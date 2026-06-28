/90 साल पुराने ट्रेडिशन की वापसी, सूट-टाई पहनकर पूल में कूदे न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी; वीडियो हुआ वायरल

New York City Mayor Pool Video: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अनोखा और मजेदार नजारा देखने को मिला, जब शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने पूरी फॉर्मल ड्रेस में ही पूल में डाइव लगा दी. आमतौर पर नेता ऐसे मौके पर कैजुअल कपड़ों में नजर आते हैं, लेकिन ममदानी का यह अंदाज लोगों को काफी चौंका गया और सोशल मीडिया पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. यह घटना ईस्ट हार्लेम के थॉमस जेफरसन पूल में हुई, जहां मेयर ने न सिर्फ डाइव लगाई, बल्कि लोगों से बातचीत कर शहर के समर सीजन की शुरुआत भी की.