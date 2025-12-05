Advertisement
trendingNow13030289
Hindi Newsजरा हटके

Video: विदाई के बाद संभाला स्टियरिंग, ड्राइव करके ससुराल निकल गई दुल्हन, देखते रह गए शादी में आए मेहमान

Newlywed Bride Viral Video: नई नवेली दुल्हन भवनी तलवार वर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह विदाई के तुरंत बाद कार खुद ड्राइव करके ससुराल जाती दिखीं. उनका कॉन्फिडेंस और मस्तीभरा अंदाज इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Dec 05, 2025, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Video: विदाई के बाद संभाला स्टियरिंग, ड्राइव करके ससुराल निकल गई दुल्हन, देखते रह गए शादी में आए मेहमान

Bride Driving Viral Video: विदाई के बाद दुल्हनें आमतौर पर अपनी भारी लहंगे और जेवर के साथ सिर्फ पीछे बैठकर जाती हैं, लेकिन भवनी तलवार वर्मा ने इस परंपरा को मज़ेदार मोड़ दे दिया. जैसे ही उनका वीडियो सामने आया, लोग उनके कॉन्फिडेंस की तारीफ करते नहीं थक रहे. दुल्हन पूरे ब्राइडल लहंगे, गहनों और चूड़ियों के साथ खुद ड्राइविंग सीट पर बैठीं और सबको हैरान कर दिया. उनका पति पास खड़े होकर मुस्कुराते हुए देख रहा था कि कैसे वह स्टियरिंग संभालने की तैयारी कर रही हैं.

दूल्हे और दुल्हन के बीच ऐसा क्या मजेदार हुआ?

वीडियो की शुरुआत में भवनी अपने पति से कहती हैं, “बैठो, जाना नहीं है घर.” इस पर दूल्हा हंसते हुए उन्हें सीट में सेट होने में मदद करता है. जैसे ही कार शुरू होती है, दूल्हा घबराहट में “राम राम” बोलता है और मजाक में कहता है, “घर पहुंचना है.” इस पर भवनी हंसते हुए जवाब देती हैं, “कल से तुम्हें बैक काउंटिंग शुरू कर देनी चाहिए.” इस हंसी-मजाक ने वीडियो को और भी दिलकश बना दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: एक्स बॉयफ्रेंड के बेटे संग 'ब्यूटी क्वीन' ने की वो घटिया हरकत, दुश्मन भी न करें! चाहती थी अपना बच्चा; जानें पूरा किस्सा

सोशल मीडिया पर लोगों ने ऐसा क्या कहा?

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की भरमार हो गई. लोगों ने दुल्हन के कॉन्फिडेंस की जमकर तारीफ की. किसी ने लिखा, “मजा ही आ गया देखकर. यू रॉक लड़की!” वहीं दूसरे ने लिखा, “मुझे एटिट्यूड पसंद आया… दोनों को आशीर्वाद.” कई यूजर्स ने इसे अपनी शादी की ‘टू-डू लिस्ट’ में भी जोड़ लिया. एक महिला ने लिखा, “ये तो मेरे ही फ्यूचर प्लान्स हैं.” वहीं किसी ने कहा, “गॉ ब्लेस कपल, हमेशा उसे लाइफ की स्टियरिंग भी देना.”

 

 

क्या पहले भी हुई है ऐसी वायरल दुल्हन?

यह पहला मामला नहीं जब किसी दुल्हन ने कार ड्राइव करके सबका ध्यान खींचा हो. इससे पहले आकृति सेठी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह गाड़ी में बैठकर खुद अपनी शादी के वेन्यू तक पहुंच रही थीं. वीडियो में वह "हमारी शादी में" गाने पर झूमती नजर आईं. उनके कॉन्फिडेंट अंदाज ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

 

यह भी पढ़ें: 25 लाख की नौकरी छोड़कर क्यों बन गया डिलीवरी बॉय? दोस्त-फैमिली उड़ा रहे मजाक, लेकिन असली कहानी है कुछ और

 

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Newlywed bridetrendingviral

Trending news

घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
indian railway
घाटी के लिए रेलवे का अगला मास्टरप्लान तैयार, कश्मीर में अब और आगे दौड़ेगी ट्रेन
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
Maharashtra news
आसान हो जाएगा सफर...महाराष्ट्र में दौड़ेंगी 10 नई लोकल ट्रेनें, सीएम ने कर दी घोषणा
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
PM Modi
डिफेंस-हेल्थ के साथ भारत-रूस के बीच कई समझौते, PM ने कहा-'ये दोस्ती ध्रुव तारे...'
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
Indigo flight
इंडिगो संकट पर गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव! संसद में उठा मुद्दा
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
Supreme Court
SC ने खारिज की याचिका, अरुंधति रॉय की किताब पर रोक लगाने की हो रही थी मांग
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
Adina Masjid
'आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद', राज्यसभा में उठा मुद्दा, BJP ने सबूत दिए
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
PM Modi
भारत न्यूट्रल नहीं है... रूसी राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बता दिया भारत का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी! AI से न हो जजों और वकीलों को गलतफहमी; सावधानी जरूरी
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
IndiGo Flight status
भाजपा सांसदों ने की Indigo के खिलाफ कार्रवाई की मांग, बोले- यात्रियों को मिले मुआवजा
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज
Indigo Airlines
सॉरी सर हम ऐसा नहीं कर सकते... एयरपोर्ट पर रो-रोकर बेटी के लिए पिता ने मांगी ये चीज