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पैदा होते ही सिर के पीछे हाथ, पैर पर पैर रखकर लेटा बच्चा: डॉक्टर ने शेयर किया VIDEO, लोग बोले- इसे दुनिया की टेंशन नहीं

दुनिया में कदम रखने के कुछ ही मिनट बाद एक नवजात बच्चे का ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. बच्चा दोनों हाथ सिर के पीछे रखकर और एक पैर दूसरे पर चढ़ाकर बड़े आराम से लेटा दिखाई देता है. मिस्र के एक डॉक्टर ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. अब इस वीडियो पर लोग बच्चे के अंदाज पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

Written BySantosh Mishra
Published: Oct 19, 2026, 07:25 AM IST|Updated: Oct 19, 2026, 07:25 AM IST
पैदा होते ही सिर के पीछे हाथ, पैर पर पैर रखकर लेटा बच्चा: डॉक्टर ने शेयर किया VIDEO, लोग बोले- इसे दुनिया की टेंशन नहीं
Image Credit: डिलीवरी रूम में बच्चे का ऐसा रिलैक्स अंदाज देख डॉक्टर भी हैरान | Image credit: instagram/@islamalieldeh85

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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