Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /घर है या कोई खिलौना! बिना एक भी ईंट तोड़े पूरा मकान ही ट्रक पर लादकर ले गया शख्स; Video देख चकराया लोगों का सिर

घर है या कोई खिलौना! बिना एक भी ईंट तोड़े पूरा मकान ही ट्रक पर लादकर ले गया शख्स; Video देख चकराया लोगों का सिर

New Zealand House Moving: सोशल मीडिया पर न्यूजीलैंड का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूरा का पूरा घर बिना तोड़े एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए दिखाया गया है. हाइड्रॉलिक जैक की मदद से घर को उठाकर बड़े ट्रक पर रखा जाता है और फिर उसे नई जगह पहुंचाया जाता है.

Written BySantosh Mishra
Published: Jun 27, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:10 AM IST
घर है या कोई खिलौना! बिना एक भी ईंट तोड़े पूरा मकान ही ट्रक पर लादकर ले गया शख्स; Video देख चकराया लोगों का सिर
Image Credit: Image credit: instagram/@dolly_in_new_zealandSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Santosh Mishra

Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने न्यूज़ नेशन से लेकर इंडिया अहेड तक में काम किया है. इनके पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Taylor Swift-Travis Kelce की शादी की खबर से NY में क्यों मचा बवाल? जानकर लगा झटका
Taylor Swift17 min ago
2
Ketan Agarwal Murder Case47 min ago
3
Israel-Iran Tension57 min ago
4
rashifal by ajay bhambi1 hr ago
5
india-pakistan news1 hr ago