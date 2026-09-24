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10 लाख का किराया, फिर भी घर नहीं मिला: मैनहट्टन में 2 कमरों के अपार्टमेंट की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप; Video Viral

न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में दो कमरों के अपार्टमेंट का 10 हजार डॉलर यानी करीब 10 लाख रुपये महीना किराया होने का दावा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. भारतीय कंटेंट क्रिएटर खुशी जैन ने एक बातचीत में बताया कि अच्छी सुविधाओं वाले अपार्टमेंट की तलाश में उन्हें इतने किराए से कम का ऑप्शन नहीं मिला. हालांकि, इस दावे पर इंटरनेट यूजर्स की राय बंटी हुई है.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 24, 2026, 02:15 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 02:15 PM IST
10 लाख का किराया, फिर भी घर नहीं मिला: मैनहट्टन में 2 कमरों के अपार्टमेंट की कीमत सुनकर चौंक जाएंगे आप; Video Viral
Image Credit: न्यूयॉर्क में 2BHK का 10 लाख महीना किराया! Image credit: instagram/@financewithsharan

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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