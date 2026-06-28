/90 साल पुराने ट्रेडिशन की वापसी, सूट-टाई पहनकर पूल में कूदे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी; वीडियो हुआ वायरल

New York City Mayor Pool Video: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अनोखा और मजेदार नजारा देखने को मिला, जब शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने पूरी फॉर्मल ड्रेस में ही पूल में डाइव लगा दी. आमतौर पर नेता ऐसे मौके पर कैजुअल कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन ममदानी का यह अंदाज लोगों को काफी चौंका गया और सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. यह घटना ईस्ट हार्लेम के थॉमस जेफरसन पूल में हुई, जहां मेयर ने न सिर्फ डाइव लगाई, बल्कि लोगों से बातचीत कर शहर के समर सीजन की शुरुआत भी की.
वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेयर जोहरान ममदानी अपने सूट और टाई में ही पूल में कूद जाते हैं. उनके साथ मैनहैटन बोरो प्रेसिडेंट ब्रैड होयलमैन-सिगल और पार्क्स कमिश्नर ट्रिशिया शिमामुरा भी मौजूद थे. इस डाइव के साथ ही न्यूयॉर्क सिटी के 2026 आउटडोर पूल सीजन की औपचारिक शुरुआत हो गई. खास बात यह रही कि इस दौरान पूल के ड्रेस कोड का उल्लंघन भी हुआ, क्योंकि आमतौर पर ऐसे कपड़ों में पूल में जाना अनुमति नहीं होती.
डाइव के बाद मेयर ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि जब उन्होंने कहा 'सूट पहनकर आना', तो मैंने सोचा... अब उनका यह पोस्ट और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लोगों ने उनके इस मजाकिया और अलग अंदाज की खूब तारीफ की है. कई यूजर्स ने कहा कि ऐसे नेताओं का आम जनता से जुड़ाव और भी मजबूत हो जाता है.
When they said, "wear a suit," I just assumed…
Find a public pool near you at https://t.co/V0Tzb9IlHO. https://t.co/TL5XIB4jBw pic.twitter.com/4wHWNB54fx
— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) June 27, 2026
न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, न्यूयॉर्क में यह परंपरा पिछले कई सालों से बंद थी. इससे पहले 2013 में तत्कालीन मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने आखिरी बार इस तरह की डाइव लगाई थी. इसके बाद एरिक एडम्स और बिल डी ब्लासियो के कार्यकाल में यह परंपरा आगे नहीं बढ़ी. लेकिन ममदानी ने मार्च में ही संकेत दिया था कि वह इस परंपरा को फिर से शुरू कर सकते हैं.
पूल में उतरने के बाद मेयर ने वहां मौजूद लोगों का स्वागत किया और न्यूयॉर्क के नागरिकों के साथ इस खास पल को सेलिब्रेट किया. उन्होंने कहा कि यह शहर में पब्लिक स्विमिंग की 90 साल पुरानी परंपरा का जश्न है. ममदानी ने बताया कि यह न्यूयॉर्क के पांचों बरो में रहने वाले लोगों के लिए एक खास मौका है.
इस परंपरा की शुरुआत 1936 में मानी जाती है, जब तत्कालीन मेयर फियोरेलो लागार्डिया ने शहर में पब्लिक स्विमिंग सुविधाओं का बड़ा विस्तार किया था. उस समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट के वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन के समर्थन से 11 नए पब्लिक पूल बनाए गए थे. इन पूलों को उस समय आधुनिक तकनीक और बेहतर डिजाइन के साथ तैयार किया गया था. आज भी ये पूल न्यूयॉर्क के लोगों के लिए गर्मियों में बड़ी राहत का साधन बने हुए हैं.
मेयर ममदानी का यह अनोखा कदम सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर एक बड़ा ट्रेंड बन गया है. लोग उनके इस अंदाज को 'फन लीडरशिप' और 'पीपल कनेक्टिंग मोमेंट' बता रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि नेताओं को ऐसे सरल और जुड़ाव वाले अंदाज में लोगों के बीच आना चाहिए, जिससे जनता और प्रशासन के बीच दूरी कम हो सके.