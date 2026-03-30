Work From Home मना करने वाली कंपनी पर क्यों लगा ₹210 करोड़ का जुर्माना? बॉस ने कहा- ऑफिस आओ वरना...

Work From Home Denied: क्या किसी कंपनी की पॉलिसी एक इंसान की जान से बड़ी हो सकती है? ओहियो की चेल्सी वॉल्श के साथ जो हुआ, वह किसी भी कामकाजी महिला के लिए एक डरावना सपना जैसा है. डॉक्टर की सलाह के बावजूद कंपनी ने उन्हें घर से काम करने की इजाजत नहीं दी, जिसका नतीजा एक मासूम की मौत के रूप में सामने आया. न्याय मिलने में वक्त लगा, लेकिन कोर्ट ने जो जुर्माना लगाया है, उसने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को एक कड़ा संदेश दिया है.

अमेरिका के ओहायो में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक गर्भवती महिला की वर्क फ्रॉम होम की मांग ठुकरा दी गई. यह फैसला इतना भारी पड़ा कि उसके नवजात बच्चे की मौत हो गई. कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए कंपनी पर करीब 210 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया. यह घटना अब दुनियाभर में वर्कप्लेस संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है.

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कौन थी महिला?

चेल्सी वॉल्श नाम की यह महिला उस समय एक जटिल और हाई-रिस्क प्रेग्नेंसी से गुजर रही थी. डॉक्टर ने उन्हें साफ निर्देश दिए थे कि वह ज्यादा गतिविधि न करें, बेड रेस्ट पर रहें और घर से ही काम करें. लेकिन कंपनी ने उनकी इस मांग को नजरअंदाज कर दिया. फरवरी 2021 में उन्होंने आधिकारिक तौर पर वर्क फ्रॉम होम की अनुमति मांगी थी, जिसे खारिज कर दिया गया.

क्या कंपनी ने दिए थे सख्त विकल्प?

कंपनी ने चेल्सी के सामने दो ही विकल्प रखे या तो ऑफिस आकर काम करें या बिना वेतन की छुट्टी लें. इसका मतलब था कि अगर वह छुट्टी लेतीं तो उनकी आय और हेल्थ कवरेज दोनों खत्म हो जाते. मजबूरी में उन्होंने ऑफिस जाकर काम करना चुना, जबकि यह उनके और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक साबित हो सकता था. चेल्सी ने 22 फरवरी से ऑफिस जाकर काम करना शुरू किया और लगातार तीन दिन तक डॉक्टर की सलाह के खिलाफ काम करती रहीं. 24 फरवरी की शाम को अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई. उसी दिन उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम मैग्नोलिया रखा गया. हालांकि जन्म के कुछ ही घंटों बाद बच्ची की मौत हो गई.

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क्या बच्चे की हालत जन्म के समय ठीक थी?

मुकदमे में सामने आया कि बच्ची मैग्नोलिया का दिल धड़क रहा था, वह सांस ले रही थी और शरीर में हलचल भी थी. लेकिन वह करीब 18 हफ्ते पहले पैदा हुई थी, जिससे उसकी स्थिति बेहद नाजुक थी. जन्म के करीब डेढ़ घंटे बाद उसकी मौत हो गई, जिसने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. इस मामले में अदालत ने कंपनी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वर्क फ्रॉम होम की उचित मांग ठुकराने से यह दुखद घटना हुई. जूरी ने पहले 25 मिलियन डॉलर का हर्जाना तय किया, लेकिन 90% गलती कंपनी की मानते हुए अंतिम राशि 22.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 210.8 करोड़ रुपये तय की गई. यह फैसला अब कंपनियों के लिए एक बड़ा संदेश बन गया है कि कर्मचारियों की स्वास्थ्य जरूरतों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है.