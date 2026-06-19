Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /42 किमी की मैराथन जीती, खुद की कंपनी बनाई.. फिर भी नाखुश हैं दादी, क्योंकि पोती ने नहीं की शादी!

42 किमी की मैराथन जीती, खुद की कंपनी बनाई.. फिर भी नाखुश हैं दादी, क्योंकि पोती ने नहीं की शादी!

न्यूयॉर्क में करोड़ों की कंपनी चलाने वाली हेमाक्षी मोतका की सफलता पर उनकी भारतीय दादी का एक अनोखा रिएक्शन वायरल हो रहा है. शादी न होने की वजह से दादी को नहीं मिला कंबल, जानिए पूरी मजेदार कहानी.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jun 19, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:05 AM IST
42 किमी की मैराथन जीती, खुद की कंपनी बनाई.. फिर भी नाखुश हैं दादी, क्योंकि पोती ने नहीं की शादी!

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
42 किमी की मैराथन जीती, खुद की कंपनी बनाई.. फिर भी नाखुश हैं दादी, क्योंकि पोती ने..
New York1 min ago
2
Delhi NCR News in Hindi4 min ago
3
Kala Hiran10 min ago
4
ICC Women's T20 World Cup 202613 min ago
5
Petrol price15 min ago