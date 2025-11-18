विदेशी लड़की को रोककर शारीरिक संबंध की मांग करने लगा लड़का, करने लगा मास्टरबेट! Video देख पुलिस ने किया ऐसा

Trending Photos
Solo Female Traveller Harassment Case: न्यूजीलैंड की एक सोलो महिला ट्रैवलर श्रीलंका में टुक-टुक से यात्रा कर रही थीं. चौथे दिन एक स्थानीय युवक ने स्कूटर पर उनका पीछा करना शुरू कर दिया. सुबह उनकी यात्रा खुशी से शुरू हुई थी उन्होंने सनराइज स्विम भी की लेकिन कुछ ही घंटों में पूरा दिन डर और तनाव में बदल गया. महिला ने बताया कि युवक बार-बार अपनी स्कूटर की स्पीड कम करता, फिर आगे निकल जाता.
शुरू में उन्होंने उसे हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसका व्यवहार अजीब होता गया. उन्होंने सोचा कि वह सड़क मोड़ने के बाद चला गया है, लेकिन वह फिर लौट आया. महिला जब थोड़ी देर आराम के लिए रुकीं, तभी वह दोबारा सामने आ गया.
ऐसा क्या कहा श्रीलंकाई शख्स ने?
महिला ने कहा कि युवक पहले दोस्ताना दिखा, लेकिन फिर उसने निजी सवाल पूछने शुरू कर दिए खासकर वह कहां ठहरी हैं. कुछ देर बाद युवक ने कैमरे पर ही उनसे शारीरिक संबंध की मांग की और तुरंत खुद को एक्सपोज कर दिया. वीडियो में वह स्पष्ट रूप से दिख रहा था कि वह महिला के सामने गंदी हरकत कर रहा था.
पूरे दिन तक सदमे में रही विदेशी महिला
घटना के बाद महिला स्पष्ट रूप से कांप रही थीं. उन्होंने कहा, “मुझे यकीन नहीं हुआ कि उसने ऐसा सवाल पूछा और मना करने पर भी खुद को दिखाने की हिम्मत रखी.” उन्होंने बताया कि पूरे ट्रिप के दौरान वह ‘ऑन ऐज’ रहीं और बार-बार डर महसूस हुआ. उन्होंने कहा, “मैं अपनी यात्रा खराब नहीं होने दूंगी, पर हां… मेरा कॉन्फिडेंस टूटा है. सोलो महिला होने की कीमत कभी-कभी बहुत भारी होती है.” महिला ने यह भी कहा कि दुनिया घूमना खूबसूरत है, लेकिन हर दिन आसान नहीं होता.
श्रीलंका पुलिस ने किया गिरफ्तार
अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में उन्होंने साफ लिखा, “यह सिर्फ एक आदमी की हरकत थी, पूरी श्रीलंका की छवि नहीं.” उन्होंने बताया कि उन्हें वहां के अधिकतर लोग बेहद अच्छे, मददगार और दयालु मिले. यह एक अलग घटना थी, जिसका असर पूरे देश की प्रतिष्ठा पर नहीं होना चाहिए. हालांकि, श्रीलंका की पुलिस ने शख्स को खोजकर गिरफ्तार कर लिया है.