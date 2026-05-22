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Hindi Newsजरा हटकेशादी होते ही दुल्हन ने पति को थमाई लंबी-चौड़ी ट्रेवल विशलिस्ट! कागज खोलते ही दूल्हे के चेहरे का उड़ गया रंग, देखें Video

शादी होते ही दुल्हन ने पति को थमाई लंबी-चौड़ी ट्रेवल विशलिस्ट! कागज खोलते ही दूल्हे के चेहरे का उड़ गया रंग, देखें Video

Bride Gives Husband Travel Wishlist: शादी के बाद हनीमून और घूमने-फिरने का प्लान बनाना हर नए जोड़े के लिए बेहद खास होता है. लेकिन सोशल मीडिया पर इस समय एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक नई-नवेली दुल्हन ने शादी होते ही अपने पति के हाथ में एक लंबी-चौड़ी ट्रेवल विशलिस्ट थमा दी है. इस विशलिस्ट को देखकर दूल्हे का रिएक्शन इंटरनेट पर 'टॉक ऑफ द टाउन' बना हुआ है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: May 22, 2026, 12:09 PM IST
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Image credit: instagram/@radtalkss
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Bride Gives Husband Travel Wishlist: लोग कहते हैं कि शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत होती है. ऐसे में हर कपल को इस नई जिंदगी को लेकर कई सपने होते हैं. कोई नई जगह घूमने की प्लानिंग करता है, तो कोई भविष्य के लिए बड़े-बड़े सपने सजाता है. लेकिन एक नई नवेली दुल्हन इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस दुल्हन ने अपने पति के सामने ऐसा पोस्ट-वेडिंग प्लान रख दिया कि बेचारे दूल्हे के चेहरे के हावभाव ही इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गए. अब यह मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे देखकर हंसी नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो में जो हुआ, उसने लाखों लोगों को अपना दीवाना बना लिया. खास बात यह रही कि वीडियो का सबसे मजेदार हिस्सा दुल्हन की बात नहीं, बल्कि दूल्हे का चेहरा बन गया. लोग बार-बार उसका रिएक्शन देखकर मजेदार कमेंट कर रहे हैं.

शादी के जोड़े में शुरू हुआ मजेदार सीन

यह वायरल वीडियो डिजिटल क्रिएटर राधिका ग्रोवर ने अपने पति अकुल ग्रोवर के साथ शेयर किया है. वीडियो में दोनों शादी के कपड़ों में दिखाई दे रहे हैं. शुरुआत में सब कुछ एक प्यारे नवविवाहित कपल जैसा लगता है, लेकिन कुछ सेकंड बाद पूरा माहौल कॉमेडी में बदल जाता है. वीडियो में राधिका अपने पति से कहती हैं कि उनके मम्मी-पापा हमेशा कहते थे कि जितना घूमना हो, शादी के बाद घूम लेना. इसके बाद वह अपने पति के हाथ में एक लंबी सी लिस्ट थमा देती हैं.

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लिस्ट देखकर दूल्हे का बदल गया चेहरा

पहले तो अकुल आराम से उस कागज को पकड़ते हैं. लेकिन जैसे-जैसे वह उसे खोलना शुरू करते हैं, उनका चेहरा धीरे-धीरे बदलने लगता है. कागज इतना लंबा निकलता है कि वह किसी होटल के बिल जैसा दिखाई देने लगता है. लेकिन उसमें खाने की चीजें नहीं, बल्कि घूमने वाली जगहों के नाम लिखे थे. दूल्हे के चेहरे पर पहले हल्की मुस्कान दिखती है, फिर हैरानी और उसके बाद ऐसा भाव आता है, जिसे देखकर इंटरनेट हंस-हंसकर लोटपोट हो गया.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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लोगों ने कहा- चेहरे ने सब बोल दिया

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने दूल्हे के चेहरे को लेकर मजेदार बातें लिखनी शुरू कर दीं. एक यूजर ने लिखा कि चेहरे ने बिना बोले सब कुछ कह दिया है. दूसरे ने मजाक में लिखा कि भाई सोच रहा होगा कि यह इसी जन्म की लिस्ट है या अगले जन्म की भी. एक और यूजर ने लिखा कि लग रहा है भाई को छोटा सा हार्ट अटैक आ गया. वहीं, एक शख्स ने मजेदार अंदाज में लिखा कि दूल्हा मन ही मन कह रहा होगा कि पापा मुझे वापस ले चलो. वहीं कई लोगों ने मजाक में कहा कि शादी के बाद घूमने का खर्च सोचकर दूल्हा अपने भविष्य की चिंता करने लगा.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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बाद में दूल्हे ने दिया प्यारा जवाब

वीडियो पर इतना शोर मचा कि बाद में इस जोड़े ने एक और वीडियो शेयर किया. इस बार दूल्हे ने अपनी तरफ से जवाब दिया. वीडियो में वह मुस्कुराते हुए कहता है कि ओह माय गॉड... मैं तुम्हें ले जाऊंगा, हर जगह ले जाऊंगा. दूल्हे का यह जवाब भी लोगों को खूब पसंद आया. पहले वीडियो ने करोड़ों व्यूज बटोर लिए, जबकि दूसरा वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोग अब इस जोड़ी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शादी के बाद ऐसे छोटे-छोटे मजेदार पल ही रिश्तों को और खूबसूरत बना देते हैं.

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Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर इंटरनेट पर मौजूद डिटेल्स को एकत्रित करके बनाई गई है. Zee News इसके प्रमाणिकता, दावों और सत्यता की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी फैसले से पहले संबंधित आधिकारिक विभाग से संपर्क जरूर करें.

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Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

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