3 साल तक हर जाल को देती रही मात... आखिर क्यों गोली मारकर खत्म करनी पड़ी 'नाइन लाइव्स' बिल्ली

न्यूजीलैंड में 'नाइन लाइव्स' नाम से मशहूर एक जंगली बिल्ली पिछले तीन साल से वन्यजीव संरक्षण टीमों और अधिकारियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी. यह बड़ी ग्रे टैबी बिल्ली इतनी चालाक थी कि उसे पकड़ने के लिए लगाए गए जाल, कैमरे और निगरानी उपकरण हर बार बेकार साबित हुए. उसकी असाधारण फुर्ती और शिकार करने की क्षमता के कारण स्थानीय लोग उसे 'नाइन लाइव्स' यानी नौ जिंदगियों वाली बिल्ली कहने लगे थे. आखिरकार लंबी तलाश के बाद संरक्षण अभियान के तहत उसे पकड़कर मार दिया गया.
ब्रिटिश अखबार The Guardian की रिपोर्ट के अनुसार, ये जंगली बिल्ली न्यूजीलैंड की बेहद दुर्लभ पाटेके (Brown Teal) बत्तखों का लगातार शिकार कर रही थी. माना जाता है कि उसने इन दुर्लभ बत्तखों की कुल आबादी का लगभग एक प्रतिशत खत्म कर दिया. इसके अलावा उसने कई कीवी चूजों, स्थानीय गेको और अन्य मूल वन्यजीवों को भी अपना शिकार बनाया. संरक्षण विशेषज्ञों का कहना है कि इन जीवों की संख्या पहले से ही बेहद सीमित है, इसलिए एक अकेली शिकारी बिल्ली भी पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ा खतरा बन सकती है.
'नाइन लाइव्स' पहली बार साल 2023 में न्यूजीलैंड के नॉर्थलैंड स्थित प्यूरेरुआ प्रायद्वीप में कैमरों में दिखाई दी थी. इसके बाद उसे पकड़ने के लिए विशेष पिंजरे, आधुनिक ट्रैप, नाइट विजन कैमरे और कई अन्य तकनीकों का इस्तेमाल किया गया. लेकिन हर बार वह जाल से बचकर निकल गई. उसकी गतिविधियों ने संरक्षण टीमों को लंबे समय तक उलझाए रखा और उसे पकड़ना बेहद कठिन अभियान बन गया.
वन्यजीव संरक्षण संगठन Pest Free Purerua ने यह मानते हुए इलाके में 20 दुर्लभ पाटेके बत्तखों को छोड़ा था कि जंगली शिकारी नियंत्रित हो चुके हैं. लेकिन महज एक सप्ताह के भीतर पहली बत्तख मृत मिली. कैमरों की जांच में इसी बिल्ली की पहचान हुई. वर्ष 2024 में दोबारा 20 बत्तखें छोड़ी गईं, लेकिन 'नाइन लाइव्स' ने उनमें से 15 का शिकार कर लिया. इसके बाद संरक्षण एजेंसियों ने अभियान और तेज कर दिया और आखिरकार उसे जाल में फंसाकर गोली मार दी.
'नाइन लाइव्स' की मौत के बाद न्यूजीलैंड में नई बहस शुरू हो गई है. एक वर्ग का मानना है कि स्थानीय और संकटग्रस्त वन्यजीवों को बचाने के लिए यह कदम जरूरी था. वहीं पशु अधिकार समर्थकों का कहना है कि बिल्ली को मारने के बजाय किसी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता था. सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं.
संरक्षण परियोजना के अधिकारियों के अनुसार, 'नाइन लाइव्स' के शव को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में लोगों को यह समझाया जा सके कि जंगली बिल्लियां स्थानीय जैव विविधता पर कितना गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं. परियोजना प्रबंधक एंडी मेंटर ने कहा कि यह सफलता आसान नहीं थी और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते ऐसी आक्रामक शिकारी प्रजातियों पर नियंत्रण नहीं किया जाए तो कई दुर्लभ स्थानीय जीव हमेशा के लिए विलुप्त होने के खतरे में पड़ सकते हैं.