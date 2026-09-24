/10 लाख का किराया, फिर भी घर नहीं मिला: मैनहट्टन में 2 कमरों के अपार्टमेंट की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप; Video Viral

भारत में अगर कोई कहे कि दो कमरों के घर का किराया 10 लाख रुपये महीना है, तो शायद ज्यादातर लोग इसे सुनकर पहले यही पूछेंगे कि आखिर घर है कहां? लेकिन अमेरिका के न्यूयॉर्क की बात हो और लोकेशन मैनहट्टन हो, तो कहानी थोड़ी अलग है.
सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में फाइनेंशियल इंफ्लुएंसर शरण हेगड़े ने न्यूयॉर्क में रहने वाली कंटेंट क्रिएटर खुशी जैन से उनके घर और वहां के खर्चों को लेकर बातचीत की. इसी दौरान जब किराए की बात चली तो खुशी ने जो रकम बताई, उसने लोगों का ध्यान खींच लिया.
खुशी ने बताया कि मैनहट्टन में दो कमरों के अच्छे अपार्टमेंट के लिए उन्हें करीब 10 हजार डॉलर महीना किराया चुकाना पड़ रहा था. भारतीय रुपये में यह रकम करीब 10 लाख रुपये बैठती है. ऐसे में अगर सिर्फ किराए का हिसाब लगाएं तो एक साल में करीब 1.2 करोड़ रुपये खर्च हो जाएंगे. यह रकम सुनकर भारत में रहने वाले किसी आम शख्स का चौंकना स्वाभाविक है. यही वजह है कि वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह-तरह के सवाल पूछने शुरू कर दिए.
खुशी के मुताबिक, उन्होंने मैनहट्टन में घर तलाशने के दौरान कई अपार्टमेंट देखे. लेकिन जिन घरों में वह जरूरी सुविधाएं चाहती थीं, उनके किराए काफी ज्यादा थे. उनका कहना था कि अच्छे अपार्टमेंट्स का किराया 10 हजार डॉलर से भी ऊपर जा सकता है. काफी तलाश के बाद भी जब बजट के अंदर ऑप्शन नहीं मिला तो उन्होंने मैनहट्टन से बाहर रहने का फैसला किया. यहां एक बात समझना जरूरी है कि हर दो कमरों वाले अपार्टमेंट का किराया 10 लाख रुपये नहीं होता. घर का साइज, बिल्डिंग, सुविधाएं और सबसे बड़ी बात, लोकेशन के हिसाब से किराया काफी बदल सकता है.
खुशी ने बातचीत में न्यूयॉर्क के दूसरे इलाकों का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक, अगर मैनहट्टन से थोड़ा बाहर ब्रुकलिन, क्वींस या एस्टोरिया जैसे इलाकों में रहा जाए तो घर का किराया काफी नीचे आ सकता है. ऐसे इलाकों में करीब 5 से 6 हजार डॉलर यानी लगभग 4 से 5 लाख रुपये के आसपास अपार्टमेंट मिलने की बात कही गई. हालांकि, यहां भी किराया घर की लोकेशन, साइज और सुविधाओं के हिसाब से ऊपर-नीचे होता है.
बात सिर्फ घर के किराए तक सीमित नहीं है. न्यूयॉर्क जैसे शहर में रहने के लिए किराए के अलावा खाना, ट्रांसपोर्ट, बिजली-पानी, इंटरनेट, हेल्थ इंश्योरेंस और रोजमर्रा के दूसरे खर्च भी जुड़ते हैं. खुशी के मुताबिक, एक कपल के लिए न्यूयॉर्क में रहने का सालाना खर्च करीब 95 लाख रुपये से लेकर 1.14 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. जाहिर है, यह खर्च हर व्यक्ति या हर कपल के लिए एक जैसा नहीं होगा. रहने का इलाका और लाइफस्टाइल इसमें बड़ा फर्क डालते हैं.
