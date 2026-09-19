10 महीने बाद मिली नौकरी, ढाई घंटे में छिनी: नहाकर, नए कपड़े पहनकर पहुंचा था ऑफिस; फिर 'हाइजीन इश्यू' बताकर निकाल दिया

शख्स के लिए यह मामला सिर्फ नौकरी जाने का नहीं था. करीब 10 महीने बेरोजगार रहने के बाद उसे यह काम मिला था. नई नौकरी पिछली नौकरी से बेहतर भुगतान वाली बताई गई थी और वह वहां काम शुरू करने को लेकर खुश था. लेकिन ऑफिस में कुछ घंटे बिताने के बाद ही सब खत्म हो गया. सबसे ज्यादा परेशानी उसे इस बात की रही कि उसे अपनी गलती का पता तक नहीं चला. उसकी कहानी ने सोशल मीडिया पर नौकरी और वर्कप्लेस को लेकर एक अलग बहस शुरू कर दी है. सवाल यह है कि अगर किसी कर्मचारी के काम या पर्सनल हाइजीन को लेकर समस्या है, तो क्या उसे सुधारने का मौका मिलना चाहिए या कंपनी बिना विस्तार बताए नौकरी खत्म कर सकती है? फिलहाल इस मामले में कंपनी की तरफ से कोई विस्तृत सफाई सामने नहीं आई है. शख्स के दावे और सोशल मीडिया पर हुई चर्चा के आधार पर ही पूरी कहानी सामने आई है.