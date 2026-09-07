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नाटक में रोल पाने के लिए सांपों ने भी दिया ऑडिशन! प्रिंसेस नाम के भारी-भरकम अजगर ने मारी बाजी, अब मंच पर करेगी परफॉर्म

न्यूयॉर्क के मशहूर मेट्रोपॉलिटन ओपेरा में इन दिनों एक ऐसा ऑडिशन हुआ, जिसकी कहानी सुनकर आप भी मुस्कुरा देंगे. यहां एक खास किरदार के लिए इंसानों की तरह सांपों का भी ऑडिशन लिया गया. मोजार्ट के मशहूर ओपेरा 'Così fan tutte' के नए स्टेज वर्जन में सांप की भूमिका के लिए बोआ कंस्ट्रिक्टर प्रिंसेस को चुना गया है. अब वह रोशनी से भरे मंच पर कलाकारों के साथ नजर आएगी.

Written BySantosh Mishra
Published: Sep 07, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 11:58 AM IST
नाटक में रोल पाने के लिए सांपों ने भी दिया ऑडिशन! प्रिंसेस नाम के भारी-भरकम अजगर ने मारी बाजी, अब मंच पर करेगी परफॉर्म
Image Credit: सांप बना ओपेरा का कलाकार! प्रतीकात्मक AI इमेज

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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