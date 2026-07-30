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आसमान में हुआ जोरदार धमाका, हर तरफ फैल गई रोशनी! यहां दिखा उल्कापिंडों का नया रूप; Video देख उड़े होश

New Zealand के लोगों ने एक ही रात ऐसा नजारा देखा, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. रात के अंधेरे में दो विशाल उल्काएं (Meteor) तेज रफ्तार से आसमान को चीरती हुई गुजर गईं. सफेद, नारंगी और बैंगनी रोशनी से चमकते इस नजारे के साथ जोरदार सोनिक बूम भी सुनाई दिया. कई लोगों को पहले लगा कि कोई विमान हादसे का शिकार हो गया है, जबकि वैज्ञानिकों ने इसे बेहद दुर्लभ खगोलीय घटना बताया.

Written BySantosh Mishra
Published: Jul 30, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 12:41 PM IST
आसमान में हुआ जोरदार धमाका, हर तरफ फैल गई रोशनी! यहां दिखा उल्कापिंडों का नया रूप; Video देख उड़े होश
Image Credit: Image credit: X/@Kordoneuropa

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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