वीडियो सामने आने के बाद इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की हुई कि आखिर कोई 10 लाख रुपये महीना किराया कैसे दे सकता है. कई लोगों ने मजाक में पूछा कि अगर किराया ही 10 लाख रुपये है तो फिर घर में रहने वाले की सैलरी कितनी होगी? कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि न्यूयॉर्क में रहने वाले लोग अक्सर पार्टनर या रूममेट के साथ किराया बांटते हैं. ऐसे में पूरी रकम अकेले किसी एक व्यक्ति की जेब से नहीं जाती. दूसरी तरफ, कुछ लोगों ने कहा कि भारत से देखने पर 10 लाख रुपये की रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन अमेरिका में सैलरी और बाकी खर्च भी अलग स्तर के होते हैं. इसलिए सिर्फ किराए को भारतीय कमाई से जोड़कर देखना पूरी तस्वीर नहीं बताता.
वीडियो पर सभी लोग खुशी की बात से सहमत नहीं दिखे. न्यूयॉर्क में रहने वाले कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर करते हुए कहा कि मैनहट्टन के अलावा शहर के दूसरे हिस्सों में 4 से 5 लाख रुपये के आसपास भी अच्छे अपार्टमेंट मिल सकते हैं. कुछ लोगों का कहना था कि मैनहट्टन के प्रीमियम इलाकों में महंगे अपार्टमेंट मिलना कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन इसे पूरे न्यूयॉर्क के किराए की तस्वीर मानना सही नहीं होगा.
इस पूरे मामले की सबसे दिलचस्प बात यही है कि न्यूयॉर्क में घर का किराया सिर्फ शहर के नाम से तय नहीं होता. मैनहट्टन के एक प्रीमियम अपार्टमेंट और शहर से बाहर किसी सामान्य इलाके के घर के किराए में जमीन-आसमान का फर्क हो सकता है. इसी तरह अकेले रहने और पार्टनर या रूममेट के साथ रहने पर भी हर महीने का खर्च बदल जाता है. इसलिए खुशी जैन ने जो रकम बताई, वह उनके बताए अनुभव और उनके चुने गए घर से जुड़ी है, इसे न्यूयॉर्क के हर अपार्टमेंट का सामान्य किराया नहीं माना जा सकता.
भारत और न्यूयॉर्क की कमाई और खर्च की तुलना अक्सर सोशल मीडिया पर होती रहती है. भारत में 10 लाख रुपये महीना किराया ज्यादातर लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है. लेकिन न्यूयॉर्क में कमाई का स्तर, टैक्स, घरों की कीमत और रोजमर्रा के खर्च भी काफी अलग हैं. यही वजह है कि किसी दूसरे देश की एक रकम सुनकर सिर्फ भारतीय रुपये में उसका हिसाब लगाना पूरी तस्वीर नहीं दिखाता. वहां रहने वाले लोगों के लिए असली सवाल किराए की रकम से ज्यादा उनकी आय, खर्च और घर की लोकेशन का होता है.
खुशी जैन का मैनहट्टन में 10 हजार डॉलर महीने के किराए वाला अनुभव सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल हो गया क्योंकि भारत में रहने वाले लोगों के लिए इतना पैसा रेंट के लिए कल्पना से भी बाहर है. लेकिन इस कहानी से न्यूयॉर्क के महंगे होने के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि एक ही शहर में लोकेशन बदलते ही किराए में कितना बड़ा अंतर आ सकता है. फिलहाल सोशल मीडिया पर बहस जारी है. कोई 10 लाख रुपये के किराए को लेकर हैरान है, तो कोई कह रहा है कि मैनहट्टन के बाहर कम बजट में भी ऑप्शन मिल सकते हैं. फिर भी असली सवाल सिर्फ यह नहीं कि न्यूयॉर्क में किराया कितना है, बल्कि यह है कि आप न्यूयॉर्क में कहां, कितनी जगह और किस तरह की लाइफस्टाइल के साथ रह रहे हैं.
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