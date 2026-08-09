/काउंसिल मीटिंग में बैठे थे नेता, पीछे बाथरूम में सूख रहे थे अंडरगारमेंट्स; मेयर ने कहा- कैमरा इधर करिए! वीडियो Viral

ऑनलाइन मीटिंग के दौर में घर से ऑफिस या सरकारी मीटिंग अटेंड करना अब कोई नई बात नहीं है. लेकिन न्यूजीलैंड में एक पार्षद के लिए यह ऑनलाइन मीटिंग उस वक्त यादगार बन गई, जब उनका कैमरा घर के ऐसे हिस्से में ऑन हो गया, जहां पीछे सूखते कपड़ों ने सबका ध्यान खींच लिया.
डुनेडिन सिटी काउंसिल की एक लाइवस्ट्रीम मीटिंग में पार्षद जो गैलर सोमवार, 3 अगस्त को अपने बाथरूम से जुड़ी थीं. वह कैमरे के सामने बैठकर मीटिंग में हिस्सा ले रही थीं. शुरुआत में उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे का पूरा बैकग्राउंड भी कैमरे में दिखाई दे रहा है.
मीटिंग के दौरान गैलर ने खुद पूछा कि क्या बाकी लोग उन्हें देख पा रहे हैं. उन्होंने कैमरे के सामने कहा, 'उम्म, ठीक है... क्या आप मुझे देख सकते हैं?' इस पर मेयर सोफी बार्कर ने हां में जवाब दिया. लेकिन इसके बाद उन्होंने गैलर को यह भी बताया कि कैमरे में उनके पीछे सूखते कपड़े भी साफ नजर आ रहे हैं. मेयर ने उन्हें सलाह दी कि शायद उन्हें कैमरा दूसरी तरफ कर लेना चाहिए. इस पर गैलर ने कुछ हैरानी के साथ पूछा कि आखिर कैमरा कहां किया जाए. इसके बाद जब मेयर ने साफ किया कि पीछे उनके कपड़े दिखाई दे रहे हैं, तो गैलर ने इसे लेकर कोई खास परेशानी नहीं दिखाई.
सबसे दिलचस्प बात यह रही कि गैलर ने कैमरा बंद करने या तुरंत बैकग्राउंड बदलने के बजाय बातचीत को बेहद सामान्य तरीके से लिया. उन्होंने कहा कि इसमें कोई परेशानी नहीं है और लोग उनके कपड़े देख सकते हैं. इसके बाद वह अपने मुद्दे पर बात करती रहीं. इस दौरान कैमरे के पीछे सूखते कपड़े भी नजर आते रहे. मीटिंग का यही हिस्सा बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. लोगों ने वीडियो शेयर करते हुए ऑनलाइन मीटिंग में प्राइवेसी और बैकग्राउंड को लेकर मजेदार कमेंट किए.
वीडियो वायरल होते ही यूजर्स की प्रतिक्रियाएं भी आने लगीं. कुछ लोगों ने इसे ऑनलाइन मीटिंग की बड़ी भूल बताया, तो कुछ ने कहा कि आखिर इसमें इतना बड़ा मुद्दा क्या है? एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर कोई व्यक्ति घर से मीटिंग कर रहा है, तो उसके कपड़े सूखते दिखाई देने में इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए. एक अन्य यूजर ने कहा कि यह जरूर अजीब चुनाव था, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं होगी. वहीं, कई लोगों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की सलाह दी. यूजर्स ने कहा कि जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और वेबएक्स जैसे प्लेटफॉर्म में वर्चुअल बैकग्राउंड का ऑप्शन होता है. ऐसे में मीटिंग के दौरान घर का पर्सनल स्पेस कैमरे में दिखने से आसानी से बचा जा सकता है.
इस घटना ने एक बार फिर दिखाया कि ऑनलाइन मीटिंग में कैमरा ऑन करने से पहले बैकग्राउंड चेक करना कितना जरूरी है. खासकर जब कोई मीटिंग लाइवस्ट्रीम हो रही हो या उसमें पब्लिक फिगर शामिल हो. ऑनलाइन मीटिंग में लोग अक्सर कैमरे के सामने खुद को लेकर ज्यादा सतर्क रहते हैं, लेकिन पीछे क्या दिखाई दे रहा है, इस पर ध्यान नहीं देते. कभी बच्चों के खिलौने, कभी घर का सामान और कभी कपड़े कैमरे में नजर आ जाते हैं. जो गैलर के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार कैमरे के पीछे दिख रहा बैकग्राउंड सोशल मीडिया के लिए वायरल कंटेंट बन गया.
दिलचस्प बात यह है कि हाल के दिनों में न्यूजीलैंड के आसपास के राजनीतिक जगत से जुड़ा यह अकेला वायरल वीडियो नहीं है. पिछले महीने कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रांत के एक राजनेता बिल ऑलिवर भी सोशल मीडिया पर चर्चा में आए थे. वह विधानसभा में भाषण दे रहे थे और इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर AI चैटबॉट से तैयार जवाब का एक हिस्सा लगभग उसी अंदाज में पढ़ दिया, जिस तरह वह AI के निर्देश के रूप में लिखा गया था. उनके भाषण में यह लाइन भी सुनाई दी कि यह हिस्सा एक सीरीज की छोटी-छोटी बातों के बजाय ज्यादा नेचुरल और फ्लो वाली लेजिस्लेटिव स्पीच जैसा होना चाहिए. भाषण के दौरान यह गलती लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गई.
जो गैलर का वीडियो भले ही लोगों के लिए हंसी-मजाक का कंटेंट बन गया हो, लेकिन इसके पीछे ऑनलाइन मीटिंग की एक छोटी सी सीख भी छिपी है. कैमरा ऑन करने से पहले यह देख लेना जरूरी है कि सामने के साथ-साथ पीछे क्या-क्या रिकॉर्ड हो रहा है. हालांकि, गैलर ने खुद इस स्थिति को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया और सहज अंदाज में मीटिंग जारी रखी. यही उनका रवैया भी वीडियो को और मजेदार बनाता है. सोशल मीडिया पर लोग भले ही इस घटना को लेकर अलग-अलग राय दे रहे हों, लेकिन एक बात साफ है- ऑनलाइन मीटिंग में कैमरा ऑन करने से पहले एक बार बैकग्राउंड देख लेना हमेशा बेहतर है, वरना आपकी छोटी सी गलती अगले ही पल इंटरनेट का वायरल वीडियो बन सकती है.
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