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3 साल तक हर जाल को देती रही मात... आखिर क्यों गोली मारकर खत्म करनी पड़ी 'नाइन लाइव्स' बिल्ली

New Zealand Feral Cat Nine: न्यूजीलैंड में तीन साल तक वन्यजीव संरक्षण एजेंसियों को चकमा देने वाली 'नाइन लाइव्स' नाम की जंगली बिल्ली आखिरकार मारी गई. जानिए इस बिल्ली ने दुर्लभ पाटेके बत्तखों, कीवी चूजों और अन्य स्थानीय जीवों को कितना नुकसान पहुंचाया और उसकी मौत के बाद क्यों छिड़ गई नई बहस.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 04, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 07:33 PM IST
3 साल तक हर जाल को देती रही मात... आखिर क्यों गोली मारकर खत्म करनी पड़ी 'नाइन लाइव्स' बिल्ली

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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