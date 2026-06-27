/घर है या कोई खिलौना! बिना एक भी ईंट तोड़े पूरा मकान ही ट्रक पर लादकर ले गया शख्स; Video देख चकराया लोगों का सिर

New Zealand House Moving: क्या आपने कभी सोचा है कि कोई पूरा घर अपनी जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? आमतौर पर जब घर बदलना होता है तो लोग सामान पैक करते हैं और नए घर में चले जाते हैं. लेकिन न्यूजीलैंड में कुछ ऐसा भी होता है, जहां लोग सिर्फ सामान नहीं बल्कि पूरा मकान ही शिफ्ट कर देते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में यही नजारा देखने को मिला, जहां एक पूरा घर बिना तोड़े ट्रक पर रखा गया और उसे दूसरी जगह ले जाया गया. वीडियो देखकर कई लोग हैरान हैं कि आखिर इतना बड़ा घर बिना नुकसान के कैसे शिफ्ट हो सकता है. यह तरीका वहां काफी आम है, लेकिन भारत समेत कई देशों के लोगों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा है.
यह वीडियो न्यूजीलैंड में रहने वाली भारतीय कंटेंट क्रिएटर डॉली प्रजापति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक टीम पूरे घर को सावधानी से तैयार करती है. इसके बाद बड़े हाइड्रॉलिक जैक की मदद से पूरे मकान को धीरे-धीरे जमीन से ऊपर उठाया जाता है. जब घर पूरी तरह ऊपर उठ जाता है तो उसे एक खास तरह के बड़े ट्रेलर पर रखा जाता है. इसके बाद ट्रक धीरे-धीरे सड़क के रास्ते उस घर को नई जगह लेकर जाता है. इस दौरान सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे घर को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे.
पहली नजर में यह किसी फिल्म का सीन लग सकता है, लेकिन न्यूजीलैंड में यह काफी पुरानी और प्रचलित प्रक्रिया है. दरअसल, वहां कई घर लकड़ी से बने होते हैं. इन घरों को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जरूरत पड़ने पर इन्हें उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सके. कई बार लोग नया घर बनाने की बजाय पुराने घर को ही दूसरी जगह शिफ्ट करना ज्यादा आसान और सस्ता समझते हैं. इससे न सिर्फ पैसे बचते हैं, बल्कि पुरानी बिल्डिंग और सामान का दोबारा इस्तेमाल भी हो जाता है. इसके अलावा कई बार जमीन बदलने, नए प्रोजेक्ट शुरू होने या किसी फार्म हाउस को दूसरी जगह ले जाने के लिए भी पूरे घर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है.
पूरा घर शिफ्ट करना कोई आसान काम नहीं होता. इसके लिए पहले इंजीनियर और एक्सपर्ट टीम घर की जांच करती है. देखा जाता है कि घर की बनावट कितनी मजबूत है और उसे उठाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाएगा. इसके बाद हाइड्रॉलिक जैक की मदद से घर को ऊपर उठाया जाता है. फिर उसे मजबूत ट्रेलर पर लॉक कर दिया जाता है. अगर घर बहुत बड़ा हो तो कई बार उसे दो या तीन हिस्सों में बांटकर भी ले जाया जाता है. सड़क पर ले जाते समय ट्रक के साथ सुरक्षा वाहन चलते हैं. कई बार बिजली के तारों को अस्थायी रूप से हटाना पड़ता है, ताकि घर आराम से निकल सके. पूरे रास्ते ट्रैफिक और सुरक्षा नियमों का ध्यान रखा जाता है. नई जगह पहुंचने के बाद घर को पहले से तैयार नींव पर रखा जाता है और दोबारा जोड़ दिया जाता है.
भारत में भी घरों को उठाने वाली तकनीक का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मकसद ज्यादातर घर को दूसरी जगह ले जाना नहीं बल्कि उसे ऊंचा करना होता है. जैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में कई बार घर की ऊंचाई बढ़ाई जाती है, जिससे पानी से बचाव हो सके. पूरे घर को ट्रक पर रखकर दूसरी जगह ले जाने की प्रक्रिया भारत में बहुत कम देखने को मिलती है. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां के ज्यादातर मकानों का कंक्रीट से बना होना है. भारत में अधिकतर घर ईंट, सीमेंट और लोहे से बने होते हैं, जिन्हें इस तरह उठाकर ले जाना काफी मुश्किल होता है. इसके अलावा घनी आबादी, छोटी सड़कें, ट्रैफिक और बिजली के तार भी बड़ी चुनौती बन जाते हैं.
जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई भारतीय यूजर्स ने कहा कि भारत में तो सामान शिफ्ट करने में ही कई दिन लग जाते हैं, यहां तो पूरा घर ही उठा लिया गया. एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर लगता है कि सही प्लानिंग और तकनीक से बहुत कुछ संभव है. वहीं कई लोगों ने कहा कि लकड़ी के घर होने की वजह से न्यूजीलैंड में यह तरीका ज्यादा आसान है. कुछ यूजर्स ने इसे शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया. लोगों का कहना है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ट्रांसपोर्टेबल घरों का चलन बढ़ता है तो इससे समय और लागत दोनों बच सकते हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या सच में पूरा घर उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? न्यूजीलैंड का यह तरीका साबित करता है कि सही तकनीक और योजना के साथ यह बिल्कुल संभव है.