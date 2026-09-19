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10 महीने बाद मिली नौकरी, ढाई घंटे में छिनी: नहाकर, नए कपड़े पहनकर पहुंचा था ऑफिस; फिर 'हाइजीन इश्यू' बताकर निकाल दिया

अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक शख्स को करीब 10 महीने बेरोजगार रहने के बाद नई नौकरी मिली, लेकिन जॉइनिंग के सिर्फ ढाई घंटे बाद ही उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. हैरानी की बात यह थी कि कंपनी ने नौकरी से निकालने की वजह 'हाइजीन इश्यू' यानी साफ-सफाई से जुड़ी समस्या बताई. शख्स का कहना है कि उसने एक रात पहले नहाया था, नए कपड़े पहने थे और उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर गलती क्या हुई?

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 19, 2026, 06:44 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 06:44 AM IST
10 महीने बाद मिली नौकरी, ढाई घंटे में छिनी: नहाकर, नए कपड़े पहनकर पहुंचा था ऑफिस; फिर 'हाइजीन इश्यू' बताकर निकाल दिया
Image Credit: प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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