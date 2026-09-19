10 महीने बाद मिली नौकरी, ढाई घंटे में छिनी: नहाकर, नए कपड़े पहनकर पहुंचा था ऑफिस; फिर 'हाइजीन इश्यू' बताकर निकाल दिया

कई महीनों तक नौकरी की तलाश करने के बाद जब किसी को आखिरकार काम मिलता है तो उससे जुड़ी उम्मीदें भी काफी बड़ी होती हैं. न्यूयॉर्क के मैनहैटन में रहने वाले इस शख्स के साथ भी कुछ ऐसा ही था. सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करते हुए उसने बताया कि वह करीब 10 महीने से बेरोजगार था.
आखिरकार उसे एक टेंप एजेंसी के जरिए कॉर्पोरेट कंपनी में नौकरी मिल गई. यह काम उसकी पिछली नौकरी के मुकाबले बेहतर पेमेंट वाला था. इसलिए वह नए ऑफिस में जाने और काम शुरू करने को लेकर काफी उत्साहित था.
शख्स ने बताया कि जॉब के पहले दिन उसने कोई लापरवाही नहीं बरती. उसने पिछली रात नहाया और पहली बार पहनने के लिए एक बिल्कुल नई पोलो शर्ट निकाली. ऑफिस पहुंचने पर उसकी सुपरवाइजर ने उसका स्वागत किया. उसने शख्स को नया ऑफिस दिखाया और वहां की सुविधाओं के बारे में बताया. ऑफिस देखकर वह काफी प्रभावित हुआ. वहां अच्छी तरह से सामान से भरी किचन और साफ बाथरूम जैसी सुविधाएं भी थीं. इसके बाद उसे काम समझाया गया और करीब 30 मिनट बाद एक दूसरे कर्मचारी ने उसकी ट्रेनिंग संभाल ली.
शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था. उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है. लेकिन कुछ समय बाद सुपरवाइजर वापस आई और उसे जल्दी लंच पर जाने के लिए कहा. शख्स अभी ऑफिस से बाहर निकल भी नहीं पाया था कि उसकी टेंप एजेंसी से फोन आ गया. दूसरी तरफ से उसे बताया गया कि कंपनी ने उसे नौकरी से हटा दिया है. वजह सुनकर वह खुद हैरान रह गया. एजेंसी ने बताया कि कंपनी की ओर से 'हाइजीन इश्यू' को नौकरी खत्म करने की वजह बताया गया है.
नौकरी जाने के बाद शख्स के दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आया कि आखिर हाइजीन को लेकर समस्या क्या थी. उसका कहना था कि उसने जॉब शुरू करने से पहले नहाया था, अच्छी तरह ग्रूमिंग की थी और नए कपड़े पहने थे. उसने बताया कि उसे अपनी तरफ से ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ, जिससे लगे कि उसके शरीर या कपड़ों से कोई खराब गंध आ रही थी. यहां तक कि उसने दो लोगों से भी पूछा कि क्या उसके शरीर से बदबू आ रही थी. दोनों ने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी. शख्स ने लिखा कि अगर कोई कमी थी तो शायद उसकी पैंट पर थोड़े बाल या धूल थी, जिसके लिए लिंट रोलर इस्तेमाल किया जा सकता था. लेकिन उसके मुताबिक पैंट पर ऐसा कुछ भी नहीं था, जिसे देखकर कोई बड़ी समस्या मानी जाए.
शख्स ने अपनी कहानी में यह भी बताया कि उसके घर में डॉग और कैट हैं. उसे शक हुआ कि शायद पालतू जानवरों की वजह से उसके कपड़ों पर कोई गंध या बाल रह गए हों. लेकिन उसका कहना था कि कपड़ों पर बहुत ज्यादा बाल नहीं थे. उसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति उसकी पैंट को ध्यान से न देखे तो शायद उसे कुछ दिखाई भी नहीं देता. वह इस बात को लेकर भी परेशान था कि कंपनी ने उसे यह नहीं बताया कि आखिर हाइजीन की समस्या क्या थी. उसे यह तक पता नहीं चल पाया कि कंपनी को उसके अंदर ऐसी कौन सी बात नजर आई थी.
