/नाटक में रोल पाने के लिए सांपों ने भी दिया ऑडिशन! प्रिंसेस नाम के भारी-भरकम अजगर ने मारी बाजी, अब मंच पर करेगी परफॉर्म

न्यूयॉर्क का मेट्रोपॉलिटन ओपेरा दुनिया के मशहूर ओपेरा हाउस में गिना जाता है. यहां स्टेज पर नजर आने वाले कलाकारों को आमतौर पर ऑडिशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. लेकिन इस बार ऑडिशन में कुछ ऐसा भी हुआ, जिसकी शायद किसी ने उम्मीद नहीं की होगी.
एक सांप को भी इस बड़े मंच पर जगह पाने के लिए बाकायदा ऑडिशन देना पड़ा. वजह थी मोजार्ट के क्लासिक ओपेरा 'Così fan tutte' का नया रूप, जिसमें कहानी को 1950 के दशक के कोनी आइलैंड के कार्निवल की पृष्ठभूमि में दिखाया जा रहा है. इसी सेटिंग में सांप का किरदार भी कहानी का हिस्सा है.
AP की रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे ऑडिशन की जिम्मेदारी जोई जिगफेल्ड के पास थी. वह कार्निवल परफॉर्मर रह चुके हैं और अब मेट के इस प्रोडक्शन में स्नेक हैंडलर का रोल निभा रहे हैं. ऑडिशन के दौरान जिगफेल्ड ने एक-एक करके सांपों को अपने हाथ में लिया. उन्हें शरीर पर रेंगने और लिपटने दिया. इसके बाद सांप को सिर के ऊपर तक उठाकर देखा गया कि वह तेज रोशनी और स्टेज परफॉर्मेंस के माहौल में कैसा व्यवहार करता है. जिगफेल्ड के लिए सिर्फ सांप का बड़ा या खूबसूरत दिखना काफी नहीं था. वह यह भी देखना चाहते थे कि सांप इंसानों के साथ सहज है या नहीं.
जिगफेल्ड ने बताया कि उनके लिए सबसे जरूरी बात यह जानना था कि सांप लोगों के साथ और उनके साथ किए जाने वाले काम को लेकर आरामदायक है या नहीं. आखिरकार, मंच पर सांप को कलाकार के बेहद करीब रहना होगा. तेज रोशनी, दर्शकों की मौजूदगी और स्टेज की हलचल के बीच अगर सांप असहज हो जाए तो परफॉर्मेंस मुश्किल हो सकती है. यही वजह थी कि ऑडिशन के दौरान जिगफेल्ड सांपों के व्यवहार को काफी करीब से देख रहे थे. कभी उन्हें अपने शरीर पर रेंगने दिया गया तो कभी उठाकर उनकी प्रतिक्रिया देखी गई.
कई सांपों को देखने के बाद आखिरकार बोआ कंस्ट्रिक्टर प्रिंसेस को चुना गया. प्रिंसेस दूसरे सांपों की तुलना में बड़ी है और स्टेज पर उसकी मौजूदगी ज्यादा प्रभावशाली नजर आती है. जिगफेल्ड ने बताया कि प्रिंसेस को फिलहाल ट्रायल के तौर पर रिहर्सल में शामिल किया जाएगा. इसका मतलब अभी उसका चुनाव पूरी तरह अंतिम नहीं माना जा रहा, बल्कि रिहर्सल के दौरान यह देखा जाएगा कि वह स्टेज पर कैसी रहती है. दिलचस्प बात यह है कि जिगफेल्ड ने मजाकिया अंदाज में कहा कि यह ट्रायल सिर्फ प्रिंसेस की परीक्षा नहीं है. असल परीक्षा उनकी अपनी ताकत की भी है, क्योंकि उन्हें इस बड़े सांप को स्टेज पर संभालना होगा.
