3D प्रिंटिंग से बनेंगे इंसानों की अगली पीढ़ी के अंग! अंतरिक्ष यात्री ने किया चौंकाने वाला दावा, क्या स्पेस में ही होगा ये मुमकिन?

3D printing human organs: पृथ्वी पर कई आविष्कार ऐसे हैं जो गुरुत्व की वजह से नहीं हो पा रहे हैं. ऐसे में वैज्ञानिकों के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (आईएसएस) से काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने बहुत सारे प्रयोग ऐसे किए हैं जो पृथ्वी के गुरुत्व के माहौल में होना संभव नहीं थे और आईएसएस ने संभावनाओं को ही नहीं बहुत सारी उम्मीदों को भी जगाया है. ब्रिटेन के अंतरिक्ष यात्री टिम पीक ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है कि मनुष्य जल्द ही अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर 3D प्रिंटेड अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए बनाने की कगार पर हैं.

अंतरिक्ष स्टेशन बना हाई-टेक लैब

पीक साल 2015 में ब्रिटेन के पहले अंतरिक्ष यात्री बने, उन्होंने कहना है कि ISS एक विशाल विज्ञान प्रयोगशाला है. फार्मास्युटिकल कंपनियां अब अंतरिक्ष में निर्माण की संभावनाओं को पहचान रही हैं. उन्होंने बताया कि आधुनिक मोबाइल फोन में कई तकनीकें पहले ISS पर टेस्ट की गई थीं. यहां किए गए प्रयोग भविष्य की चिकित्सा को बदल सकते हैं. पीक ने बताया कि अंतरिक्ष में प्रोटीन क्रिस्टल्स उगाने से मोटर न्यूरॉन और पार्किंसन जैसी बीमारियों के बेहतर इलाज संभव होंगे. अंतरिक्ष में नई दवाओं और तकनीकों के निर्माण की संभावनाएं बढ़ रही हैं. धरती पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चीजें बनाना मुश्किल है, उन्हें स्पेस में आसानी से बनाया जा सकता है.

5-10 साल में हकीकत बन सकती है 3D प्रिंटिंग

धरती पर 3D प्रिंटिंग से अंग बनाना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण नाजुक संरचनाएं स्थिर नहीं रह पातीं और ढह जाती हैं. अंतरिक्ष में यह समस्या समाप्त हो जाती है, जिससे जटिल जैविक अंगों का निर्माण संभव हो सकता है. ब्रिटिश अंतरिक्ष यात्री टिम पीक का मानना है कि अगले 5 से 10 वर्षों में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर 3D प्रिंटिंग तकनीक से मानव अंग बनाए जा सकेंगे. यह चिकित्सा विज्ञान में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और अंग प्रत्यारोपण के नए विकल्प खोलेगा. इससे गंभीर बीमारियों के इलाज में नई संभावनाएं विकसित होंगी और भविष्य की चिकित्सा अधिक उन्नत बनेगी.