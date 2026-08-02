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'उसे थोड़ा आराम और सपोर्ट दो!' लाइव शो में कैमरे के सामने सो गई न्यूज एंकर, वायरल वीडियो पर लोगों ने ट्रोलर्स को दिया जवाब

अमेरिका की न्यूज एंकर डोमिनिक डिलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान अपनी सीट पर ही झपकी लेते नजर आईं. जहां आमतौर पर ऐसे मामलों में एंकर को आलोचना का सामना करना पड़ता है, वहीं इस बार लोगों ने उनका बचाव किया.

Written BySantosh Mishra
Published: Aug 02, 2026, 11:58 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:58 AM IST
'उसे थोड़ा आराम और सपोर्ट दो!' लाइव शो में कैमरे के सामने सो गई न्यूज एंकर, वायरल वीडियो पर लोगों ने ट्रोलर्स को दिया जवाब
Image Credit: Image credit: instagram/@realestatenorfleet

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Santosh Mishra

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संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. वह पिछले 4.5 वर्षों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. ट्रैवल, फीचर, ऑफबीट, ट्रेंडिंग और वायरल खबरों के साथ-साथ टेक और साइंस से जुड़ी खबरों में भी उनकी विशेष विशेषज्ञता है. उनकी खबरें अपनी विश्वसनीयता और सटीक जानकारी के लिए जानी जाती हैं. आसान और सहज भाषा में लिखे गए उनके कंटेंट को पाठक काफी पसंद करते हैं. सोशल मीडिया की दुनिया (Instagram, X, Reddit, Threads और Facebook) पर उनकी अच्छी पकड़ है. वह ट्रेंडिंग विषयों पर लगातार नजर रखते हैं और फ्रेश व यूनिक खबरें पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं. संतोष मिश्रा इससे पहले News Nation और India Ahead जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. उन्होंने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन (PG) किया है.

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