World’s Longest Name: दुनिया का वो शख्स जिसका नाम पढ़ते-पढ़ते दिन से हो जाएगी रात! गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

Meet Laurence Watkins: दुनिया का सबसे लंबा नाम न्यूजीलैंड के एक व्यक्ति के नाम है, जिसका पूरा नाम 2,000 शब्दों से अधिक का है. उनका पसंदीदा नाम “AZ2000” है.
World’s Longest Name: न्यूजीलैंड के रहने वाले लॉरेंस वॉटकिन्स ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे अब तक कोई तोड़ नहीं पाया। उन्होंने अपने नाम में 2253 मिडल नेम्स जोड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई. शादी के समय जब पुरोहित ने उनका पूरा नाम पढ़ा, तो उसे खत्म करने में करीब 20 मिनट लग गए. यह रिकॉर्ड आज भी कायम है और कानूनी रूप से कोई इसे दोहरा नहीं सकता.
किताबों और साथियों से चुने नाम
दरअसल, लॉरेंस वॉटकिन्स जब ऑकलैंड सिटी लाइब्रेरी में काम करते थे, तभी उन्होंने नाम बढ़ाने की शुरुआत की. उन्होंने नाम चुनने के लिए अलग-अलग किताबों और अपने साथियों की सलाह का सहारा लिया. 1990 में उन्होंने अदालत में आवेदन देकर आधिकारिक रूप से अपने नाम में हजारों मिडल नेम जोड़ लिए और दो साल बाद उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया.
कानूनी लड़ाई के बाद मिली मंजूरी
जब उन्होंने नाम बदलने के लिए आवेदन दिया तो पहले ऑकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसे मंजूर किया, लेकिन वेलिंगटन के रजिस्ट्रार जनरल ने इसे खारिज कर दिया. इसके बाद वॉटकिन्स हाई कोर्ट पहुंचे और आखिरकार केस जीत गए. हालांकि, इसके बाद न्यूजीलैंड में कानून बदल दिए गए ताकि कोई और व्यक्ति इतनी बड़ी संख्या में नाम न जोड़ सके.
फॉर्म में नहीं समाता नाम, लेकिन है गर्व
इतने लंबे नाम के कारण वॉटकिन्स को सरकारी कागजों में मुश्किलें आती हैं. अधिकतर फॉर्म उनके पूरे नाम को स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए वे आमतौर पर सिर्फ अपना सरनेम या शुरुआती तीन नाम ही लिखते हैं. लॉरेंस एलन एलॉयस वॉटकिन्स. उनके नामों में माओरी, सामोन, जापानी और चीनी मूल के शब्द शामिल हैं, जबकि उनका निजी संबंध इन भाषाओं से नहीं है. उनका पसंदीदा नाम “AZ2000” है, जो यह दर्शाता है कि उनके नाम A से Z तक हैं और कुल 2000 से ज्यादा हैं.