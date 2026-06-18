Hemaxi Motka Viral Video: सफलता को लेकर हर इंसान की अपनी अलग सोच होती है. किसी के लिए अच्छी नौकरी बड़ी उपलब्धि होती है, तो किसी के लिए अपना बिजनेस खड़ा करना. लेकिन कई बार पुरानी पीढ़ी के लिए सफलता का मतलब आज भी परिवार और शादी जैसे पारंपरिक पड़ावों से जुड़ा होता है. ऐसा ही एक मजेदार लेकिन सोचने वाला किस्सा न्यूयॉर्क की एक महिला ने शेयर किया, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
न्यूयॉर्क में रहने वाली एग्जीक्यूटिव हेमाक्षी मोटका ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपनी दादी से जुड़ी एक दिलचस्प बात बताई. हेमाक्षी ने बताया कि वह एक बड़ी कंपनी चला रही हैं, उन्होंने 42 किलोमीटर की मैराथन पूरी की है और अपने दम पर करियर बनाया है. लेकिन जब उनकी दादी एक स्थानीय कार्यक्रम में गईं तो वहां उन्हें एक ऐसा अनुभव हुआ, जिसने पूरी कहानी को मजेदार बना दिया.
उन्होंने बताया कि दादी जिस कार्यक्रम में पहुंची थीं, वहां शादीशुदा बेटियों को कंबल बांटे जा रहे थे. लेकिन हेमाक्षी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए दादी को उनके नाम पर कंबल नहीं मिल सका. यही बात उन्हें काफी दुखी कर गई. हेमाक्षी ने मजाकिया अंदाज में कहा कि वह करोड़ों की कंपनी चला रही हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं, लेकिन एक कंबल के सामने उनकी सारी उपलब्धियां छोटी पड़ गईं.
वीडियो में हेमाक्षी ने कहा कि उनकी दादी की खुशी इस बात से जुड़ी थी कि वह भी शादीशुदा बेटियों की लिस्ट में शामिल होतीं और उन्हें कंबल मिल जाता. उन्होंने कहा कि मैं न्यूयॉर्क में मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी चला रही हूं. मैंने 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ी है. लेकिन मैं उस एक कंबल से हार गई. उनकी यह बात सुनकर सोशल मीडिया यूजर्स को काफी हंसी आई. कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ एक कंबल की बात नहीं है, बल्कि दो अलग-अलग पीढ़ियों की सोच का फर्क दिखाता है.
हेमाक्षी ने आगे बताया कि इस घटना ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया. उन्होंने कहा कि कई बार महिलाओं को बचपन से यह सिखाया जाता है कि उनकी सबसे बड़ी खुशी तब होगी, जब कोई उन्हें चुनेगा, शादी होगी या समाज से मंजूरी मिलेगी. उन्होंने आगे कहा कि असली आत्मविश्वास खुद को चुनने में है. अपने करियर के फैसले लेना, अपने सपनों के लिए मेहनत करना और अपनी पहचान बनाना भी उतना ही जरूरी है. उनके मुताबिक, किसी का टाइटल, पद या दूसरों की राय बदल सकती है, लेकिन खुद के साथ आपका रिश्ता हमेशा रहता है.
हेमाक्षी की कहानी वायरल होने के बाद लोगों ने इसे काफी पसंद किया. कई यूजर्स ने दादी की सोच को पुरानी पीढ़ी से जोड़कर देखा, वहीं कई लोगों ने हेमाक्षी की बातों की तारीफ की. एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा कि आप एक नया कार्यक्रम रखिए, जिसमें सिर्फ अविवाहित बेटियों को कंबल दिए जाएं. वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा कि दादी की सोच को गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह अलग समय और अलग माहौल में बड़ी हुई हैं. लेकिन साथ ही हेमाक्षी की अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की तारीफ भी की. एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा कि दादी बस चाहती हैं कि अगली बार के कार्यक्रम में उन्हें कंबल मिल जाए.
यह पूरा मामला भले ही एक छोटे से कंबल से शुरू हुआ, लेकिन इसने एक बड़ी बात सामने रख दी. आज की पीढ़ी के लिए सफलता सिर्फ शादी या पारिवारिक पहचान तक सीमित नहीं है. लोग अपने सपनों, करियर और अपनी पसंद की जिंदगी को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं. वहीं, पुरानी पीढ़ी के लिए परिवार और रिश्तों की अपनी अलग जगह है. यही वजह है कि हेमाक्षी की यह कहानी लोगों को हंसाने के साथ-साथ दो पीढ़ियों के बीच सोच के अंतर को भी दिखा रही है. सोशल मीडिया पर लोग इसे सिर्फ मजेदार किस्सा नहीं, बल्कि बदलते समाज और महिलाओं की बदलती पहचान की कहानी के तौर पर देख रहे हैं. अंत में हेमाक्षी ने भी यही संदेश दिया कि कंबल मिलना अच्छी बात है, लेकिन अपना आत्मविश्वास और अपनी पहचान उससे कहीं ज्यादा जरूरी है.
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