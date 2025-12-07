Advertisement
trendingNow13031991
Hindi Newsजरा हटके

अब सपना नहीं हकीकत! न्यूजीलैंड का ‘गोल्डन वीजा’ खोल रहा है विदेश में बसने का सबसे आसान दरवाजा, जानें...

न्यूजीलैंड ने नया ‘बिज़नेस इन्वेस्टर वर्क वीज़ा’ लॉन्च किया है, जिससे निवेशक चार साल रहकर बिज़नेस कर सकते हैं और सीधी PR पा सकते हैं. परिवार को साथ ले जाने की सुविधा और दो नए मौसमी वीज़ा भी शुरू किए गए हैं.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:02 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब सपना नहीं हकीकत! न्यूजीलैंड का ‘गोल्डन वीजा’ खोल रहा है विदेश में बसने का सबसे आसान दरवाजा, जानें...

न्यूजीलैंड ने उन लोगों के लिए बड़ा मौका खोल दिया है जो परिवार के साथ विदेशी जिंदगी बसाने का सपना देखते हैं. सरकार ने नया ‘बिज़नेस इन्वेस्टर वर्क वीज़ा’ लॉन्च किया है, जो निवेशकों को न सिर्फ वहां बिज़नेस बढ़ाने का मौका देता है, बल्कि सीधे स्थायी रेज़िडेंसी (PR) की राह भी आसान कर देता है. अगर कोई न्यूजीलैंड में घर, जमीन या संपत्ति खरीदकर लंबे समय तक रहना चाहता है, तो यह वीज़ा उसके लिए किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है. आवेदन शुरू हो चुके हैं और फायदे बेहद आकर्षक हैं.

न्यूजीलैंड का यह नया ‘बिज़नेस इन्वेस्टर वर्क वीज़ा’ 24 नवंबर से लागू हो चुका है. इस वीज़ा से निवेशकों को चार साल तक रहने, बिज़नेस करने और परिवार को साथ रखने की अनुमति मिलती है. सरकार का कहना है कि इस वीज़ा से देश में रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. रेज़िडेंसी के लिए दो विकल्प दिए गए हैं. पहला, तीन साल में NZD 1 मिलियन का निवेश और दूसरा, फास्ट-ट्रैक जिसमें 12 महीने में NZD 2 मिलियन निवेश पर सीधी रेज़िडेंसी मिल सकती है.

परिवार, निवेश विकल्प और जरूरी योग्यताएं

Add Zee News as a Preferred Source

यह वीज़ा निवेशक को जीवनसाथी और बच्चों को लेकर बसने की सुविधा देता है, जिससे नए देश में शुरुआत आसान होती है. हालांकि इसके लिए कुछ कड़े मानदंड भी रखे गए हैं. उम्र 55 वर्ष से कम, मजबूत व्यवसायिक अनुभव, कम से कम 5 कर्मचारियों वाली कंपनी चलाने का रिकॉर्ड या फिर सालाना NZD 1 मिलियन का राजस्व. साथ ही, जिस व्यवसाय में निवेश हो वह 5 साल पुराना और सक्रिय होना चाहिए. रहने के लिए अतिरिक्त NZD 500,000 की राशि और नौकरी सृजन की शर्त भी जरूरी है.

 बिज़नेस सफल तो PR पक्की और दो नए वीज़ा भी शुरू

जब निवेशक तय अवधि तक बिज़नेस को सफलतापूर्वक चलाते हैं, तो वे बिज़नेस इन्वेस्टर रेज़ीडेंट वीज़ा के लिए आवेदन कर स्थायी रूप से न्यूजीलैंड में बस सकते हैं. इसी के साथ देश ने 8 दिसंबर से दो नए मौसमी वीज़ा, ग्लोबल वर्कफोर्स सीज़नल वीज़ा (GWSV) और पीक सीज़नल वीज़ा (PSV) भी शुरू किए हैं. ये वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को अल्पकालिक अवधि में काम करने का अवसर देते हैं, जबकि स्थानीय नागरिकों की नौकरी सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

New Zealand VisaGolden VisaInvestment Visa

Trending news

कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
Supreme Court
कुंभ पर SC के पूर्व जज ने उठाया सवाल, बोले- अंधविश्वास से लड़ना धर्म-विरोध नहीं
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
today weather update
UP, दिल्ली और हरियाणा में बारिश के बाद हड्डियां जमा देगी ठिठुरन, कोहरा करेगा बेहाल
गोवा के क्लब में भीषण आग; 23 की मौत, CM सावंत मौके पर पहुंचे दिए जांच के आदेश
Goa Fire
गोवा के क्लब में भीषण आग; 23 की मौत, CM सावंत मौके पर पहुंचे दिए जांच के आदेश
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
Unclaimed Money
सरकार बांट रही 190 करोड़ रुपये... लावारिस नोटों का आखिर क्या होगा? हैरत में हैं लोग
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
infertility treatment
IVF से मां बनने की जोड़ों को चुकानी पड़ रही भारी कीमत, रिसर्च में बड़ा खुलासा
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
DNA
नई बाबरी का फीता काटने आए हुमायूं के शेख असली या नकली, नाम बताया पहचान क्यों छिपाई?
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
Nagaland
अंगामी ट्राइब के आयोजन में जमकर झूमे सिंधिया, ऐसा अंदाज आपने पहले न होगा देखा होगा
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
congress
सियासत में कोई स्थाई दोस्त या दुश्मन नहीं, केरल में लेफ्ट-BJP-कांग्रेस के गठबंधन
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
DNA
पश्चिम बंगाल में नई बाबरी का शिलान्यास, हुमायूं देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता बने?
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब
Indigo Flight Crisis
सॉरी बोलने से इंडिगो के सारे पाप धुल जाएंगे? उड़ान संकट का प्लान 'ब्लैकमेल' बेनकाब