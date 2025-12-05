Video: विदाई के बाद संभाला स्टियरिंग, ड्राइव करके ससुराल निकल गई दुल्हन, देखते रह गए शादी में आए मेहमान

Bride Driving Viral Video: विदाई के बाद दुल्हनें आमतौर पर अपनी भारी लहंगे और जेवर के साथ सिर्फ पीछे बैठकर जाती हैं, लेकिन भवनी तलवार वर्मा ने इस परंपरा को मज़ेदार मोड़ दे दिया. जैसे ही उनका वीडियो सामने आया, लोग उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे. दुल्हन पूरे ब्राइडल लहंगे, गहनों और चूड़ियों के साथ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठीं और सबको हैरान कर दिया. उनका पति पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए देख रहा था कि कैसे वह स्टियरिंग संभालने की तैयारी कर रही हैं.

दूल्हे और दुल्हन के बीच ऐसा क्या मजेदार हुआ?

वीडियो की शुरुआत में भवनी अपने पति से कहती हैं, “बैठो, जाना नहीं है घर.” इस पर दूल्हा हंसते हुए उन्हें सीट में सेट होने में मदद करता है. जैसे ही कार शुरू होती है, दूल्हा घबराहट में “राम राम” बोलता है और मजाक में कहता है, “घर पहुंचना है.” इस पर भवनी हंसते हुए जवाब देती हैं, “कल से तुम्हें बैक काउंटिंग शुरू कर देनी चाहिए.” इस हंसी-मजाक ने वीडियो को और भी दिलकश बना दिया.

सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसा क्या कहा?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भरमार हो गई. लोगों ने दुल्हन के कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की. किसी ने लिखा, “मजा ही आ गया देखकर. यू रॉक लड़की!” वहीं दूसरे ने लिखा, “मुझे एटिट्यूड पसंद आया… दोनों को आशीर्वाद.” कई यूजर्स ने इसे अपनी शादी की ‘टू-डू लिस्ट’ में भी जोड़ लिया. एक महिला ने लिखा, “ये तो मेरे ही फ्यूचर प्लान्स हैं.” वहीं किसी ने कहा, “गॉ ब्लेस कपल, हमेशा उसे लाइफ की स्टियरिंग भी देना.”

क्या पहले भी हुई है ऐसी वायरल दुल्हन?

यह पहला मामला नहीं जब किसी दुल्हन ने कार ड्राइव करके सबका ध्यान खींचा हो. इससे पहले आकृति सेठी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह गाड़ी में बैठकर खुद अपनी शादी के वेन्यू तक पहुंच रही थीं. वीडियो में वह "हमारी शादी में" गाने पर झूमती नजर आईं. उनके कॉन्फिडेंट अंदाज ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