नौकरी जाने की वजह जानने के लिए वह तरह-तरह के अनुमान लगाने लगा. उसने मजाकिया अंदाज में लिखा कि शायद उसने कभी मुंह बंद करके डकार ली हो और किसी ने सुन लिया हो. लेकिन असल परेशानी यह थी कि उसे कोई साफ जवाब नहीं मिला. उसका कहना था कि वह उस नौकरी को लेकर उत्साहित था और उसे इस काम की जरूरत भी थी. इसलिए इतनी जल्दी बिना स्पष्ट वजह बताए नौकरी से निकाला जाना उसके लिए काफी परेशान करने वाला अनुभव रहा.
शख्स ने बताया कि नौकरी जाने के बाद उसने अपने दोस्तों से भी सीधा सवाल किया कि क्या उसके शरीर से कोई खराब गंध आती है. दोस्तों ने ऐसी किसी समस्या से इनकार किया. उसने कहा कि वह नियमित रूप से अपनी साफ-सफाई का ध्यान रखता है और उसे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता, जिससे कंपनी की बताई गई वजह समझ में आए. उसने यह भी कहा कि उसे नहीं लगता कि इस मामले में उसके साथ भेदभाव हुआ है. यानी उसके मुताबिक वह कंपनी की कार्रवाई को किसी खास पहचान या भेदभाव से जोड़कर नहीं देख रहा.
कहानी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोगों ने शख्स के प्रति सहानुभूति जताई. कुछ यूजर्स ने कहा कि अगर उसे पहले कभी हाइजीन को लेकर शिकायत नहीं मिली और दोस्तों ने भी ऐसी कोई समस्या नहीं बताई, तो संभव है कि कंपनी ने कोई बहाना बनाया हो. एक यूजर ने कहा कि अगर वह सामान्य तौर पर साफ-सफाई रखता है तो उसे इस घटना के बारे में ज्यादा सोचने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए. एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि कंपनियां कई बार नौकरी से निकालने के लिए अजीब वजहें बता देती हैं. एक और यूजर ने सलाह दी कि इस मामले को लेकर खुद को परेशान करने के बजाय नई नौकरी की तलाश जारी रखनी चाहिए.
सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि अगर कंपनी को वास्तव में हाइजीन से जुड़ी कोई समस्या नजर आई थी तो उसे कर्मचारी को बताया क्यों नहीं गया. आखिर वह व्यक्ति गलती सुधार सकता था. अगर कपड़ों पर पालतू जानवरों के बाल थे, शरीर से गंध आ रही थी या कोई दूसरी समस्या थी तो कर्मचारी को यह बताकर सुधारने का मौका दिया जा सकता था. लेकिन यहां उसे सिर्फ ढाई घंटे के अंदर नौकरी से हटा दिया गया और असली वजह भी नहीं बताई गई. हालांकि, कंपनी की तरफ से इस मामले में वास्तव में क्या समस्या देखी गई थी, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है. इसलिए सोशल मीडिया पर लोगों की अटकलों को पक्की वजह नहीं माना जा सकता.
शख्स के लिए यह मामला सिर्फ नौकरी जाने का नहीं था. करीब 10 महीने बेरोजगार रहने के बाद उसे यह काम मिला था. नई नौकरी पिछली नौकरी से बेहतर भुगतान वाली बताई गई थी और वह वहां काम शुरू करने को लेकर खुश था. लेकिन ऑफिस में कुछ घंटे बिताने के बाद ही सब खत्म हो गया. सबसे ज्यादा परेशानी उसे इस बात की रही कि उसे अपनी गलती का पता तक नहीं चला. उसकी कहानी ने सोशल मीडिया पर नौकरी और वर्कप्लेस को लेकर एक अलग बहस शुरू कर दी है. सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी के काम या पर्सनल हाइजीन को लेकर समस्या है, तो क्या उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए या कंपनी बिना विस्तार बताए नौकरी खत्म कर सकती है? फिलहाल इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई विस्तृत सफाई सामने नहीं आई है. शख्स के दावे और सोशल मीडिया पर हुई चर्चा के आधार पर ही पूरी कहानी सामने आई है.
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