/आसमान में हुआ जोरदार धमाका, हर तरफ फैल गई रोशनी! यहां दिखा उल्कापिंडों का नया रूप; Video देख उड़े होश

न्यूजीलैंड में रविवार रात लोगों के लिए आम रात नहीं थी. क्योंकि उन्होंने अचानक आसमान में तेज रोशनी की एक लंबी लकीर देखी और देखते ही देखते पूरा आसमान कुछ सेकंड के लिए चमक उठा. इसके कुछ देर बाद फिर एक और विशाल उल्का दिखाई दी. इस दौरान कई इलाकों में लोगों ने तेज धमाके जैसी आवाज भी सुनी, जिससे लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में इस घटना के वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगीं.
पहली उल्का South Island के ऊपर दिखाई दी, जबकि दूसरी रात करीब 10:20 बजे North Island के आसमान में नजर आई. Dashcam, CCTV कैमरों और ज्वालामुखी निगरानी कैमरों में यह पूरा दृश्य रिकॉर्ड हो गया. कुछ सेकंड के लिए आसमान सफेद, नारंगी और बैंगनी रंग की चमक से भर गया, जिसने इस घटना को और भी रोमांचक बना दिया.
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, इस घटना के बाद न्यूजीलैंड की जियोलॉजिकल एजेंसी GeoNet ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर किया. एजेंसी ने लोगों से पूछा कि क्या उन्होंने रात में यह Meteor देखा. एजेंसी के ज्वालामुखी कैमरे में भी यह आग का गोला साफ दिखाई दिया. वीडियो सामने आने के बाद हजारों लोगों ने अपने अनुभव शेयर किए. ऑकलैंड के एक निवासी ने बताया कि उन्होंने रात करीब 8:40 बजे आसमान में बेहद चमकीली रोशनी देखी, जिसके पीछे लंबी लकीर काफी देर तक दिखाई देती रही. उनका कहना था कि ऐसा नजारा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था.
A huge fiery meteor flew over New Zealand.
Residents of the North Island reported seeing a bright fiery object. Witnesses said the phenomenon was accompanied by a loud roar. Experts have not ruled out the possibility that a piece of the meteor may have fallen to Earth. pic.twitter.com/itQJ5V0cE4
— Kordon (@Kordoneuropa) July 29, 2026
इस घटना को देखने वाले कई लोगों ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि किसी विमान में आग लग गई है. इस घटना को देखने वाले एक व्यक्ति ने कहा कि आग का गोला इतना बड़ा था कि कुछ पल के लिए उन्हें लगा कोई बड़ा हादसा हो गया है. एक अन्य व्यक्ति ने बताया कि उल्का का रंग चमकीला नारंगी था, जबकि उसके पीछे बैंगनी रंग की लंबी पूंछ दिखाई दे रही थी. कई लोगों ने कहा कि उसकी रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ सेकंड के लिए पूरा इलाका दिन जैसा नजर आने लगा. कुछ लोगों ने इसे 'Absolutely Insane' यानी पूरी तरह अविश्वसनीय बताया. वहीं, कई लोगों ने कहा कि उल्का की पूंछ आसमान के बड़े हिस्से तक फैली हुई थी और उसमें कई रंग दिखाई दे रहे थे.
यह घटना सिर्फ देखने तक सीमित नहीं रही. Meteor के गुजरने के कुछ ही समय बाद कई इलाकों में लोगों ने तेज गड़गड़ाहट जैसी आवाज सुनी. कई लोगों ने बताया कि ऐसा लगा जैसे कहीं जोरदार विस्फोट हुआ हो. रूबी बे के एक निवासी ने कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने लोहे के ड्रम पर जोर से पत्थर मार दिया हो. वहीं, कुछ ग्रामीणों ने बताया कि धमाके की आवाज सुनते ही उनके मवेशी घबरा गए. एक किसान ने कहा कि उनकी गायें अचानक भागने लगीं और काफी देर तक शांत नहीं हुईं.
फायरबॉल्स आओटेरोआ नाम की Citizen Science संस्था के निदेशक स्टीव विन-हैरिस उस समय अपने घर के बाहर हॉट टब में बैठे थे. तभी अचानक पूरा आसमान रोशनी से भर गया. उन्होंने द गार्जियन को बताया कि पहले उन्हें लगा कि शायद बिजली चमकी है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनका मोबाइल लगातार बजने लगा. अलग-अलग इलाकों से लोगों के संदेश आने लगे कि उन्होंने भी वही दृश्य देखा है. उनके मुताबिक, इस घटना की सबसे खास बात सिर्फ उल्का का दिखाई देना नहीं था, बल्कि उसके साथ सुनाई देने वाला सोनिक बूम भी था. इससे साफ पता चलता है कि उल्का काफी बड़ी थी और पृथ्वी के वातावरण में बेहद तेज गति से प्रवेश कर रही थी.
खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार, उल्काएं अंतरिक्ष से बेहद तेज गति से पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती हैं. इनकी रफ्तार कई बार दर्जनों किलोमीटर प्रति सेकंड होती है. इतनी तेज गति के कारण वातावरण की हवा अचानक दबाव में आ जाती है और उसका तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसी वजह से उल्का आग के गोले की तरह चमकती दिखाई देती है. जब यह हवा को तेजी से चीरती है तो Shockwave बनती है, जिसे जमीन पर सोनिक बूम के रूप में सुना जाता है. अगर उल्का वातावरण में पूरी तरह जल जाए तो वह पृथ्वी तक नहीं पहुंचती. लेकिन अगर उसका कोई हिस्सा जमीन तक पहुंच जाए तो उसे Meteorite कहा जाता है.
इस दुर्लभ घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. लोगों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे यादगार आसमानी नजारा बताया. कई यूजर्स ने लिखा कि उन्होंने पहली बार इतनी बड़ी उल्का को अपनी आंखों से देखा. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि उन्हें लगा एलियन धरती पर आ गए हैं, जबकि कई लोगों ने इसे प्रकृति का सबसे शानदार शो बताया. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी बड़ी और रंग-बिरंगी उल्काएं रोज देखने को नहीं मिलतीं, इसलिए यह घटना खगोल विज्ञान के लिहाज से भी काफी खास मानी जा रही है.
न्यूजीलैंड के लोगों के लिए यह रात किसी फिल्मी सीन से कम नहीं थी. कुछ सेकंड के लिए आसमान में फैली रंग-बिरंगी रोशनी, उसके बाद सुनाई दिया तेज सोनिक बूम और फिर सोशल मीडिया पर वायरल होते वीडियो. इन सबने इस घटना को यादगार बना दिया. वैज्ञानिक अब इस Meteor Event का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं, जबकि लोगों के लिए यह रात जिंदगी भर याद रहने वाला एक अनोखा अनुभव बन गई.
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