/घर है या कोई खिलौना! बिना एक भी ईंट तोड़े पूरा मकान ही ट्रक पर लादकर ले गया शख्स; Video देख चकराया लोगों का सिर

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इस पर जमकर प्रतिक्रिया दी. कई भारतीय यूजर्स ने कहा कि भारत में तो सामान शिफ्ट करने में ही कई दिन लग जाते हैं, यहां तो पूरा घर ही उठा लिया गया. एक यूजर ने लिखा कि यह देखकर लगता है कि सही प्लानिंग और तकनीक से बहुत कुछ संभव है. वहीं कई लोगों ने कहा कि लकड़ी के घर होने की वजह से न्यूजीलैंड में यह तरीका ज्यादा आसान है. कुछ यूजर्स ने इसे शानदार इंजीनियरिंग का उदाहरण बताया. लोगों का कहना है कि आने वाले समय में अगर ऐसे ट्रांसपोर्टेबल घरों का चलन बढ़ता है तो इससे समय और लागत दोनों बच सकते हैं. फिलहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर रहा है और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर क्या सच में पूरा घर उठाकर दूसरी जगह ले जाया जा सकता है? न्यूजीलैंड का यह तरीका साबित करता है कि सही तकनीक और योजना के साथ यह बिल्कुल संभव है.