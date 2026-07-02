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एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचे कपल ने लहराया बैनर, फिर 1454 फीट ऊपर किया प्रपोज; अब पुलिस केस में फंसे

दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खतरनाक स्टंट करने के लिए मशहूर एक कपल ने न्यूयॉर्क की मशहूर Empire State Building के सबसे ऊपर पहुंचकर सबको हैरान कर दिया. कपल ने वहां एक बैनर लहराया और नीचे आने के बाद लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज भी किया. हालांकि, इस रोमांटिक पल के बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 02, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:33 AM IST
एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर पहुंचे कपल ने लहराया बैनर, फिर 1454 फीट ऊपर किया प्रपोज; अब पुलिस केस में फंसे
Image Credit: Image credit: X/@DamonStrongSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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