/पैदा होते ही सिर के पीछे हाथ, पैर पर पैर रखकर लेटा बच्चा: डॉक्टर ने शेयर किया VIDEO, लोग बोले- इसे दुनिया की टेंशन नहीं

आमतौर पर आपने अभी पैदा हुए बच्चे को रोते हुए देखा होगा. अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछे भी, तो आपके दिमाग में रोते हुए बच्चे की तस्वीर याद आएगी. लेकिन मिस्र के काहिरा से सामने आए एक वीडियो ने इस तस्वीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है. यहां एक बच्चा पैदा होने के बाद ऐसे आराम से लेटा है, जैसे उसे दुनिया की किसी बात की चिंता ही नहीं है.
वीडियो में नवजात के दोनों हाथ सिर के पीछे रखे दिखाई देते हैं. वहीं, उसका एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ा हुआ है. बच्चे की इस मुद्रा को देखकर ऐसा लग रहा है, जैसे वह किसी आरामदायक सोफे पर लेटकर छुट्टी मना रहा हो. यही वजह है कि वीडियो देखने वाले लोग उसे लेकर तरह-तरह के मजेदार अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. किसी को उसका स्टाइल पसंद आ रहा है, तो कोई उसके आराम करने के तरीके पर हैरान है.
इस वीडियो को डॉ. इस्लाम एलदेह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. वह मिस्र की राजधानी काहिरा में बच्चों के डॉक्टर और नवजात शिशुओं की देखभाल से जुड़े एक्सपर्ट हैं. वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने बच्चे को 'बेबी किंग' कहा है. डॉक्टर की इस पोस्ट के बाद नवजात बच्चे का सिर के पीछे हाथ और पैर पर पैर रखकर लेटना लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया. बच्चे की खास बात सिर्फ उसका शांत दिखाई देना नहीं, बल्कि उसका लेटने का अंदाज भी है. हाथ सिर के पीछे और पैर एक-दूसरे पर रखकर लेटे बच्चे को देखकर कई लोगों को लगा कि मानो वह दुनिया में आते ही चिल करने के मूड में है.
वीडियो पर लोगों ने ऐसे कमेंट किए, जिनमें बच्चे की मौज वाली पोजिशन को आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से जोड़ दिया गया. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि नई पीढ़ी के इस बच्चे ने तो काम और जिंदगी के बीच संतुलन बनाना पहले ही सीख लिया है. एक और यूजर ने लिखा कि इसे न काम की चिंता है और न ही किसी तरह की परेशानी. बस जिंदगी का मजा लेना है. इस कमेंट ने बच्चे के वीडियो को और भी मजेदार बना दिया. एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह बच्चा दुनिया में आते ही तनाव से मुक्त दिखाई दे रहा है. वहीं, एक दूसरे शख्स ने मजाक करते हुए कहा कि बच्चा पैदा होते ही थक गया है और अब उसे थोड़ा आराम चाहिए.
कुछ लोगों ने बच्चे की पोजिशन को कैमरे के सामने पोज देने से भी जोड़ दिया. एक यूजर ने मजाक में लिखा कि शायद बच्चे को पता चल गया है कि उसका वीडियो बनाया जा रहा है. इसलिए उसने भी आराम से लेटकर शानदार पोज दे दिया. ऐसे कमेंट बताते हैं कि लोगों को बच्चे का यह अंदाज कितना पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर अक्सर जानवरों और बच्चों के छोटे-छोटे वीडियो लोगों का ध्यान खींच लेते हैं. इस वीडियो में भी किसी बड़ी घटना या खास हरकत के बजाय बच्चे की स्वाभाविक मुद्रा ही लोगों को हंसा रही है.
बच्चे को इस तरह लेटा देखकर भले ही लोग उसके अंदाज को बेफिक्री से जोड़ रहे हों, लेकिन नवजात की पोजिशन या चेहरे के भावों से उसके विचारों और व्यक्तित्व के बारे में कोई पक्का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. जन्म के बाद कुछ समय तक बच्चे शांत और सतर्क दिखाई दे सकते हैं. इस दौरान वे अपने आसपास के माहौल के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं. इसलिए वीडियो में बच्चे का आराम से लेटना अपने आप में किसी खास मानसिक स्थिति का संकेत नहीं है. मतलब, सोशल मीडिया पर लोग जिस अंदाज को बच्चे की बेफिक्री बता रहे हैं, वह असल में उसकी एक प्यारी सी मुद्रा भी हो सकती है. फिर भी, इस नजारे को देखकर लोगों का मुस्कुराना लाजिमी है.