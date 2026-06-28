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90 साल पुराने ट्रेडिशन की वापसी, सूट-टाई पहनकर पूल में कूदे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी; वीडियो हुआ वायरल

New York City Mayor Pool Video: न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरा सूट और टाई पहनकर पब्लिक पूल में छलांग लगाते नजर आ रहे हैं. यह घटना 2026 समर पूल सीजन की शुरुआत के मौके पर हुई, जिसने शहर की पुरानी परंपरा को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 28, 2026, 12:11 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 12:22 PM IST
90 साल पुराने ट्रेडिशन की वापसी, सूट-टाई पहनकर पूल में कूदे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी; वीडियो हुआ वायरल
Image Credit: Image credit: X/@NYCMayorSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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