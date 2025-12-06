महिला पत्रकार कर रही थी रिपोर्टिंग, अचानक हो गया भयावह हादसा, कैमरे में कैद हो गई घटना

Female journalist: घटना उस वक्त हुई जब न्यूजीलैंड के ते आओ विद मोआना की 32 वर्षीय महिला जेसिका टायसन रिपोर्टिंग कर रही थी. फास्ट फैशन पर एक सेगमेंट की शूटिंग के दौरान सीगल के अचानक हमले में वो घायल हो गई. लेकिन अचानक हुए इस हादसे से जेसिका काफी घबराई हुई दिखाई दी.
Seabird Attack: न्यूजीलैंड में एक चौंकाने वाला वीडियो उस वक्त कैमरे में कैद हो गया जब महिला पत्रकार अपनी ड्यूटी कर रही थी. रिपोर्टिंग के दौरान एक सीगल अचानक उड़कर महिला रिपोर्टर के ऊपर आ गिरा. इस हादसे में महिला रिपोर्टर की आंख पर हल्की चोट आई, हालांकि गनीमत रही की उनको ज्यादा चोट नहीं लगी. हादसे का वीडियो महिला रिपोर्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है, जिस पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
शूटिंग के दौरान हादसा
दरअसल, घटना उस वक्त हुई जब न्यूजीलैंड के ते आओ विद मोआना की 32 वर्षीय महिला जेसिका टायसन रिपोर्टिंग कर रही थी. फास्ट फैशन पर एक सेगमेंट की शूटिंग के दौरान सीगल के अचानक हमले में वो घायल हो गई. लेकिन अचानक हुए इस हादसे से जेसिका काफी घबराई हुई दिखाई दी. हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहा है की सीगल ने महिला रिपोर्टर पर जानबूझकर हमला नहीं किया बल्कि तेज हवा के चलते वो धरती की ओर गिर रहा था, इसी दौरान वो रिपोर्टर जेसिका से टकराया. इस हादसे में जेसिका के आंख की पुतली बाल-बाल बची है.
जेसिका के काम की प्रशंसा
जेसिका ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा वो बस अपना काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत की तो कुछ और ही योजना है. जेसिका ने कैप्शन में काम के प्रति अपनी सच्ची कमिटमेंट का भी जिक्र किया है. वहीं इंटरनेट यूजर्स ने इस हादसे पर चिंता जताते हुए जेसिका के काम की प्रशंसा की है. जेसिका की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो पर उनके प्रशंसकों और सहकर्मियों ने कहा कि इस हालात में आपने बड़ी खूबसूरती से खुद को संभाला है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो चिल्लाता ही रहता. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए जेसिका के सही सलामत होने को लेकर खुशी जताई.