Advertisement
trendingNow13031385
Hindi Newsजरा हटके

महिला पत्रकार कर रही थी रिपोर्टिंग, अचानक हो गया भयावह हादसा, कैमरे में कैद हो गई घटना

Female journalist: घटना उस वक्त हुई जब न्यूजीलैंड के ते आओ विद मोआना की 32 वर्षीय महिला जेसिका टायसन रिपोर्टिंग कर रही थी. फास्ट फैशन पर एक सेगमेंट की शूटिंग के दौरान सीगल के अचानक हमले में वो घायल हो गई. लेकिन अचानक हुए इस हादसे से जेसिका काफी घबराई हुई दिखाई दी.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 06, 2025, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महिला पत्रकार कर रही थी रिपोर्टिंग, अचानक हो गया भयावह हादसा, कैमरे में कैद हो गई घटना

Seabird Attack: न्यूजीलैंड में एक चौंकाने वाला वीडियो उस वक्त कैमरे में कैद हो गया जब महिला पत्रकार अपनी ड्यूटी कर रही थी. रिपोर्टिंग के दौरान एक सीगल अचानक उड़कर महिला रिपोर्टर के ऊपर आ गिरा. इस हादसे में महिला रिपोर्टर की आंख पर हल्की चोट आई, हालांकि गनीमत रही की उनको ज्यादा चोट नहीं लगी. हादसे का वीडियो महिला रिपोर्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है, जिस पर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. 

शूटिंग के दौरान हादसा
दरअसल, घटना उस वक्त हुई जब न्यूजीलैंड के ते आओ विद मोआना की 32 वर्षीय महिला जेसिका टायसन रिपोर्टिंग कर रही थी. फास्ट फैशन पर एक सेगमेंट की शूटिंग के दौरान सीगल के अचानक हमले में वो घायल हो गई. लेकिन अचानक हुए इस हादसे से जेसिका काफी घबराई हुई दिखाई दी. हालांकि, वीडियो में दिखाई दे रहा है की सीगल ने महिला रिपोर्टर पर जानबूझकर हमला नहीं किया बल्कि तेज हवा के चलते वो धरती की ओर गिर रहा था, इसी दौरान वो रिपोर्टर जेसिका से टकराया. इस हादसे में जेसिका के आंख की पुतली बाल-बाल बची है.

यह भी पढ़ें: तेज रफ्तार कार ने खोया आपा, सामने से आ रही सफेद स्फीट में लगी जबरदस्त टक्कर, पब्लिक के उड़ गए होश

Add Zee News as a Preferred Source

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by JESS TYSON (@jessicatyson08)

जेसिका के काम की प्रशंसा

जेसिका ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा वो बस अपना काम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुदरत की तो कुछ और ही योजना है. जेसिका ने कैप्शन में काम के प्रति अपनी सच्ची कमिटमेंट का भी जिक्र किया है. वहीं इंटरनेट यूजर्स ने इस हादसे पर चिंता जताते हुए जेसिका के काम की प्रशंसा की है. जेसिका की तरफ से सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो पर उनके प्रशंसकों और सहकर्मियों ने कहा कि इस हालात में आपने बड़ी खूबसूरती से खुद को संभाला है. वहीं एक यूजर ने लिखा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो चिल्लाता ही रहता. एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए जेसिका के सही सलामत होने को लेकर खुशी जताई.

About the Author
author img
Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

TAGS

Bird Attack

Trending news

प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
IndiGo
Indigo कब देगा यात्रियों को रिफंड? Video में माफी के बाद एयरलाइंस ने दे दिया जवाब
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
Right to Disconnect Bill 2025
ऑफिस टाइम के बाद अब परेशान नहीं करेगी बॉस की फोन कॉल, लोकसभा में आया बिल
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
Babri Masjid
कान खोल कर सुन लो RSS वालों जब तक दुनिया... 6 दिसंबर पर 'बाबरी' को लेकर गरजे ओवैसी
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
IndiGo flight cancellation
IndiGo flight ने दिया धोखा, रेलवे ने थामा यात्रियों का हाथ, हावड़ा-CSMT स्पेशल ट्रेन
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
Babri Masjid
बंगाल में हुमायूं ने रखी बाबरी की नींव, कहा- मुसलमानों के रहते कोई हिला न सकेगा ईंट
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
Ajit Pawar
मराठी गाने पर जमकर थिरके अजीत-रोहित पवार; फैमिली फंक्शन में भूल गए राजनीतिक मतभेद
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
DK Shivakumar
'यह मेरे लिए चौंकाने वाला है...', किस नोटिस पर विवश हुए डीके शिवकुमार?
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
india us trade deal
भारत-रूस नजदीकी से परेशान अमेरिका! जयशंकर बोले- 'किससे रिश्ता रखना है हम तय करेंगे'
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे
Delhi Blast 2025
हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकी मत समझो...दिल्ली हमले पर उमर अबदुल्ला बोले- हम भी रोए थे