खतरनाक स्टंट को करने वाले कपल की पहचान एंजेला निकोलाउ और इवान कुजनेत्सोव के रूप में हुई है. दोनों ही सोशल मीडिया पर अपनी जान खतरे में डालकर ऊंची इमारतों पर चढ़ने वाले स्टंट के लिए जाने जाते हैं. इंटरनेट पर उनके कई ऐसे वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं, जिनमें वे दुनिया की बड़ी-बड़ी इमारतों के किनारों पर खड़े नजर आते हैं. कपल को साल 2024 की Netflix डॉक्यूमेंट्री 'Skywalkers: A Love Story' में भी दिखाया गया था. इस फिल्म में उन्होंने मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित Merdeka 118 टावर पर चढ़ाई दिखाई थी, जो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची इमारतों में शामिल है.
पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर दोनों लोग एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के स्पायर तक पहुंचे और वहां कुछ मिनट तक रुके रहे. उन्होंने वहां एक काला बैनर लगाया, जिस पर सफेद अक्षरों में लिखा था, 'जब प्यार की ताकत, ताकत के प्यार से ज्यादा हो जाएगी, तब दुनिया में शांति होगी.' यह लाइन मशहूर म्यूजिक आर्टिस्ट जिमी हेंड्रिक्स के विचारों से जुड़ी बताई जा रही है. कपल के इस स्टंट के दौरान कैमरे लगातार उनकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे. कुछ समय बाद दोनों नीचे आए और इसी दौरान इवान ने एंजेला को प्रपोज किया. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों में एंजेला अंगूठी दिखाती नजर आईं.
Two masked people named Angela Nikolau and Ivan Beerkus, dressed as Batman and Catwoman, were spotted hanging a flag from the upper tier of the Empire State Building on Wednesday. The figures were observed near the top of the Midtown Manhattan landmark with a large banner… pic.twitter.com/dlwOnuPuyc
— Damon Strong (@DamonStrong) July 1, 2026
हालांकि, प्रपोजल के बाद यह कहानी पूरी तरह बदल गई. पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया. NYPD के अनुसार, कपल पर कई आरोप लगाए गए हैं. इनमें चोरी से जुड़ी धाराएं, खतरनाक तरीके से काम करना, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, बिना अनुमति प्रवेश करना, नियमों का उल्लंघन और अन्य मामले शामिल हैं. पुलिस ने बताया कि बैनर को भी बरामद कर लिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए NYPD का हेलीकॉप्टर भी भेजा गया और इमारत के ऑब्जर्वेशन डेक को कुछ समय के लिए खाली कराया गया. बाद में स्थिति सामान्य होने पर विजिटर्स के लिए ऑब्जर्वेशन डेक दोबारा खोल दिया गया.
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का सबसे ऊंचा स्पायर जमीन से करीब 1,454 फीट ऊपर है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों वहां तक कैसे पहुंचे. जिस जगह कपल पहुंचा था, वहां इमारत का मेटल स्ट्रक्चर, ब्रॉडकास्ट एंटीना और रेड एंटी-कॉलिजन लाइट लगी होती है. इतनी ऊंचाई पर बिना सुरक्षा के पहुंचना बेहद खतरनाक माना जाता है. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की तरफ से कहा गया कि इस घटना से इमारत में मौजूद लोगों या विजिटर्स की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हुआ. कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की ऑब्जर्वेशन डेक शादी के प्रपोजल के लिए एक सुरक्षित और खास जगह देती है, लेकिन इस तरह के स्टंट की अनुमति नहीं है.
इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर कपल के वीडियो और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं. कुछ लोग उनके साहस और रोमांटिक अंदाज की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कई यूजर्स ने इसे खतरनाक और गैर-जिम्मेदाराना बताया. लोगों का कहना है कि प्यार जताने के लिए ऐसा कदम उठाना अपनी और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है. वहीं, कुछ यूजर्स ने लिखा कि प्रपोज करने का तरीका भले ही अलग था, लेकिन कानून तोड़ना सही नहीं है.
एंजेला और इवान पहले भी कई बार ऊंची इमारतों पर खतरनाक स्टंट कर चुके हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी कई तस्वीरें हैं, जहां वे ऊंची-ऊंची इमारतों के किनारों पर खड़े होकर फोटो लेते दिखाई देते हैं. कई पोस्ट में दोनों ऊंचाई पर एक-दूसरे को गले लगाते और किस करते भी नजर आते हैं. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाला मामला अब सिर्फ एक वायरल स्टंट नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सोशल मीडिया फेम और रोमांच के लिए लोग किस हद तक जोखिम उठा सकते हैं. फिलहाल दोनों पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनका यह अनोखा प्रपोजल दुनिया भर में चर्चा का विषय जरूर बन गया है.