प्रिंसेस के साथ एक और बोआ कंस्ट्रिक्टर Nala को भी चुना गया है. Nala आकार में थोड़ी छोटी और भूरे रंग की है. अगर किसी शो में प्रिंसेस किसी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाती, तो Nala उसकी जगह ले सकती है. यानी ओपेरा के इस प्रोडक्शन में इंसानों की तरह सांप का भी बैकअप तैयार रखा गया है. यह पूरा मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि किसी बड़े ओपेरा प्रोडक्शन में जानवरों के साथ काम करना सिर्फ उन्हें मंच पर लाने जितना आसान नहीं होता. उनके व्यवहार और आराम का भी खास ध्यान रखना पड़ता है.
जिगफेल्ड के लिए यह कोई पहला मौका नहीं है. वह इससे पहले भी मेट के इसी तरह के प्रोडक्शन में स्नेक चार्मर की भूमिका निभा चुके हैं. उनका कार्निवल से पुराना रिश्ता रहा है. उन्होंने कोनी आइलैंड में एक समय हर दिन कई स्नेक-चार्मिंग शो किए थे. वहां एक दिन में करीब आठ शो तक करने का अनुभव उन्हें मिला. यही अनुभव बाद में उन्हें मेट के स्टेज तक लेकर आया. हालांकि, कुछ साल पहले जब उन्होंने इस भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, तब ऑडिशन रूम में असली सांप ले जाने की इजाजत नहीं थी.
उस समय जिगफेल्ड ने अपने असली स्नेक-चार्मिंग शो का वीडियो दिखाया था. लेकिन सिर्फ सांपों के साथ काम करने का अनुभव दिखाना ही काफी नहीं था. उन्होंने कार्निवल के 'ह्यूमन ब्लॉकहेड' एक्ट का प्रदर्शन भी किया, जिसमें वह अपनी नाक में कील डालने वाला करतब करते थे. इस तरह उन्होंने यह साबित करने की कोशिश की कि कार्निवल और साइडशो की दुनिया से उनका रिश्ता सिर्फ कागजों पर नहीं है. अब जब उनके साथ असली सांप फिर से मेट के मंच पर आने वाला है, तो यह अनुभव उनके काफी काम आ सकता है.
जिगफेल्ड का कहना है कि सांपों के शो की सबसे दिलचस्प बात यह है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती. कुछ लोग उन्हें देखकर हैरान होते हैं तो कुछ डर जाते हैं. उनके मुताबिक, यही बात कोनी आइलैंड और मेट दोनों को एक-दूसरे से जोड़ती है. मंच पर संगीत और कहानी अलग हो सकती है, लेकिन दर्शकों को चौंकाने और उनका मनोरंजन करने की भावना दोनों जगह मौजूद रहती है.
इस प्रोडक्शन में सांपों का इंतजाम करने वाली Nancy Novograd और उनकी कंपनी All Tame Animals की भी बड़ी भूमिका है. Novograd का जानवरों को स्टेज पर लाने का पुराना अनुभव है. उनकी कंपनी पहले घोड़े से लेकर हाथी और छोटे-छोटे कीड़ों तक अलग-अलग जानवरों के साथ काम कर चुकी है. उनका कहना है कि जानवरों को भी परफॉर्म करना पड़ता है. कभी उनसे खास तरह का व्यवहार दिखाने की उम्मीद होती है और कभी उन्हें सिर्फ कलाकारों के साथ सहज रहना होता है. इस मामले में सांप का सही रंग, सही आकार और सही व्यवहार जरूरी था. इसके साथ यह भी जरूरी था कि जिगफेल्ड को सांप के साथ काम करने में सहज महसूस हो.
'Così fan tutte' मोजार्ट का 1790 में आया मशहूर ओपेरा है. मूल कहानी में दो इतालवी सैनिक अपनी प्रेमिकाओं की वफादारी परखने के लिए युद्ध पर जाने का नाटक करते हैं और भेष बदलकर एक-दूसरे की प्रेमिकाओं को रिझाने की कोशिश करते हैं. मेट के नए वर्जन में कहानी का मूल ढांचा बरकरार है, लेकिन इसे 1950 के दशक के कोनी आइलैंड कार्निवल के माहौल में पेश किया जा रहा है. रंग-बिरंगे सेट, कार्निवल कलाकार और साइडशो के बीच अब प्रिंसेस भी इस कहानी का हिस्सा बनने जा रही है.