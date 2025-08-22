Gold Treasure: 90 मिनट में महिला की फतेह, पहली बार मिला खजाने खोजने का काम; ढूंढ निकाला 1200 साल पुराना खजाना

Gold Treasure Found: हाल ही में ब्रिटेन के नॉर्थंबरलैंड में में एक पुरातात्विक खुदाई की गई जिसमें अमेरिका से आई और न्यूकैसल यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली यारा सूजा (Yara Souza) भी शामिल हुई. इसके बाद छात्र की जिंदगी ही बदल गई है. दुनियाभर के इतिहासकारों को एक खोज के बाद यारा ने चौंका कर रख दिया. दरअसल, जिंदगी की पहली खुदाई के काम में ही सूजा ने फतेह हासिल कर ली. ढूंढ़ने के 90 मिनट में ही 9वीं शताब्दी का एक रहस्यमयी खजाना ढूंढ डाला. अपनी इस बड़ी खोज को यारा ने एक फिल्म का सीन माना.

यारा ने सिर्फ 90 मिनट में सोने का आर्टिफैक्ट खोज निकाल और इस खुशी को जताते हुए कहा कि वो खुद विश्वास नहीं कर पा रही है कि ये कैसे हुआ और वो भी इतनी जल्दी इतनी बड़ी खोज कर ली. आगे कहा कि वो पूरी तरह से उत्साह में डूब गई है और लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन हो.

1200 साल पुराने सोना की खोज

Add Zee News as a Preferred Source

ब्रिटेन के नॉर्थंबरलैंड में खोज के दौरान यारा ने 1200 साल पुराना सोने की खोज की है. खोज में 4 सेंटीमीटर लंबी और आकार में छोटे नॉब जैसे सोने की वस्तु को निकाला गया. इस जगह से पहले भी साल 2021 में एक ऐसा ही धातु मिला था मगल साइज में थोड़ा छोटा था. दोनों ही कोई सामान्य पिन या आभूषण नहीं बताए जा रहे. इन वस्तु को धार्मिक या औपचारिक काम के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज बताया जा रहा है.

An archaeology student has discovered a rare piece of gold during her first archaeological excavation! The early medieval object was unearthed during a recent excavation in Northumberland & will hopefully be displayed in the @GNM_Hancockhttps://t.co/T1Yb4zv4LM#WeAreNCL pic.twitter.com/mCHPC7qTMH — Newcastle University (@UniofNewcastle) August 13, 2025

एक्सपर्ट्स का क्या कहना है?

ब्रिटेन के नॉर्थंबरलैंड में जहां ये खोज की गई है उस जगह कभी प्राचीन रोमन रोड डेरे स्ट्रीट गुजरते थे. ऐसे में खोज के दौरान मिली चीजों को रोमन साम्राज्य से जोड़ा जाता है. इतिहासकारों की मानें तो रोमन साम्राज्य के दौरान ये रोड बहुत खास था क्योंकि यहां से स्कॉटलैंड तक सभी जरूरी सामान जाते थे. खोज में मिले दोनों सोने की वस्तुओं की जांच की जाएगी. ब्रिटेन की पोर्टेबल एंटीक्विटीज स्कीम के तहत ये चीजे ऑफिशियल तौर पर दर्ज किए जाएंगे.

इस खुदाई का नेतृत्व करने वाले न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स गेरार्ड का कहना है कि संभव है कि इन दोनों सोने की चीजों को जानकर दफनाया गया होगा क्योंकि सोना हमेशा उच्च दर्जे और शक्ति का प्रतीक माना जाता रहा है. इस वजह से इसका सीधा संबंध धार्मिक या ग्रुप अनुष्ठानों से भी हो सकता है.’

ये भी पढ़ें- Gold Treasure: खेत से आ रही थी अजीबोगरीब आवाजें, जमीन फटी तो दिखा सोना-चांदी! जानें खजाने में क्या-क्या मिला?