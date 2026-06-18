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CEO बनी, करोड़ों कमाए, मैराथन भी दौड़ी... लेकिन दादी को पोती की शादी न होने का मलाल; वायरल हुआ वीडियो

Hemaxi Motka Viral Video: न्यूयॉर्क में रहने वाली एक सफल महिला ने बताया कि वह करोड़ों की कंपनी चला रही हैं, मैराथन दौड़ चुकी हैं और अपने करियर में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं. लेकिन एक कार्यक्रम में शादीशुदा बेटियों को कंबल बांटे जा रहे थे और पोती की शादी न होने की वजह से दादी को कंबल नहीं मिल पाया. इससे उनकी दादी दुखी हो गईं.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 18, 2026, 09:48 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 09:48 PM IST
CEO बनी, करोड़ों कमाए, मैराथन भी दौड़ी... लेकिन दादी को पोती की शादी न होने का मलाल; वायरल हुआ वीडियो
Image Credit: Image credit: instagram/@hemakshi126

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

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