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काउंसिल मीटिंग में बैठे थे नेता, पीछे बाथरूम में सूख रहे थे अंडरगारमेंट्स; मेयर ने कहा- कैमरा इधर करिए! वीडियो Viral

न्यूजीलैंड की डुनेडिन सिटी काउंसिल की ऑनलाइन मीटिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मीटिंग में शामिल पार्षद जो गैलर अपने बाथरूम से कैमरे पर नजर आईं और उनके पीछे कपड़े सूखते दिखाई दे रहे थे. इनमें अंडरगारमेंट्स भी साफ नजर आ रहे थे. मेयर सोफी बार्कर ने जब उन्हें कैमरा दूसरी तरफ करने के लिए कहा, तो गैलर ने इसे लेकर बिल्कुल सहज अंदाज में जवाब दिया और मीटिंग जारी रखी.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 09, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 09:35 AM IST
काउंसिल मीटिंग में बैठे थे नेता, पीछे बाथरूम में सूख रहे थे अंडरगारमेंट्स; मेयर ने कहा- कैमरा इधर करिए! वीडियो Viral
Image Credit: Image credit: X/@AFP

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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