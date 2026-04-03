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Hindi Newsजरा हटकेन्यूयॉर्क से 24 घंटे में ताजमहल घूमकर आया ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, सिर्फ ताज महल का दीदार कर हुआ वापिस

न्यूयॉर्क से 24 घंटे में ताजमहल घूमकर आया ये ट्रैवल इन्फ्लुएंसर, सिर्फ ताज महल का दीदार कर हुआ वापिस

New York to India one day trip: अमेरिकी ट्रैवल इन्फ्लुएंसर ड्रोनीयाक सिर्फ 24 घंटे में भारत आए और ताज महल देखा. आगरा में उन्होंने नाश्ता किया, शहर की गलियों की सैर की और बेबी ताज का दौरा किया. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. यूजर्स हैरान हुए, कुछ ने इसे पागलपन और प्रभावशाली बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 03, 2026, 03:19 PM IST
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सोशल मीडिया (X)
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क्या आप सिर्फ 24 घंटे के लिए विदेश यात्रा करेंगे? अमेरिका के इंस्टाग्राम क्रिएटर @kevindroniak ने ऐसा कर दिखाया. 1 अप्रैल को उन्होंने वीडियो पोस्ट किया जिसमें वह सिर्फ ताज महल देखने के लिए अमेरिका से भारत आए और तुरंत वापस लौट गए. वीडियो में दिखाया गया कि वह न्यूयॉर्क से फ्लाइट लेकर आगरा पहुंचे, ताज महल देखा और उसी दिन अमेरिका लौट गए. उनका पूरा ट्रिप लगभग 24 घंटे का था, जिसमें लंबी उड़ान, यात्रा और दर्शनीय स्थल शामिल था.

क्या किया ताज महल पर

वीडियो में ड्रोनीयाक को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर बोर्डिंग करते और भारत लैंडिंग करते दिखाया गया. वह सीधे आगरा गए और सुबह-सुबह ताज महल देखने पहुंचे. फुटेज में उन्हें ताज के आसपास घूमते, फोटो लेते और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का आनंद लेते हुए दिखाया गया. उनके कैप्शन के मुताबिक, यात्रा का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ताज महल देखना था और उसके बाद तुरंत घर लौटना.

क्या खाया और कहां घूमे

ताज महल देखने के बाद, ड्रोनीयाक ने आगरा की गलियों की सैर की और नाश्ते के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ा. उनका नाश्ता भारतीय व्यंजनों जैसे बटर चिकन, दाल फ्राई, लहसुन का नान और बिरयानी से भरा था. उन्होंने यह भोजन ताज महल के दृश्य के साथ किया. इसके बाद उन्होंने शहर की सड़कों में घूमते हुए कहा कि उन्हें पता नहीं कि वे कहाँ हैं, लेकिन उनका मजा खूब आ रहा है. उन्होंने बाद में बेबी ताज यानी इम्तियाज-उद-दौला मकबरा का भी दौरा किया.

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वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट 

ड्रोनीयाक की यह 24 घंटे की यात्रा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई. यूजर्स ने उनके समर्पण को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया. एक ने लिखा, “भारत की एक दिन की यात्रा वाकई अद्भुत है”, जबकि दूसरे ने कहा, “यह बेहद पागलपन भरा लेकिन प्रभावशाली है.” कुछ आलोचकों का कहना था कि 24 घंटे में देश की यात्रा करना सही नहीं है, बेहतर होगा कि कोई लंबी छुट्टी लेकर देश का पूरा अनुभव लिया जाए. ताज महल दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है और यह वीडियो ड्रोनीयाक के लिए नया अनुभव और दर्शकों के लिए मनोरंजन बन गया.

 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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