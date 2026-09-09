'भारत गरीब नहीं है...' अमेरिकी क्रिएटर ने समझाया भारत का इतिहास, बताया कैसे अंग्रेजों ने बर्बाद किया हिंदुस्तान

Foreigner On Indian History: जब कोई विदेशी भारत आता है तो यहां के रंग, खाना और कल्चर देखकर हैरान रह जाता है. लेकिन न्यू यॉर्क की रहने वाली टैटू आर्टिस्ट जेमा फेरर ने भारत आकर सिर्फ खूबसूरती ही नहीं देखी, बल्कि यहां के इतिहास और अंग्रेजों की लूट की सच्चाई भी पूरी दुनिया के सामने रख दी है. जेमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो बता रही हैं कि भारत कभी गरीब देश नहीं था, बल्कि इसे अंग्रेजों ने कंगाल बनाया था.
न्यू यॉर्क की टैटू आर्टिस्ट जेमा फेरर इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं. वे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से भारत के अलग-अलग शहरों और इतिहास से जुड़े वीडियो शेयर कर रही हैं. अपने एक लेटेस्ट वीडियो में जेमा ने कहा कि भारत कोई गरीब देश नहीं है, बल्कि सदियों तक अंग्रेजों के शासन और उनकी गलत नीतियों ने इसे कंगाल बना दिया. जेमा का यह वीडियो इंटरनेट पर यूथ को बहुत पसंद आ रहा है.
जेमा ने भारत के पुराने दौर की तारीफ करते हुए बताया कि एक वक्त था जब भारत दुनिया की सबसे बड़ी कपड़ा ताकतों में से एक था. यहां का कॉटन, सिल्क और मलमल का कपड़ा पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता था. हर देश में भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी. भारत की कारीगरी का कोई मुकाबला नहीं था और यहां के व्यापारी बहुत समृद्ध हुआ करते थे.
जेमा ने आगे समझाया कि जब भारत में ब्रिटिश राज आया, तो उन्होंने व्यापार के सारे नियम अपने हिसाब से बदल दिए. अंग्रेजों ने ऐसी नीतियां बनाईं जिससे भारतीय व्यापारियों और कारीगरों को नुकसान हो और ब्रिटेन के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचे. इस भेदभाव वाली नीति का नतीजा बहुत भयानक रहा. भारत के लाखों बुनकरों और कारीगरों की रोजी-रोटी छिन गई और हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर होता चला गया.
अमेरिकी आर्टिस्ट ने बहुत ही आसान शब्दों में कहा कि भारत हमेशा से बेहतरीन चीजें बनाता रहा है. लेकिन ब्रिटिश दौर में दिक्कत यह थी कि मेहनत तो भारतीय करते थे पर उसका सारा मुनाफा और फायदा कोई और ले जाता था. भारत की संपत्ति को धीरे-धीरे देश से बाहर भेजा गया, जिससे यहां गरीबी और तंगी छा गई. वीडियो के आखिर में जेमा ने भारत की आजादी की लड़ाई की भी दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता. भारत ने साबित कर दिया कि बिना हथियार उठाए और बिना खून बहाए भी इतिहास की सबसे बड़ी ताकत को घुटनों पर लाया जा सकता है.
जेमा का यह तीन पार्ट वाला वीडियो सीरीज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. भारतीय यूजर्स जेमा की समझ और भारत के इतिहास को इतनी खूबसूरती से बताने के लिए उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि एक विदेशी का हमारे इतिहास को इतनी गहराई से समझना सच में गर्व की बात है.