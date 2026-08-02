'उसे थोड़ा आराम और सपोर्ट दो!' लाइव शो में कैमरे के सामने सो गई न्यूज एंकर, वायरल वीडियो पर लोगों ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

लाइव टीवी पर काम करने वाले एंकर्स को अक्सर कैमरे के सामने हमेशा एक्टिव, मुस्कुराते हुए और पूरी तैयारी के साथ नजर आना पड़ता है. लेकिन कई बार कैमरे के पीछे की मेहनत और थकान लोगों को दिखाई नहीं देती. अमेरिका में एक न्यूज एंकर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब लाइव शो के दौरान वह कुछ पल के लिए आंखें बंद किए नजर आ गईं.
यह छोटा सा पल कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. हालांकि, इस बार लोगों ने एंकर की आलोचना करने के बजाय उनके काम और मेहनत की तारीफ की. यूजर्स ने कहा कि सुबह की शिफ्ट, परिवार की जिम्मेदारियों और लगातार काम के दबाव को देखते हुए उन्हें जज करने की जगह सपोर्ट करना चाहिए.
यह मामला अमेरिका के मेम्फिस शहर का है. यहां 'गुड मॉर्निंग मेम्फिस' शो की होस्ट डोमिनिक डिलन लाइव ब्रॉडकास्ट कर रही थीं. metro.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक, शो के दौरान एक रिपोर्टर ने सेंट जूड के वार्षिक मेम्फिस टू पियोरिया रन से जुड़ी रिपोर्ट पूरी की. इसके बाद अचानक कैमरा वापस न्यूज रूम की तरफ चला गया. कैमरा जैसे ही स्टूडियो में पहुंचा, वहां बैठीं डोमिनिक डिलन कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद किए नजर आईं. ऐसा लगा जैसे वह थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को आराम दे रही थीं. बताया गया कि डोमिनिक को उम्मीद नहीं थी कि रिपोर्ट इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी. इसी वजह से वह कुछ पल के लिए रिलैक्स करने लगीं, लेकिन उसी दौरान कैमरा वापस उन्हीं पर आ गया.
आमतौर पर टीवी पर ऐसी घटना सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की ट्रोलिंग शुरू हो जाती है. लेकिन डोमिनिक के मामले में कहानी बिल्कुल अलग रही. वीडियो वायरल होने के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने उनका समर्थन किया. यूजर्स ने कहा कि न्यूज एंकर की नौकरी देखने में आसान लग सकती है, लेकिन इसके पीछे कई घंटों की मेहनत, कम नींद और लगातार दबाव होता है. एक यूजर ने लिखा कि सुबह की शिफ्ट बहुत मुश्किल होती है. हमें उन्हें थोड़ा समझना चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए. वहीं, एक अन्य यूजर ने बताया कि डोमिनिक दो बच्चों की मां हैं और छोटे बच्चों के साथ काम करना आसान नहीं होता. उन्होंने कहा कि ऐसे में कुछ पल की थकान को लेकर किसी को जज नहीं करना चाहिए.
डोमिनिक के समर्थन में कई वर्किंग मदर्स भी सामने आईं. उन्होंने कहा कि छोटे बच्चों की देखभाल और नौकरी दोनों संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है. एक महिला यूजर ने लिखा कि जब उनके बच्चे छोटे थे, तब उन्हें भी पूरी नींद नहीं मिल पाती थी और ऑफिस पहुंचना कई बार मुश्किल हो जाता था. उन्होंने कहा कि डोमिनिक जैसी महिलाओं को आलोचना नहीं, बल्कि सम्मान मिलना चाहिए. कई लोगों ने यह भी कहा कि टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों की शिफ्ट अक्सर सुबह बहुत जल्दी शुरू हो जाती है. कई बार उन्हें देर रात तक तैयारी करनी पड़ती है, जिससे थकान होना स्वाभाविक है.
कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने इस घटना को लेकर प्रोडक्शन टीम पर भी सवाल उठाए. उनका कहना था कि कैमरा ऑपरेटर और प्रोड्यूसर को ऐसे निजी पल को स्क्रीन पर नहीं दिखाना चाहिए था. एक यूजर ने लिखा कि ब्रॉडकास्ट टीम की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने टैलेंट को सुरक्षित रखे और ऐसे अचानक आने वाले शॉट से बचाए. लोगों का कहना था कि कुछ सेकंड की गलती को वायरल बनाना सही नहीं है, क्योंकि कैमरे के सामने काम करने वाले लोग भी इंसान होते हैं और उन्हें भी आराम की जरूरत होती है.
वीडियो वायरल होने के बाद डोमिनिक डिलन ने भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने के बजाय मजाकिया अंदाज में लिया. उन्होंने फेसबुक पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह मजाक के तौर पर सोने की एक्टिंग करती नजर आईं. उनकी को-एंकर अर्नी फ्रीमैन ने यह तस्वीर खींची थी. अर्नी ने तस्वीर के साथ लिखा कि अब जब बड़ा शो खत्म हो गया है, तो डोमिनिक डिलन के लिए एक और झपकी का समय है. इस पर डोमिनिक ने मजाकिया जवाब देते हुए लिखा कि तुम मुझे थोड़ा हिला भी नहीं सकते थे.
डोमिनिक डिलन का यह मामला सिर्फ एक वायरल वीडियो नहीं रहा, बल्कि इसने काम करने वाले लोगों की थकान और उनकी निजी जिंदगी पर भी चर्चा शुरू कर दी. लोगों ने कहा कि हर नौकरी के पीछे मेहनत और संघर्ष होता है. कैमरे पर दिखने वाले लोग भी इंसान हैं, जिन्हें कभी-कभी आराम की जरूरत पड़ती है. डोमिनिक के मामले में सोशल मीडिया का रिएक्शन यह दिखाता है कि हर गलती को आलोचना की नजर से देखने के बजाय परिस्थिति को समझना भी जरूरी है. आखिरकार मेहनत करने वाले इंसान को थोड़ी सहानुभूति और सपोर्ट मिलना भी जरूरी है.