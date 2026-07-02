/एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचे कपल ने लहराया बैनर, फिर 1454 फीट ऊपर किया प्रपोज; अब पुलिस केस में फंसे

एंजेला और इवान पहले भी कई बार ऊंची इमारतों पर खतरनाक स्टंट कर चुके हैं. उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसी कई तस्वीरें हैं, जहां वे ऊंची-ऊंची इमारतों के किनारों पर खड़े होकर फोटो लेते दिखाई देते हैं. कई पोस्ट में दोनों ऊंचाई पर एक-दूसरे को गले लगाते और किस करते भी नजर आते हैं. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग वाला मामला अब सिर्फ एक वायरल स्टंट नहीं रह गया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर रहा है कि सोशल मीडिया फेम और रोमांच के लिए लोग किस हद तक जोखिम उठा सकते हैं. फिलहाल दोनों पुलिस कार्रवाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन उनका यह अनोखा प्रपोजल दुनिया भर में चर्चा का विषय जरूर बन गया है.