Advertisement
trendingNow13158920
Hindi Newsजरा हटकेWork From Home मना करने वाली कंपनी पर क्यों लगा ₹210 करोड़ का जुर्माना? बॉस ने कहा- ऑफिस आओ वरना...

Work From Home मना करने वाली कंपनी पर क्यों लगा ₹210 करोड़ का जुर्माना? बॉस ने कहा- ऑफिस आओ वरना...

अमेरिका के ओहियो में एक कंपनी को अपनी कर्मचारी की 'वर्क फ्रॉम होम' रिक्वेस्ट ठुकराना बेहद महंगा पड़ गया. हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी के दौरान ऑफिस बुलाने के कारण महिला के नवजात बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद कोर्ट ने कंपनी को ₹210 करोड़ का हर्जाना भरने का आदेश दिया है. जानिए क्या था पूरा मामला.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Work From Home मना करने वाली कंपनी पर क्यों लगा ₹210 करोड़ का जुर्माना? बॉस ने कहा- ऑफिस आओ वरना...

Work From Home Denied: क्या किसी कंपनी की पॉलिसी एक इंसान की जान से बड़ी हो सकती है? ओहियो की चेल्सी वॉल्श के साथ जो हुआ, वह किसी भी कामकाजी महिला के लिए एक डरावना सपना जैसा है. डॉक्टर की सलाह के बावजूद कंपनी ने उन्हें घर से काम करने की इजाजत नहीं दी, जिसका नतीजा एक मासूम की मौत के रूप में सामने आया. न्याय मिलने में वक्त लगा, लेकिन कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है, उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक कड़ा संदेश दिया है.

अमेरिका के ओहायो में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला की वर्क फ्रॉम होम की मांग ठुकरा दी गई. यह फैसला इतना भारी पड़ा कि उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई. कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी पर करीब 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह घटना अब दुनियाभर में वर्कप्लेस संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है.

मजदूरी की, बर्तन मांजे, खर्च किए 1.2 करोड़! भाई को घर वापस लाने के लिए इस बहन ने जो 

Add Zee News as a Preferred Source

कौन थी महिला?

चेल्सी वॉल्श नाम की यह महिला उस समय एक जटिल और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी से गुजर रही थी. डॉक्टर ने उन्हें साफ निर्देश दिए थे कि वह ज्यादा गतिविधि न करें, बेड रेस्ट पर रहें और घर से ही काम करें. लेकिन कंपनी ने उनकी इस मांग को नजरअंदाज कर दिया. फरवरी 2021 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

क्या कंपनी ने दिए थे सख्त विकल्प?

कंपनी ने चेल्सी के सामने दो ही विकल्प रखे या तो ऑफिस आकर काम करें या बिना वेतन की छुट्टी लें. इसका मतलब था कि अगर वह छुट्टी लेतीं तो उनकी आय और हेल्थ कवरेज दोनों खत्म हो जाते. मजबूरी में उन्होंने ऑफिस जाकर काम करना चुना, जबकि यह उनके और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था. चेल्सी ने 22 फरवरी से ऑफिस जाकर काम करना शुरू किया और लगातार तीन दिन तक डॉक्टर की सलाह के खिलाफ काम करती रहीं. 24 फरवरी की शाम को अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. उसी दिन उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम मैग्नोलिया रखा गया. हालांकि जन्म के कुछ ही घंटों बाद बच्ची की मौत हो गई.

प्लास्टिक सर्जरी ने बिगाड़ा चेहरा, 'भूतिया' दिखने लगी ये मशहूर इन्फ्लुएंसर! देखें

क्या बच्चे की हालत जन्म के समय ठीक थी?

मुकदमे में सामने आया कि बच्ची मैग्नोलिया का दिल धड़क रहा था, वह सांस ले रही थी और शरीर में हलचल भी थी. लेकिन वह करीब 18 हफ्ते पहले पैदा हुई थी, जिससे उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी. जन्म के करीब डेढ़ घंटे बाद उसकी मौत हो गई, जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. इस मामले में अदालत ने कंपनी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वर्क फ्रॉम होम की उचित मांग ठुकराने से यह दुखद घटना हुई. जूरी ने पहले 25 मिलियन डॉलर का हर्जाना तय किया, लेकिन 90% गलती कंपनी की मानते हुए अंतिम राशि 22.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 210.8 करोड़ रुपये तय की गई. यह फैसला अब कंपनियों के लिए एक बड़ा संदेश बन गया है कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

work from home

Trending news

कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
Srinivas Louis Arrest
कौन है श्रीनिवास लुईस? जिसने 1000+ फर्जी बम धमकियों से मचाई दहशत, अब चढ़ा हत्थे
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
kerala election 2026
यह आईएएस कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है, इस्तीफा मंजूर क्यों नहीं हो रहा?
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
Pakistan
पाक में ट्रेनिंग, बांग्लादेश-नेपाल लिंक... भारत के खिलाफ ‘ट्रायंगल टेरर गेम’ एक्सपोज
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
crime news
जल्लाद! सब्जी की तरह गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर फ्रिज में रखा, सिर का हिस्सा गायब है
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Census 2027
शादी का कागज नहीं, साथ रहना ही काफी! जनगणना 2027 में Live-in भी माने जाएंगे शादीशुदा
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
Parliament budget session
Live: संसद में हंगामा! OBC सूची से मुस्लिमों को हटाने की मांग पर विवाद, विपक्ष का राज्यसभा से वॉकआउट
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ नक्सलवाद में सुधार, गृहमंत्रालय की डेडलाइन पर पूर्व DGP ने की BJP की तारीफ
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
West Bengal Election 2026
ये मछली का चुनाव है? ममता के दावे पर भाजपा के CM मैदान में, सबसे ज्यादा हम खाते हैं
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
AIR INDIA
Air India का बड़ा ऐलान, UAE सहित कई देशों के लिए आज करेगा 20 फ्लाइट्स ऑपरेट
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी
PM Modi
सम्राट संप्रति की कहानी! जिनके नाम का संग्रहालय लॉन्‍च करने गुजरात जा रहे PM मोदी