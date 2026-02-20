Advertisement
trendingNow13116933
Hindi Newsजरा हटकेडरावना नहीं इतना खूबसूरत है इस देश का कब्रिस्तान, यूजर्स बोले- पता ही नहीं चल रहा पार्क है या...

डरावना नहीं इतना खूबसूरत है इस देश का कब्रिस्तान, यूजर्स बोले- पता ही नहीं चल रहा पार्क है या...

New Zealand Beautiful Cemetery: आज हम आपको एक खूबसूरत कब्रिस्तान के बारे में बताने जा रहे हैं. यहां चारों ओर खूबसूरत फूलों के पौधे और हरी घास  मौजूद है. जहां बाकी कब्रिस्तान में लोग जाने में भी संकोच करते हैं वहीं इस कब्रिस्तान से आने का मन ही नहीं करेगा. चलिए जानते हैं किस देश में है ये इतना खूबसूरत कब्रिस्तान?

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Feb 20, 2026, 08:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डरावना नहीं इतना खूबसूरत है इस देश का कब्रिस्तान, यूजर्स बोले- पता ही नहीं चल रहा पार्क है या...

Kabristan Ka Video: कब्रिस्तान का नाम सुनते ही मन में एक डरावनी इमेज बन जाती है. एक ऐसा स्थान जहां बिना काम के जाने में डर लगता है. ज्यादातर लोग तो रात के समय तो कब्रिस्तान की तरफ जाने से भी डरते हैं. ऐसे में हम आपको आज ऐसा कब्रिस्तान दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर आप भी कहोगे कि ये कब्रिस्तान है या कोई खूबसूरत गार्डन है. जी हां, इंटरनेट पर वायरल हो रहा कब्रिस्तान का वीडियो ऐसा ही है. चारों ओर खूबसूरत फूलों के पौधे और हरी घास लगी है. जहां बाकी कब्रिस्तान में लोग जाने में भी संकोच करते हैं वहीं इस कब्रिस्तान से आने का मन ही नहीं करेगा. ये स्थान एकदम व्यवस्थित और शांत दिखाई देता है. यहां बैठने के लिए भी सुविधा है जहां बैठकर आप आराम से अपनों को याद कर सकते हैं. चलिए ये खूबसूरत कब्रिस्तान देखते हैं और जानते हैं ये किस देश में है.

कैसा दिखता है ये कब्रिस्तान?
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जाता है कि ये न्यूजीलैंड का कब्रिस्तान है. आमतौर पर कब्रिस्तान में कच्चा रास्ता और चारों ओर मिट्टी से ढकी कब्र ही नजर आती हैं, लेकिन यहां ऐसा नहीं दिखता है. यहां चारों ओर हरियाली है. इसके अलावा खूबसूरत सड़क है. यहां घूमना भी किसी गार्डन में घूमने से कम नहीं है. अगर आप कब्र के ऊपर लगे पत्थर पर ध्यान न दें तो ये किसी भी एंगल से कब्रिस्तान नहीं लगेगा. वीडियो में दिखता है कि यहां बैठने की भी सुविधा है ताकि आप आराम से बैठकर अपनों को याद कर सकें. इसके अलावा खूबसूरत सड़क के किनारे कब्र हैं जिनपर खूबसूरत एक पत्थर लगा है जिस पर मरने वाले के डिटेल है. जैसे निधन की तारीख, नाम परिवार आदि. कब्र पर लगे पत्थरों को खूबसूरत फूल और पौधों से सजाया गया है. इसके अलावा यहां एक बड़ा घास का मैदान नजर आता है जहां बहुत सारी कब्र दिखाई देती हैं. ये प्लेस काफी साफ, वेल मेंटेन दिखाई देता है. यहां वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए सैनिकों की कब्र भी मौजूद हैं.

यह भी पढ़ें: मैडम की शादी में गया स्टूडेंट, स्टेज पर ही पूछने लगा डाउट, दुल्हन बनी टीचर ने दिया ये जवाब
 

Add Zee News as a Preferred Source

कब्रिस्तान को देखकर क्या बोले यूजर्स?
इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर @dolly_in_new_zealand नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और खबर लिखे जाने तक इस वीडियो पर 10 हजार से ज्यादा लाइक हो चुके हैं. इतना ही नहीं वीडियो देखने के बाद यूजर्स मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई कह रहा है कि न्यूजीलैंड का भूत लग जाएगा तो कोई कह रहा है कि हमें नहीं जाना. कुछ यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि आप वहां क्यों गए तो कोई इसे पार्क से भी खूबसूरत बता रहा है. 

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो के आधार पर बनाई गई है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

video viralNew Zealandbeautiful cemetery

Trending news

छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
Amruta Fadnavis
छोड़ दी बैंक की 23 साल की नौकरी, क्या अब फुल टाइम सिंगर बनेंगी अमृता फडणवीस?
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
National News
आतंकियों ने बिछाया मौत का सामान, 2 महीने में 6 IED तबाह; कैसे फेल हुआ प्लान?
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
Narsimha Yadav
शर्ट उतार देश का नाम खराब किया, कौन है AI समिट प्रोटेस्ट का ऑर्गनाइजर नरसिम्हा यादव
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
West Bengal
बंगाल में SIR का काम क्यों अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए बताया
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
Emmanuel Macron
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी 'धुरंधर' के मुरीद, वीडियो से दिया बड़ा मैसेज; VIDEO
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
West Benga
पुरुलिया में चल रही थी बम बनाने की फैक्ट्री? धमाके के बाद BJP ने लगाया आरोप
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
Congress Leader Jairam Ramesh
'विश्वगुरु' बताने वाले ज्ञान देने में बिजी हैं...जयराम रमेश ने सरकार पर साधा निशाना
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
Board of Peace
कौन हैं नामग्या सी. खम्पा? जिन्होंने Board of Peace की बैठक में किया भारत का नेतृत्व
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
Gujarat news
जहां एक भी मुस्लिम नहीं, वहां सैकड़ों निकाह? प्रेम 'जाल' पर गुजरात सरकार की कैंची
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट पहुंची 'बाबरी' की बहस, याचिका पर SC ने किया सुनवाई से इंकार