Unmarried Business Woman Story: एक बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला मामला सामने आया है न्यूयॉर्क की एक फीमेल एग्जीक्यूटिव हेमाक्षी मोतका के साथ. हेमाक्षी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे उनकी इतनी बड़ी-बड़ी अचीवमेंट्स पर उनकी भारतीय दादी का 'शादी का कंबल' भारी पड़ गया.
हेमाक्षी मोतका न्यूयॉर्क में एक मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनी चलाती हैं. उन्होंने हाल ही में 42 किलोमीटर की एक कठिन मैराथन भी पूरी की है. लेकिन जब वह भारत में अपने एक पारिवारिक इवेंट में शामिल होने आईं, तो उनकी दादी काफी उदास हो गईं. असल में उस इवेंट में गांव की सभी शादीशुदा बेटियों को पारंपरिक तौर पर कंबल बांटे जा रहे थे. चूंकि हेमाक्षी अभी तक कुंवारी हैं, इसलिए उनकी दादी वह कंबल कलेक्ट नहीं कर पाईं. बस फिर क्या था, दादी का मूड खराब हो गया और उन्होंने अपनी पोती के सामने अपना दुखड़ा रो दिया.
हेमाक्षी ने इस पूरी घटना को मजाकिया अंदाज में अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. उन्होंने वीडियो में हंसते हुए कहा कि मैं न्यूयॉर्क में करोड़ों की कंपनी संभाल रही हूं, मैंने इतनी बड़ी मैराथन दौड़ ली, लेकिन एक मामूली से शादी वाले कंबल के आगे मेरी सारी अचीवमेंट्स धरी की धरी रह गईं. हालांकि हेमाक्षी को अपनी दादी की इस बात पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्हें यह पूरा वाकया बेहद फनी लगा.
हंसी-मजाक के बीच हेमाक्षी ने समाज की सोच पर एक गहरा मैसेज भी दिया है. उन्होंने अपनी पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि महिलाओं को अक्सर तभी सेलिब्रेट किया जाता है जब उन्हें किसी पुरुष द्वारा 'चुना' जाता है, जैसे शादी या प्रपोजल के वक्त. लेकिन असली मजा खुद को चुनने में है. उन्होंने महिलाओं को सलाह दी कि वे शादी के लिए अपनी पहचान से समझौता न करें. खुद का करियर बनाएं, रिस्क लें और अपने दम पर पैसा कमाएं. हेमाक्षी के मुताबिक कंबल तो अच्छा है, लेकिन आपका सेल्फ-कॉन्फिडेंस जिंदगी भर आपके साथ चलता है.
इस वीडियो के वायरल होते ही इंटरनेट यूजर्स भी अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि आपको एक ऐसा इवेंट खुद फंड करना चाहिए जहां सिर्फ अनमैरिड बेटियों को कंबल मिले, गेम ही पलट दो. वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि दादी की इसमें कोई गलती नहीं है, वह एक बिल्कुल अलग दौर और जनरेशन से आती हैं, लेकिन आपका अपनी शर्तों पर जीना काबिले तारीफ है.