अब सपना नहीं हकीकत! न्यूजीलैंड का ‘गोल्डन वीजा’ खोल रहा है विदेश में बसने का सबसे आसान दरवाजा, जानें...

न्यूजीलैंड ने उन लोगों के लिए बड़ा मौका खोल दिया है जो परिवार के साथ विदेशी जिंदगी बसाने का सपना देखते हैं. सरकार ने नया ‘बिज़नेस इन्वेस्टर वर्क वीज़ा’ लॉन्च किया है, जो निवेशकों को न सिर्फ वहां बिज़नेस बढ़ाने का मौका देता है, बल्कि सीधे स्थायी रेज़िडेंसी (PR) की राह भी आसान कर देता है. अगर कोई न्यूजीलैंड में घर, जमीन या संपत्ति खरीदकर लंबे समय तक रहना चाहता है, तो यह वीज़ा उसके लिए किसी गोल्डन टिकट से कम नहीं है. आवेदन शुरू हो चुके हैं और फायदे बेहद आकर्षक हैं.

न्यूजीलैंड का यह नया ‘बिज़नेस इन्वेस्टर वर्क वीज़ा’ 24 नवंबर से लागू हो चुका है. इस वीज़ा से निवेशकों को चार साल तक रहने, बिज़नेस करने और परिवार को साथ रखने की अनुमति मिलती है. सरकार का कहना है कि इस वीज़ा से देश में रोजगार और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे. रेज़िडेंसी के लिए दो विकल्प दिए गए हैं. पहला, तीन साल में NZD 1 मिलियन का निवेश और दूसरा, फास्ट-ट्रैक जिसमें 12 महीने में NZD 2 मिलियन निवेश पर सीधी रेज़िडेंसी मिल सकती है.

परिवार, निवेश विकल्प और जरूरी योग्यताएं

Add Zee News as a Preferred Source

यह वीज़ा निवेशक को जीवनसाथी और बच्चों को लेकर बसने की सुविधा देता है, जिससे नए देश में शुरुआत आसान होती है. हालांकि इसके लिए कुछ कड़े मानदंड भी रखे गए हैं. उम्र 55 वर्ष से कम, मजबूत व्यवसायिक अनुभव, कम से कम 5 कर्मचारियों वाली कंपनी चलाने का रिकॉर्ड या फिर सालाना NZD 1 मिलियन का राजस्व. साथ ही, जिस व्यवसाय में निवेश हो वह 5 साल पुराना और सक्रिय होना चाहिए. रहने के लिए अतिरिक्त NZD 500,000 की राशि और नौकरी सृजन की शर्त भी जरूरी है.

बिज़नेस सफल तो PR पक्की और दो नए वीज़ा भी शुरू

जब निवेशक तय अवधि तक बिज़नेस को सफलतापूर्वक चलाते हैं, तो वे बिज़नेस इन्वेस्टर रेज़ीडेंट वीज़ा के लिए आवेदन कर स्थायी रूप से न्यूजीलैंड में बस सकते हैं. इसी के साथ देश ने 8 दिसंबर से दो नए मौसमी वीज़ा, ग्लोबल वर्कफोर्स सीज़नल वीज़ा (GWSV) और पीक सीज़नल वीज़ा (PSV) भी शुरू किए हैं. ये वीज़ा अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारियों को अल्पकालिक अवधि में काम करने का अवसर देते हैं, जबकि स्थानीय नागरिकों की नौकरी सुरक्षा को प्राथमिकता में रखते हैं.